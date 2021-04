La meilleure façon de nettoyer votre écran mobile sans l’endommager | La technologie

Le nettoyage du mobile est important, mais le plus important est de ne pas le casser en le faisant, et pour cela, vous devez prendre en compte quelques conseils.

Le mobile, comme les autres appareils électroniques, est susceptible de devenir très sale tout au long de la journée et en tenant compte du fait que Ce sont des appareils qui s’approchent constamment du visage, l’hygiène ne fait jamais de mal, et plus encore dans les temps qui courent en ce moment. Mais il est également important de savoir comment nettoyer le mobile sans endommager son écran.

Certaines actions, telles que l’utilisation d’un désinfectant pour les mains ou de l’air comprimé, ne sont pas seulement le moyen optimal de nettoyer le mobile, mais aussi ils peuvent également endommager votre écran, ou en aggraver sensiblement les performances.

Par conséquent, vous devez prendre en compte ce que vous devez faire et quoi ne pas nettoyer votre mobile sans endommager l’écran ni le faire s’user.

Connaissez-vous quelqu’un qui n’utilise pas de mobile tous les jours? Les téléphones portables ont changé à jamais notre société et sont aujourd’hui devenus un élément indispensable de nos vies. Jetons un coup d’œil aux modèles mobiles les plus vendus des dernières décennies.

Que devez-vous faire pour nettoyer votre mobile sans casser l’écran

Les écrans mobiles ont beaucoup évolué ces dernières années, et pas seulement en termes de technologie et de résolution, mais aussi à son revêtement et sa protection contre l’eau, il est donc important de ne pas endommager cette protection avec certains produits chimiques. Au moins jusqu’à ce que les écrans d’auto-guérison arrivent.

Si vous cherchez à désinfecter votre mobile tout en nettoyant son écran, la meilleure chose à faire est de lui passer une lingette désinfectante qui contient environ 70% d’alcool, et qu’il n’est pas abrasif, de sorte que l’écran peut être nettoyé correctement, mais sans détériorer la couche oléophobe que de nombreux smartphones ont généralement à leur surface.

Mais non seulement la désinfection est importante, mais le nettoyage est également important, et si vous ne cherchez qu’à enlever les taches de votre écran mobile, un chiffon en microfibre est une excellente option pour ce faire, car il offre un très bon résultat, surtout en combinaison avec de l’eau distillée, ce qui laisse le mobile extrêmement propre.

En revanche, si votre smartphone dispose d’une protection IP67 ou IP68 contre l’eau et la poussière, Vous pouvez également vaporiser de l’eau sur le mobile pour le nettoyer. Il n’est pas nécessaire de le submerger, et en fait cela n’est pas recommandé, car même dans les mobiles résistants, la garantie ne couvre pas ces dommages.

Ce que vous ne devriez jamais faire pour nettoyer votre mobile

Bien qu’il existe des conseils très utiles pour nettoyer votre mobile, il est vrai que il existe des pratiques qui peuvent mettre en péril son intégrité, et par conséquent, vous ne devriez jamais les exécuter.

En premier lieu, il s’agit d’utiliser tout gel désinfectant qui ne suit pas les indications précédentes sur l’écran du mobile, car cela peut endommager l’intégrité de l’appareil, le mieux, comme vous l’avez lu auparavant, est d’utiliser un à base d’alcool gel autour de 70% et non abrasif.

Par contre, il est déconseillé d’utiliser tout type de dégraissant ou de nettoyant pour vitres, car il peut également endommager le revêtement oléophobe que de nombreux smartphones portent sur l’écran.

L’utilisation d’air comprimé est également une mauvaise option, en particulier pour le microphone, car cela peut rendre ses performances moins bonnes et moins sensibles. En fait, certaines entreprises comme Apple le déconseillent activement.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Jacinto Araque.