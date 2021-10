La meilleure façon de se réchauffer chez soi quand on a froid, ça va vous surprendre | La vie

Vous avez froid chez vous parce que vous éteignez le chauffage ? Passez-vous beaucoup de temps dans la rue par temps froid ? C’est le moyen le plus efficace de conserver la chaleur.

Au prix actuel du gaz et de l’électricité, cet hiver on va beaucoup se dépêcher les heures d’allumage du chauffage ou des cuisinières électriques.

Ou peut-être êtes-vous une personne énorme, ou vous passez beaucoup de temps dans les rues en hiver. Quelle est la première chose à faire quand on a froid ?

Si vous êtes chez vous, le plus naturel est de mettre des vêtements plus chauds, ou une couverture. Ou buvez une boisson chaude. Tout ça aide mais il y a un moyen plus efficace, même si tout le monde n’est pas d’accord.

Il y a un vieil adage qui est largement utilisé aux États-Unis : « Si vos pieds sont froids, mettez une casquette.

Cela semble une contradiction, mais la science le soutient. Même s’il faut bien l’expliquer.

Beaucoup de gens pensent qu’ils perdent plus de chaleur de la tête que d’autres parties du corps, et techniquement ce n’est pas le cas. La chaleur est perdue par la peau, donc toute peau exposée au froid perdra de la chaleur au même rythme, que ce soit de la tête ou des mains, par exemple.

Maintenant bien, la perte de chaleur n’est pas la même dans tout le corps.

Au la tête se produisent sont des circonstances uniques.

En premier lieu Vaisseaux sanguins, qui sont celles qui régulent la chaleur sont plus proches de la peau (de la surface) que dans d’autres parties du corps. Pour cela la tête se refroidit plus tôt que les autres zones.

D’un autre côté, dans la tête est le cerveau, qui est l’organe le plus difficile à chauffer, en raison de sa taille et parce qu’il est plus exposé. Et aussi notre corps donne la priorité, étant le plus précieux.

En fin de compte, la tête se refroidit plus tôt et met plus de temps à se réchauffer car les vaisseaux sanguins sont plus proches de la surface.

Et aussi, notre corps donne la priorité au cerveau lorsqu’il s’agit de se réchauffer.

Par conséquent, même si vous êtes à la maison, si vous mettez un bonnet en laine, vous vous réchaufferez la tête plus rapidement, et avec le cerveau chaud, l’approvisionnement en sang régulera plus rapidement le reste des zones de notre corps.

Essayez-le, car cela fonctionne: quand tu as froid, commence par te mettre un bonnet de laine sur la tête, et vous vous réchaufferez plus rapidement.

La deuxième priorité sera de couvrir toute la peau du corps, car c’est là que la chaleur s’échappe.