La meilleure façon d’utiliser la narration pour créer une demande de produit

Il y a quelque chose dans une bonne histoire qui peut émouvoir quiconque l’entend. L’histoire est quelque chose de si puissant, c’est le plus grand facteur qui contribue à notre existence. C’est parce que tout au long de l’histoire, nos ancêtres se sont appuyés sur la narration pour assurer leur survie.

La narration est la façon dont les leçons essentielles ont été transmises de génération en génération. Des leçons comme : Comment former une tribu unie. Quels animaux étaient les meilleurs à chasser pour se nourrir et se vêtir. Comment construire un abri. Quelles plantes étaient comestibles pour la consommation et lesquelles étaient vénéneuses. Comment récolter ces plantes. Avec une myriade d’autres leçons qui étaient des compétences requises pour la survie.

L’auteur et entrepreneur en série Peter Guber a parfaitement expliqué le pouvoir de l’histoire lorsqu’il a déclaré que «la façon dont nous donnons un sens à notre vie est narrative. L’histoire n’est pas la cerise sur le gâteau, c’est le gâteau ! »

Et puisque l’objectif de chaque marque est d’inciter les gens à prendre l’action souhaitée d’une manière ou d’une autre, il est impératif que chaque marque ait une belle histoire à transmettre à son public. Qu’il s’agisse d’une entreprise essayant de convaincre les consommateurs d’acheter un produit. Ou une fondation essayant d’inspirer les gens à faire un don. Une bonne histoire est nécessaire pour invoquer une action souhaitée.

Voici quelques façons dont votre marque peut utiliser l’art de la narration pour créer une demande pour votre produit ou vos services.

Avoir une intention précise

Avant qu’une grande histoire ne commence, le conteur doit avoir une idée de ce qu’il veut que son public en retire et de ce qu’il veut que ce public fasse après l’avoir reçu. Certaines histoires sont des mises en garde visant à décourager le public de s’engager sur la mauvaise voie. Certains sont conçus simplement pour faire rire le public. Mais les histoires les plus efficaces sont créées avec l’intention d’inspirer le public à prendre une certaine action.

Par exemple, mon intention d’écrire cet article est d’aider et d’inspirer mes collègues spécialistes du marketing et chefs d’entreprise à utiliser efficacement l’art de la narration pour créer une demande pour les produits et services de leur marque (d’où le titre).

Il est important de se rappeler que le but du marketing produit est de déclencher une action intentionnelle. Pour les besoins de cet article, cette action consiste à créer une demande pour un produit. Mais votre intention devrait être plus précise en ce qui concerne exactement ce que vous voulez que votre public fasse après avoir livré votre histoire pour qu’elle réussisse.

Cette intention pourrait être :

Faire en sorte que quelqu’un précommande un produit.Acheter une pléthore de vos produits en une seule fois pour économiser de l’argent.Convaincre les consommateurs de parler de vos produits ou services aux autres après avoir effectué un achat.

Quelle que soit votre intention, rappelez-vous toujours qu’aucune histoire ne peut réussir sans une intention spécifique pour le public. Ce qui nous amène à la deuxième étape de la façon d’utiliser la narration pour créer une demande de produit.

Choisissez un public idéal

Peu importe à quel point vous êtes un grand conteur, votre histoire ne peut résonner qu’auprès d’un public prêt à la recevoir.

Par exemple, vous pourriez raconter une blague sur un collègue près de la fontaine à eau de votre bureau, mais si les personnes à qui vous la racontez ne connaissent pas la personne dont parle la blague ou la toile de fond de l’histoire, la blague n’atteindrait probablement pas la même chose qu’avec une foule qui avait toutes les informations pertinentes sur l’histoire. C’est parce que le public est l’ingrédient clé de toute grande histoire.

Afin d’utiliser l’art de la narration pour créer une demande pour votre produit, vous devez cibler un public susceptible de le recevoir.

Vous pouvez le faire en :

Sélectionner un public intéressé par des produits similaires au vôtre. Cibler les clients de vos concurrents. Présenter votre histoire au public avec lequel il est le plus susceptible de résonner d’un point de vue psychographique et/ou économique.

Les meilleurs conteurs comprennent que lorsqu’il s’agit d’invoquer l’action d’un public, il ne s’agit pas de l’auteur, mais du public. Raconter une blague technique lors d’une réunion d’un syndicat de plombiers suscitera probablement moins de rires que si cette même blague était racontée lors d’une conférence technique dans la Silicon Valley. Le bon public est essentiel pour qu’une histoire réussisse.

Faites de votre public le héros

Avez-vous déjà remarqué que certains de vos films préférés ont toujours des intrigues similaires ? Il y a un personnage qui a un problème (le protagoniste), qui est généralement causé par un autre personnage (l’antagoniste). Et le reste du film consiste à montrer comment le protagoniste surmonte son problème et continue à vivre une vie meilleure et à faire du monde un endroit meilleur pour lui-même ou pour les autres… de manière héroïque.

Mais, avez-vous déjà remarqué qu’entre le moment où le protagoniste découvre son problème ; bat l’antagoniste et devient le héros – il y a toujours quelqu’un ou quelque chose qui aide le héros à surmonter les obstacles qui se trouvaient sur son chemin ?

Dans les premiers films de Rocky, c’était son entraîneur « Mickey ». Dans le film 8 Mile, c’était l’ami de B-Rabbit « Future ». Et dans le film Seul à la maison, c’était le voisin effrayant de Kevin « Old Man Marley » qui s’est avéré ne pas être si effrayant après tout… à moins que vous ne soyez un cambrioleur (hé, il a balancé une pelle méchante).

Le fait est que la plupart des gens ont grandi en regardant des films. Et après avoir regardé ces films – je voulais probablement être le héros. Et tandis que certains voulaient être le méchant, personne ne voulait être l’assistant fidèle du héros. Pensez-y, à quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu’un se déguiser en Alfred de Batman pour Halloween ?… Exactement !

C’est là que votre marque entre en jeu. Lorsque vous racontez une histoire à votre public, assurez-vous que votre marque non seulement accepte, mais embrasse le rôle d’être l’assistant fidèle de votre public – tout en permettant à ce public d’être le héros. Cela signifie que vous devez vous assurer que votre public sait qu’il est le seul à pouvoir surmonter ce qui le trouble et que votre marque est juste là pour l’aider à obtenir ce qu’il recherche.

Dans son livre à succès, Building a Storybrand, l’auteur et PDG Donald Miller a déclaré : « Chaque être humain se réveille chaque matin et voit le monde à travers l’objectif du protagoniste. Le monde tourne autour de nous, peu importe à quel point nous sommes altruistes, généreux et altruistes. »

Voici un fait, à peu près le mot préféré de tout le monde est leur nom. Peu importe à quel point ils sont altruistes, ils adorent entendre leur nom et aiment être écoutés par les autres. Chacun se voit aussi comme le héros de son propre récit. Ainsi, quel que soit le type de produit ou de service fourni par votre marque, il y a quelqu’un que votre produit ou service pourrait aider à devenir un héros et à surmonter un obstacle auquel il est confronté.

Ciblez ceux qui pourraient bénéficier le plus de ce que vous fournissez et aidez-les à devenir le meilleur héros de leur récit en étant le « rouge » de leur Andy Dufresne (Shawshank Redemption est l’un des plus grands films d’ailleurs).

Articuler un résultat souhaité

Maintenant que vous avez une intention spécifique pour un public idéal, vous allez l’aider à devenir le meilleur héros de son propre récit. La seule chose qui reste à faire maintenant est d’expliquer à votre public comment leur vie sera meilleure une fois qu’ils auront pris les mesures que vous souhaitez qu’ils prennent.

Je suis sûr que vous vous demandez comment faire cela, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Voici quelques éléments à garder à l’esprit qui vous permettront de créer plus facilement l’histoire parfaite pour créer une demande pour vos produits. Les consommateurs n’achètent des choses que pour trois raisons.

Ces raisons sont :

Validation – Ils veulent que le produit ou le service renforce leur statut social. (Vêtements haut de gamme, bijoux, voitures chères, électronique chère, etc.)

Exaltation – Ils veulent que le produit ou le service brise leur monotonie. (Jeux vidéo, téléphones intelligents, parcs d’attractions, séjours au ski, etc.)

Allégement – ​​Ils veulent que le produit ou le service résolve un problème qu’ils rencontrent. (Faim, vêtements sales, perte de poids, logement, transport, taxes impayées, etc.).

En sachant que les consommateurs n’achèteront votre produit que pour au moins l’une de ces trois raisons, vous pouvez désormais créer votre histoire d’une manière qui montre à votre public comment ils seront satisfaits après avoir rencontré votre produit – ce qui les amènera à exiger de l’avoir pour améliorer leur vie. Ce qui sera le cas, car c’est à quel point votre produit ou service est bon, n’est-ce pas ?

Comme l’auteur Tom Albrighton l’a si élégamment déclaré dans son livre, Copywriting Made Simple, « En tant que rédacteur, l’une de vos tâches les plus importantes est de transformer les fonctionnalités en avantages en les faisant face au lecteur afin qu’il puisse clairement voir comment le produit s’adaptera. dans leur vie.

Si votre histoire montre à votre public comment les fonctionnalités de votre produit amélioreront leur vie, le seul problème que vous rencontrerez avec la demande de produits sera de trouver comment le fournir.

Conclusion

Je crois qu’il y a un art spécial à raconter une belle histoire. Les grandes histoires peuvent brosser un tableau dans l’esprit de tous ceux qui y sont exposés. Lorsqu’ils sont utilisés à bon escient, ils peuvent inspirer quelqu’un à réaliser des choses qu’il n’aurait même jamais pensé être possibles. Et lorsqu’ils sont utilisés à mauvais escient, ils peuvent conduire quelqu’un à la ruine.

En tant que conteur, vous devez toujours utiliser votre art pour aider les autres à devenir les meilleures versions d’eux-mêmes en les inspirant (à travers l’histoire) à prendre les mesures nécessaires pour améliorer leur vie. Et si votre produit leur donne ce qu’ils recherchent, votre histoire aura un impact durable sur ceux qui le reçoivent et en retour, cela créera une demande pour votre produit.

Publié à l’origine ici.

Auteur : DeJuan Wright

DeJuan Wright est le fondateur et directeur de marque de Decryption, une société de marketing spécialisée dans l’aide aux startups à progresser grâce à la stratégie de marque et aux solutions de marketing de contenu. Le décryptage se concentre sur l’augmentation de la notoriété de la marque et la culture de l’attitude de la marque spécifiquement pour les startups.

DeJuan a plus de 12 ans d’expérience dans l’image de marque, la coordination du marketing numérique,… Voir le profil complet ›