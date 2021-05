La meilleure Ducati de l’histoire

18/05/2021 à 13 h 00 CEST

Nombreux sont les pilotes qui sont passés par Ducati pour en faire une moto gagnante depuis que la marque a atteint les championnats du monde en 2003, mais malgré de nombreux champions essayant, seul Casey Stoner avait vraiment maîtrisé la bête italienne jusqu’à présent. L’un des pilotes dont on se souvient toujours au départ de Ducati en MotoGP était Loris Capirossi qui était de 2003 à 2007 dans l’équipe et a remporté un total de 7 victoires avec les Desmosedici.

L’arrivée de Casey Stoner

Carlos Checa, Sete Gibernau Oui Marco Melandri étaient d’autres des grands pilotes qui ont essayé de prendre la couronne avec la Ducati mais n’ont pas obtenu les résultats escomptés. Casey Stoner est venu comme un cyclone et a accompli l’impossible: apprivoiser l’indompté. La Ducati était encore une moto difficile à piloter à l’époque, mais Stoner semblait le seul capable de la maîtriser et il a remporté le championnat du monde la première année avec la marque en 2007. À cette époque, il semblait que la moto s’était améliorée, mais c’était vraiment l’Australien qui avait trouvé la clé de la conduite en étant un pilote agressif et en s’adaptant à une moto au comportement radical et en faisant de grands spectacles dans les courses.

Les problèmes de Ducati

Le succès de Casey Stoner a encouragé les pilotes com Nicky Hayden Oui Valentino Rossi pour tenter leur chance avec l’indomptable moto italienne, mais malgré leur toujours rester dans le top 10, ils n’ont pas obtenu de moto gagnante et ils n’ont pas remporté de victoires. Rossi a blâmé la difficile adaptation de la moto aux pneus Michelin, bien que dans le paddock, ils étaient sûrs que le problème résidait dans une erreur de moto. Jorge Lorenzo Il a également eu de nombreux problèmes d’adaptation, l’Espagnol s’est plaint que la Ducati ne tournait pas aussi bien que la Yamaha et lors des premières courses de 2017, lui et son coéquipier. Dovizioso ils ont commencé à exiger des changements dans leur GP17 pour se battre pour les premières places.

Lorenzo a assuré que la marque italienne se concentrait sur «la fabrication d’un moteur plus puissant et le maniement avec une bonne électronique» et bien que le moteur était vraiment le plus puissant de la grille, il a souligné que le problème était peut-être dans le châssis, quelque chose dans lequel ils avaient que «améliorer pour faciliter les virages et rendre la vie plus facile au pilote». Un autre problème qu’ils ont rencontré était précisément la fourniture de puissance qui affectait directement l’entrée de coin. En 2018 et 2019 Andrea Dovizioso il a trouvé un moyen de dominer la machine et est entré dans la lutte pour le championnat du monde, remportant des victoires et 9 podiums en deux saisons, terminant finalement 2e du classement général.

Ducati crée la meilleure moto

Ducati recherchait la moto parfaite à la suite de la conduite et des critiques de tous les champions qui sont passés par la marque, et il semble qu’en 2021 ils l’ont atteint. Sans aucun doute, si l’on parle d’une moto cette saison, c’est la Desmosedici GP21, une moto qui semble s’adapter à tous les chemins, lignes droites, courbes et toutes les conditions météorologiques. Ducati est devenue la moto la plus équilibrée de la saison et aussi la plus redoutée, Pecco Bagnaia il a osé dire à Jerez que “c’est la meilleure moto sur la grille” et Jack Miller a déclaré au Mans que “c’est la meilleure moto que nous ayons vue à ce jour”.

Jusqu’ici cette saison, Borgo Panigale Ils ont remporté 9 des 15 podiums lors des premières courses mondiales et sont en passe de décrocher le triplé dans une course, ce qu’ils auraient réalisé au Mans sans Quartararo. Cette année également, trois pilotes Ducati, Bagnaia, Zarco et Miller, Ils sont dans la lutte pour le titre mondial quelque chose d’inhabituel pour l’équipe italienne. Zarco vous vous voyez comme candidat au titre si vous savez être intelligent et maîtriser la situation à chaque course, Pecco il garde les pieds sur terre et ne veut pas penser au titre car il ne s’habitue toujours pas à se voir dans les premières positions de la course mais il est là, et Meunier Il a gagné deux fois et a de nouveau l’air fort et confiant dans son potentiel.

Ducati cette année, avec le gel du moteur, a choisi de se concentrer sur d’autres améliorations telles que le châssis, l’aérodynamique, résoudre l’échauffement du caoutchouc arrière et profiter du trou pour gagner en puissance en réduisant la puissance en sortie de virage. Il semble que Ducati ait fait ses devoirs et ait réussi à profiter de la situation pour finalement faire craindre et envier une moto sur toute la grille.