La meilleure façon de nettoyer gratuitement l’écran de votre Mac | La technologie

Avoir un écran propre sur votre Mac est essentiel, non seulement parce que tout grain de saleté est une nuisance, mais parce que, bien sûr, tout a l’air beaucoup mieux. Le fait est que n’importe quel produit n’en vaut pas la peine et si vous le faites mal, vous pouvez endommager le panneau à moyen terme. C’est pourquoi voici le meilleur moyen de nettoyer l’écran de votre Mac pour éviter toute défaillance future et de le faire en conséquence.

Si vous avez une tache, des traces de doigts ou des peluches sur le panneau de votre ordinateur, c’est une nuisance absolue, car cela ne vous permet pas de voir les choses correctement.

Comme vous le supposez, la solution est de nettoyer l’écran de votre Mac, bien que tout le monde ne sache pas exactement quelle est la méthode la plus efficace pour cela.

Vous dépensez de l’argent sur un produit précis, vous recherchez un chiffon de certaines conditions ou vous tentez votre chance avec du papier essuie-tout que vous avez chez vous. Des solutions très courantes qui peuvent endommager la qualité du panneau à long terme et qui ne vous plairaient sûrement pas.

Eh bien, croyez-le ou non, il y a un méthode très efficace et totalement gratuite pour nettoyer l’écran de votre Mac correctement et qu’il est spécifié sur la page de support Apple.

La seule chose que vous devez avoir sous la main c’est un chiffon doux et non pelucheux humidifié uniquement avec de l’eau. Oui, vous n’avez besoin d’aucun produit d’entretien spécifique et très spécifique qui vous coûte de l’argent.

Vous avez simplement besoin d’un chiffon que vous avez chez vous qui remplit ces conditions et d’un peu d’eau pour essuyer délicatement l’écran. Lorsque vous voyez qu’il n’y a pas de taches visibles sur l’écran, utilisez la partie sèche du chiffon pour terminer le travail.

Si vous voyez que la tache n’est pas enlevée, vous devrez passer à la caisse et vous procurer une solution d’alcool isopropylique (IPA) à 70 %, mais je peux vous assurer d’après ma propre expérience que si vous répétez le processus d’eau et de chiffon un peu Parfois, la saleté finira par disparaître complètement.

Maintenant bien, avant de commencer à nettoyer l’écran de votre Mac —Eh bien, n’importe quel modèle que vous avez à la maison—assurez-vous que l’équipement est éteint et s’il s’agit d’un ordinateur de bureau, déconnecté de l’alimentation.

Et n’utilisez en aucun cas de spray directement sur l’écran ou des aérosols, solvants, substances abrasives ou nettoyants contenant du peroxyde d’hydrogène, car ils peuvent endommager la finition.

le méthode la plus simple, gratuite et correcte pour nettoyer le votre écran mac est d’utiliser un peu d’eau pour humidifier le chiffon et d’essuyer délicatement le panneau jusqu’à l’obtention des résultats escomptés.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Ferrer-Bonsoms Cruz.