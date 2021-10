la meilleure équipe Wild Card de l’histoire

in

La saison régulière de la MLB s’est terminée en 2021. La NL West était « sauvage » dès le premier jour de la saison. Et finalement, les Giants de San Francisco dans une saison de rêve ont empêché les Dodgers de Los Angeles de remporter la division pour la neuvième année consécutive.

Ce n’était que la neuvième saison en plus d’un siècle d’histoire au cours de laquelle la franchise dépassait les cent victoires. En fait, ils ont égalé le record actuel depuis 2019 à 106. Ce chiffre permet aux Dodgers d’avoir la meilleure saison de l’histoire en défendant l’anneau de champion des World Series.

Ils ont utilisé 61 joueurs de positions différentes en saison régulière, 6 de plus que le précédent record d’équipe qui avait été établi en 2015. Les 39 lanceurs sont également huit de plus que la marque qui était en vigueur pour la franchise, à partir de 2015, 2016 et 2018. Au total, il y avait 100 noms différents qui participaient aux matchs de l’équipe en 2021.

Parmi ces 61 joueurs de position, ils ont établi un nouveau record du Grand Chelem pour la franchise avec 11, dont deux sous la marque Trea Turner au cours des 3 derniers jours de la saison.

“Cela a été assez stressant, honnêtement. J’ai l’impression d’avoir perdu quelques années de ma vie.” “Nous avions l’impression que nous devions gagner tous les matchs du mois dernier.” Les Giants ont remporté la NL West, mais les Dodgers les ont épuisés au passage.https: //t.co/JCZ3NmzGNU – Bill Shaikin (@BillShaikin) 4 octobre 2021

La marque de victoires et de défaites pour les mois d’août, septembre et octobre a été la meilleure de toutes les ligues majeures, avec 43 et 13. Même ainsi, cela n’a pas suffi pour surmonter les trois matchs de différence qu’ils avaient à cette date derrière le Géants de San Francisco.

Nouvel épisode ! Balayer les Brewers et remporter 18 de leurs 21 derniers n’était pas tout à fait suffisant pour les #Dodgers qui se dirigent maintenant vers le jeu Wild Card. Faites de Locked On Dodgers votre #FirstListen tous les matins de la semaine, gratuitement et disponible sur toutes les plateformes de podcast et YouTube.https : //t.co/H0dVPtngpu – Verrouillé sur le podcast Dodgers (@LockedOnDodgers) 4 octobre 2021

Les Dodgers ont perdu le sommet de la division le 29 avril et depuis lors, ils se profilent, pressant mais les Giants n’ont jamais été aussi géants, qui ont d’ailleurs réalisé le meilleur record de tous les temps de la franchise pour une saison de ligue majeure avec 107 victoires.

Jamais une division MLB n’a eu deux équipes qui ont terminé la saison avec plus de 105 victoires.

Le NL West se résume à la dernière journée de la saison régulière entre les Giants et les Dodgers. C’est la première division à présenter plusieurs équipes à 105 victoires. Aucune des deux équipes n’a mené par plus de 5 matchs toute la saison. pic.twitter.com/4OjCpQDi6X – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 3 octobre 2021

Depuis la création de la Wild Card en 1995, c’est la troisième fois que les Dodgers se qualifient pour les séries éliminatoires de cette manière. Lors des deux précédents, ils ont perdu lors de la phase suivante (Divisional Series car il n’y avait toujours pas de matchs de wild card) par balayage trois à zéro contre Bravos (1996) et Mets (2006) respectivement.

Les Giants mettent fin à la séquence de 8 fanions divisionnaires consécutifs des Dodgers. Définition des séries éliminatoires dans la Ligue nationale :

Los Angeles Cardinals (Wild Card), vainqueur vs. géants

Braves à Milwaukee pour l’autre Division Series. – Guillermo Celis (@GuillermoCelis) 3 octobre 2021

Après la création du jeu wild-card en 2012, les Dodgers n’avaient jamais fait les séries éliminatoires de cette façon. Cette année-là, ils sont restés en dehors du parti et à partir de 2013, ils gardent le titre divisionnaire dans leurs fenêtres. À l’heure actuelle, ils ont la plus longue séquence active de toute la MLB de saisons consécutives atteignant les séries éliminatoires avec neuf.

Cela ne pouvait pas être moins cher ! L’AL Wild Card sera entre les grands rivaux #Yankees et #RedSox dans le mythique Fenway Park. #Giants était l’équipe surprise de l’année et pour eux, les #Dodgers jouent l’autre Wild Card avec #Cardenales. Quelle saison !! – Renier González Jr (@renier_glezJR) 3 octobre 2021

Mais 2021 est différent. Les Dodgers de Los Angeles sont les meilleurs Wild Card de l’histoire de cette forme de classement née en 1995. Leurs 106 matchs sont bien supérieurs aux 102 des Oakland Athletics de 2001 qui s’étaient ensuite inclinés face aux Bronx Mules en Divisional Series.

Les @SFGiants avec Logan Webb “déguisés en Shohei Ohtani”, sont proclamés champions de division pour la première fois depuis 2012 et coupent une séquence de huit fanions consécutifs par les #Dodgers, ces derniers seront des rivaux des #Cardinals dans le Wild Card Game ! pic.twitter.com/triMKA7XHC – Drian Bernal ⚾️ / 🇨🇺🇪🇨 (@Drianrogelio) 3 octobre 2021

L’équipe basée dans les collines du quartier Chavez Ravine a fait le travail à tous les points de vue, surmontant un nombre incroyable de blessures. Parfois, il semblait que les Dodgers d’Oklahoma City jouaient et pourtant le rythme était maintenu.

Cela doit être très frustrant de gagner 106 matchs et de devoir jouer la Wild Card. Mais il aurait été bien pire d’être éliminé comme avant 1995. Au moins, les @Dodgers ont la possibilité de le battre que les @Cardinals et de rester en vie. – José Pablo Coello Diez de Bonilla (@JosePabloCoello) 4 octobre 2021

Le 6 octobre, le dé chanceux sera lancé et nous avons la chance d’avoir Max Scherzer à nos côtés.