La meilleure façon de réussir dans la vie est d’être financièrement solide

Comment définiriez-vous le succès ? Évidemment, cette réponse est différente d’une personne à l’autre. Par exemple, certains diraient qu’il s’agirait de démarrer votre propre entreprise, d’avoir une famille ou d’avoir la possibilité de parcourir le monde. Bien que toutes ces réponses soient valables, elles sont également impossibles si vous n’êtes pas financièrement solide.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme. Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement?

Sabrina de Finance Over 50 a une définition simple : « Être financièrement solide signifie que vous prenez constamment de bonnes décisions financières qui augmentent votre valeur nette et que vous êtes en mesure de maintenir cet état dans un avenir prévisible. »

Plus précisément, dans le monde de la finance, l’expression « financièrement solide » fait référence à une bonne santé financière et à la capacité de prendre des décisions financières favorables. De plus, les individus ou les décisions financièrement sains se caractérisent par la stabilité, la sécurité et le progrès.

Économiser de l’argent pour les urgences, par exemple, est toujours une décision financièrement saine. La première raison est que vous améliorez votre stabilité financière en protégeant vos actifs. Deuxièmement, vous renforcez votre sécurité financière en vous préparant aux urgences. Et vous progressez également vers vos objectifs financiers en mettant de l’argent de côté.

Les voitures financées, en revanche, diminuent votre trésorerie en ajoutant des mensualités. De plus, si vous êtes dans une situation où vous devez de l’argent à quelqu’un d’autre, votre sécurité financière sera compromise. Enfin, vous payez des intérêts sur un actif qui va se déprécier, ce qui est à l’opposé du progrès économique. Par exemple, en 2021, la BMW Série 7 2015 avait une dépréciation moyenne sur cinq ans de 72,6 %.

Bref, constituer un fonds d’urgence, c’est être financièrement solide, financer un nouveau véhicule, pas tellement.

Les avantages d’être financièrement solide

Pourquoi est-il essentiel d’être financièrement solide? Parce qu’être financièrement solide aura un impact sur tous les aspects de votre vie. En fait, si vous prenez constamment des décisions saines sur le plan financier, la vie devient plus facile et plus agréable. Voici quelques façons d’être financièrement solide pour vous aider dans votre vie.

Amélioration de la santé mentale.

Il n’est pas surprenant que la santé mentale d’une personne et sa situation financière soient étroitement liées. En fait, plus de 1,5 million de personnes souffrent à la fois de problèmes d’endettement et de problèmes de santé mentale rien qu’en Angleterre.

De plus, 86 % des personnes ayant des problèmes de santé mentale qui ont répondu à un sondage sur l’argent et la santé mentale ont déclaré que leur situation financière les avait aggravées.

Si ces problèmes de santé mentale ne sont pas traités, cela peut entraîner les symptômes suivants :

Une quantité excessive d’inquiétude ou de peur Un sentiment d’extrême tristesse ou de mauvaise humeur Des problèmes de concentration ou d’apprentissage Irritabilité Des changements d’humeur Des changements dans le sommeil ou les habitudes alimentaires L’abus de substances Retrait social Pensées suicidaires

Santé physique améliorée.

En 2015, l’American Psychological Association a rapporté que « 72 % des Américains ont déclaré se sentir stressés par l’argent au moins une partie du temps ». Avance rapide jusqu’en 2021, et une enquête CreditWise a trouvé des résultats similaires, avec 73% des Américains classant leurs finances comme le stress n ° 1 dans la vie.

Pourquoi est-ce si préoccupant ? Et, qu’est-ce que cela a à voir exactement avec la santé physique.

Le stress chronique n’est pas seulement inconfortable ; ça peut être mortel. De nombreux experts ont qualifié le stress de « le tueur silencieux » de mauvais augure.

Les effets à court terme du stress peuvent inclure des maux de tête, des troubles digestifs, de la fatigue ou un affaiblissement du système immunitaire. Mais, ce sont les effets à long terme qui sont les plus préoccupants.

Les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la dépression et l’obésité sont tous nettement exacerbés par le stress. Donc, en raison de tous les problèmes de santé causés par un excès de stress, être financièrement solide peut atténuer une partie de ce stress. Et, même si cela n’efface pas complètement tous les facteurs de stress de votre vie, vous aurez les moyens de résoudre tous les problèmes liés à la santé.

Des relations plus fortes.

Lorsqu’il s’agit de conflits conjugaux, les finances sont souvent en cause. Bien sûr, selon l’étude exacte, cela pourrait être classé plus haut ou plus bas. Mais, peu importe, il est indéniable que l’argent peut mettre à rude épreuve les relations.

« Le stress financier n’est bon pour personne, mais pour les couples à faible revenu, il peut vraiment affecter le temps, l’énergie et l’attention qu’ils peuvent consacrer aux relations », explique Ashley LeBaron, doctorante à la Norton School of Family de l’Université d’Arizona. et Sciences de la consommation au Collège des sciences de l’agriculture et de la vie.

Quand on y pense, ça a du sens. Lorsque vous ne pouvez pas payer une facture ou sortir pour un rendez-vous galant, vous pourriez devenir des concurrents dans le jeu du blâme. En conséquence, vous pouvez vous retourner les uns contre les autres au lieu de trouver des moyens de travailler en équipe pour devenir plus solide financièrement.

Plus d’opportunités personnelles et professionnelles.

Vous avez plus de contrôle sur votre vie lorsque vous gérez bien votre argent et que vous planifiez l’avenir. En revanche, ceux qui sont continuellement accablés de lourdes dettes sont responsables devant les règles des prêteurs. Et, ils n’ont pas non plus la liberté de poursuivre leurs rêves personnels ou professionnels.

Par exemple, si vous n’êtes pas financièrement solide, vous n’avez pas le coussin financier pour partir en vacances de vos rêves, changer de carrière ou développer votre petite entreprise. Vous ne pourrez peut-être pas non plus assister à des événements de réseautage ou couvrir l’éducation de votre enfant.

Dans l’ensemble, si vous voulez avoir plus de liberté dans votre vie et être exposé à plus d’opportunités, vous devez faire des sacrifices mineurs pour le plus grand bien.

Capacité de redonner.

Un autre avantage d’être financièrement solide ? Vous avez la chance de redonner. Et, c’est aussi important que cela puisse ;

Abaisser la tension artérielle Améliorer l’estime de soi Réduire l’anxiété, la dépression et le stress Augmenter le bonheur Favoriser les relations personnelles et professionnelles

«Avec la bonne discipline financière, vous pouvez surmonter les difficultés financières et lancer vos dons», écrit Eric Rosenberg dans un précédent article de Due. « Mais assurez-vous toujours de rembourser votre dette à intérêt élevé avant de donner de l’argent à d’autres. »

Des enfants plus sains financièrement.

Bien que cela ne soit peut-être pas une priorité pour la plupart des parents, si vous êtes financièrement solide, vos enfants le seront aussi. En conséquence, ils comprendront la valeur d’un dollar, comment se fixer des objectifs réalistes et prendre des décisions de dépenses judicieuses.

De plus, ils sauront comment créer plus d’opportunités pour gagner de l’argent. Et, comme ils sont dans une situation financière idéale, ils pourront redonner à leur communauté.

Votre avenir financier est défini.

« Quand vos finances sont en ordre, vous vous sentez simplement mieux », déclare Peter Daisyme. « Vous avez également une meilleure idée de la façon d’épargner et de planifier votre avenir financier. De plus, vous avez moins à vous soucier la nuit, et vous connaissez l’image complète de votre richesse.

Plus précisément, lorsque votre avenir financier est défini, vous pouvez réellement profiter de vos années d’or. Pourquoi? Parce que vous avez les moyens de passer votre retraite comme bon vous semble, que ce soit pour gâter vos petits-enfants ou pour embarquer pour une croisière Viking.

De plus, vous serez en mesure de prendre en charge tous les coûts potentiels liés à la santé, tels que les soins de longue durée. Et, vous pourrez laisser à vos héritiers un héritage comme un héritage ou des prestations de décès d’une police d’assurance-vie.

Comment devenir plus solide financièrement

Alors, c’est vrai. La façon de réussir dans la vie est d’être financièrement solide. Mais comment rendre cela possible ?

Eh bien, pour commencer, vous devez avoir l’esprit ouvert et être prêt à faire des sacrifices. Vous devez également garder à l’esprit les conseils suivants tout au long de votre voyage.

Commencez aujourd’hui, pas demain.

Plus tôt vous commencez à économiser, mieux c’est. Bien sûr, cela doit être vrai pour les jeunes générations pour plusieurs raisons. Premièrement, vous avez plus de temps pour surmonter les fluctuations du marché. Deuxièmement, avant d’avoir des obligations financières sérieuses, comme une hypothèque, vous devriez constituer une réserve d’épargne au lieu de la dépenser sans précaution.

Quel que soit votre âge, vous devez également donner la priorité à l’augmentation de votre épargne chaque année. Même si ce n’est que d’un petit montant, c’est mieux que de ne pas avoir de filet de sécurité financière du tout.

Vivez selon vos moyens.

Le suivi de vos dépenses et la création d’un budget peuvent garantir que vous vivez selon vos moyens. Par exemple, suivre la règle 50/30/20 vous encourage à diviser votre revenu net après impôt dans les catégories suivantes ;

Essentiels (50%)Envies (30%)Économies (20%)

De plus, cela vous aidera à éliminer les dépenses frivoles et à automatiser vos économies. Et, si vous remarquez que vos dépenses sont supérieures à ce que vous gagnez, vous devrez peut-être trouver une source de revenus supplémentaire jusqu’à ce que vous maîtrisiez vos finances.

Créer un fonds d’urgence.

Des fonds d’urgence insuffisants peuvent entraîner de lourdes dettes. Lorsque vous faites déjà face à une urgence, l’ajout d’un fardeau financier aggrave encore les choses, comme un fardeau de stress supplémentaire.

La plupart des experts financiers recommandent un fonds d’urgence de trois à six mois. Cependant, une décision sage et financièrement saine serait d’économiser huit à douze mois de dépenses si votre principale source de revenus fluctue, comme ce que vivent les pigistes et les entrepreneurs.

Cependant, même un montant de 1 000 $ caché peut faire toute la différence.

Réduisez votre dette.

Avez-vous des dettes de carte de crédit ou des prêts étudiants? Identifiez d’abord la dette dont le taux d’intérêt est le plus élevé, puis élaborez un plan pour la rembourser dans un délai raisonnable.

Plus important encore, essayez d’éviter les dettes inutiles à l’avenir. Par exemple, si vous n’avez pas d’argent pour payer le solde d’une carte de crédit lorsque vous recevez la facture, attendez de faire cet achat jusqu’à ce que vous le fassiez.

Épargnez pour la retraite.

Quels sont vos projets de retraite ? Si vous n’avez pas l’intention de travailler tous les jours pour le reste de votre vie, un objectif de retraite est indispensable. Bien que la plupart des gens ne pensent pas beaucoup à la retraite lorsqu’ils sont jeunes, ce n’est jamais une mauvaise idée, surtout si votre lieu de travail propose un plan 401k avec contrepartie de l’employeur.

En général, votre employeur verse un certain pourcentage de vos cotisations de retraite. Alors, essayez de maximiser la contribution de votre employeur. Et, une fois que vous avez maximisé ces cotisations, envisagez des sources de revenu de retraite supplémentaires comme les rentes.

Avoir une assurance adéquate.

L’assurance n’est pas exactement la façon la plus excitante de dépenser votre argent durement gagné. Cependant, avoir une assurance est un petit prix à payer pour avoir l’esprit tranquille si quelque chose de terrible se produit.

Par exemple, une police d’assurance-vie offrira à vos proches une sécurité financière si vous veniez à décéder subitement. Ainsi, même si vous pouvez trouver le sujet difficile à aborder, c’est un moyen infaillible de protéger votre famille des difficultés financières.

Améliorez votre littératie financière.

Vous n’êtes pas obligé de devenir un assistant financier. Mais, au minimum, vous devriez améliorer votre littératie financière afin de bien comprendre les bases comme épargner, dépenser et investir. Et, si vous avez des enfants, vous devriez également partager ces connaissances avec eux.