La meilleure fonctionnalité du Pixel 6 est désormais disponible sur d’autres téléphones Android

L’une des principales raisons d’envisager de prendre le Pixel 6 est de s’asseoir et de profiter de toutes les merveilleuses fonctionnalités de l’appareil photo. Du matériel mis à jour aux fonctionnalités logicielles ajoutées comme Magic Eraser, les Pixel 6 et 6 Pro peuvent gérer tout ce que vous leur lancez. Mais maintenant, vous n’avez même plus besoin d’un Pixel 6 pour profiter de la fonction de tête d’affiche qui était destinée à n’être disponible que sur le Pixel 6.

Un fichier APK modifié fait le tour du groupe Google News Telegram (via Mishaal Rahman), qui active Magic Eraser sur tout appareil Android compatible. Une fois installé, cet APK modifié fait croire à votre téléphone Android que vous utilisez un Pixel 6 au lieu de l’un des meilleurs téléphones Android que vous utilisez réellement.

Nous l’avons testé nous-mêmes sur le Pixel 5 sous Android 12, et cela fonctionne plutôt bien. Les résultats finaux sont légèrement différents de ce que vous pourriez rencontrer sur le Pixel 6, car il s’agit d’un fichier modifié et Photos ne repose pas sur le processeur Tensor. Peu de temps après que Rahman ait partagé cette découverte, d’autres utilisateurs d’Android ont partagé des exemples de Magic Eraser fonctionnant sur des téléphones comme le Pixel 4a et d’autres téléphones.

Votre kilométrage variera certainement, et nous ne serons pas surpris si Google corrige cette solution de contournement dans un très proche avenir. Essentiellement, cet APK modifié fait croire à l’application Google Photos que vous utilisez un Pixel 6, qui à son tour active le bouton Magic Eraser. Ainsi, bien que vous puissiez l’installer vous-même, vous le feriez à vos risques et périls.

Néanmoins, si vous voulez essayer de l’essayer sur votre non-Pixel 6, vous pouvez télécharger et installer le fichier APK. Ensuite, passez simplement à la section Magic Eraser et laissez votre téléphone Android faire la magie de Google.

