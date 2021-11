La meilleure fonctionnalité d’Android 12 est toujours en version bêta sur le Pixel 6

Google aime montrer le thème de l’icône Material You, mais vous devez l’activer sur votre Pixel

Google a beaucoup parlé de Material You, qui est le plus grand changement visuel pour Android depuis des années. Chaque image promotionnelle des nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro montre le thème, mais vous remarquerez peut-être quelque chose lorsque vous aurez le téléphone en main : pas d’icônes thématiques. Vous pouvez résoudre ce problème, mais la fonctionnalité d’icône est toujours techniquement en version bêta. Vous attendiez-vous à autre chose de Google ?

Vous pouvez activer le thème des icônes en allant dans le menu Fond d’écran et style. En dessous du fond d’écran et des sélecteurs de couleurs, vous devriez voir une bascule pour les « icônes à thème » avec un gros badge bêta. Activez-le et vous aurez des icônes thématiques colorées pour correspondre à votre fond d’écran. Cependant, il deviendra rapidement évident pourquoi Google n’a pas activé cette fonctionnalité par défaut.

Actuellement, ce ne sont que les applications Google qui prennent en charge les icônes colorées dynamiquement, pas même toutes les applications Google. Les applications prêtes à l’emploi sur votre écran d’accueil fonctionneront, mais commencez à en ajouter d’autres, et la correspondance des couleurs Material You sera beaucoup moins cool.

Il faudra du temps pour que les applications tierces s’intègrent à Material You, mais qu’y a-t-il de nouveau ? Nous avons suivi ce processus à chaque fois que Google apporte un changement majeur à l’interface utilisateur. Si vous pouvez vous en tenir aux applications Google sur votre écran d’accueil, vous obtiendrez un très bel aspect unifié. Sinon, revenez dans quelques mois.

