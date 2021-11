La meilleure défense de char de Battlefield 2042 est un fusil de sniper

Capture d’écran : EA / Kotaku

Voici le lance-roquettes sans recul M5. Vous voulez vous sentir cool en explosant des trucs ? Enlevez vos chaussettes. Vous voulez réellement abattre un char aussi efficacement que possible ? Le fusil de précision NWT-50 de Battlefield 2042 fera le travail plus rapidement.

Un joueur a récemment rassemblé des images sur le subreddit du jeu, soulignant à quel point l’écart est remarquable et c’est un doozy. Comme repéré pour la première fois par VG247, le lance-roquettes M5 a du mal à détruire le char en trois rounds en 14 secondes tandis que le fusil de sniper anti-blindage élimine la menace en quatre coups et un peu moins de huit secondes.

Il se passe quelques choses ici. Tout d’abord, le NWT-50 n’est pas déverrouillé avant le niveau 60, ce qui signifie qu’il est toujours hors de portée de la plupart des joueurs et qu’en même temps, il devrait probablement être plutôt cool une fois déverrouillé.

Le M5, en revanche, est disponible pour tout le monde au début du jeu, mais c’est le seul lance-roquettes au sol. Certains joueurs ont prétendu avoir beaucoup de plaisir à faire exploser des spots d’infanterie avec, et vous pouvez parfois porter le coup fatal à un véhicule lorsque vous travaillez de concert avec le reste de votre équipe.

Mais je ne me suis pas beaucoup amusé avec, précisément parce qu’il n’y a rien de plus dégonflant que de décharger plusieurs roquettes dans un tank et de ne même pas le voir prendre feu. Je n’ai pas encore déverrouillé le NWT-50, mais j’ai testé le fusil de sniper standard et il a tout de même abattu le char en seulement 16 secondes, soit deux de plus qu’il n’en a fallu au joueur dans la vidéo ci-dessus en utilisant le M5 .

Serait-ce mieux si le M5 était une bête avec laquelle les 124 joueurs d’un match pourraient rouler en même temps ? Probablement pas! Mais ce qui se passe dans la vidéo ci-dessus n’est pas idéal non plus, surtout si l’on considère à quel point les modes de conquête et de percée actuels de Battlefield 2042 sont des festins de tireurs d’élite pour commencer. Ajoutez-le à la liste des bogues de réanimation, des problèmes de détection des coups et des problèmes d’apparition.

Au moins, les chars sont amusants.