La meilleure façon d’acheter la loterie de Noël en ligne en toute sécurité

Les Tirage au sort extraordinaire de la loterie de Noël Elle est célébrée le 22 décembre 2021. Les billets sont déjà en vente et, de la même manière que les années précédentes, il existe deux excellentes options pour les obtenir : se rendre dans l’une des administrations de loterie ou les acquérir par Internet. . De plus en plus de personnes s’intéressent à acheter la loterie de Noël en ligne, il est donc important de connaître quelques petites choses pour le faire en toute sécurité.

Mme Manolita

Doña Manolita est l’administration la plus célèbre d’Espagne. Sur votre site c’est déjà possible acheter des billets pour la loterie de Noël rapidement, facilement et surtout en toute sécurité.

Cependant, il n’est pas possible de choisir des dixièmes avec une numérotation spécifique. Il existe deux alternatives :

Quoi Doña Manolita choisir les billets. Si vous souhaitez acheter plus d’un dixième, vous pouvez choisir si vous voulez qu’ils soient différents ou identiques.

Choisissez la 10ème finition en : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.

Une fois que vous avez ajouté les billets au panier, cliquez sur l’onglet “Commander”. Complétez vos informations personnelles (Nom, prénom, adresse…). Les frais d’envoi ils sont calculés en fonction de la destination.

Enfin, vous faites le paiement par carte de crédit ou de débit ou par virement bancaire, et prêt!

Autres administrations pour acheter la loterie de Noël en ligne

De la même manière que Doña Manolita, les principales administrations de loterie en Espagne vendent déjà leurs billets pour le tirage au sort extraordinaire de la loterie de Noël sur Internet. De plus, certains comme Sort Aventura donnent la possibilité de rechercher le numéro rêvé.

Dixièmes en garde à vue

Certaines administrations autorisent laisser les dixièmes en garde à vue. Une option 100% recommandée pour économiser les frais de port et le risque de les perdre ou de les voler.

Dans ce cas, vous ne recevrez pas les billets à votre adresse, mais un certificat de dépôt et de garde qui vous accrédite en tant que propriétaire d’entre eux. Les billets sont conservés dans le coffre-fort de l’administration.

Données à prendre en compte

Chaque dixième de la Loterie de Noël a un prix de 20 euros. La vente sera ouverte jusqu’au 21 décembre à 22h30 dans les administrations physiques et en ligne.

Dans le tirage extraordinaire de Noël 2021, il y a 100 000 numéros, de 00000 à 99999, et chaque numéro se compose de 172 séries, chacune divisée en dixièmes. Par conséquent, il y a 172 000 dixièmes.

Le premier prix, connu sous le nom de Gordo de Navidad, a un prix de 400 000 euros au dixième HT.