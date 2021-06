La meilleure fonctionnalité du Pixel pliable de Google pourrait être créée par Samsung – .

Le premier pliable de Samsung nous a montré jusqu’où les téléphones pliables devaient aller. Ces appareils sonnent bien en théorie, mais la technologie n’est pas tout à fait là où elle devrait être pour répondre à nos attentes. Mieux dit, le Galaxy Fold et divers autres téléphones pliables de première génération n’étaient pas tout à fait ce à quoi nous nous attendions. Mis à part les mésaventures initiales du Fold qui ont amené certaines personnes à remettre en question l’intégrité du Fold, il y avait un autre problème avec le téléphone. Le Fold comportait un écran en plastique qui pouvait être facilement rayé. C’est parce que Samsung n’avait pas encore perfectionné la technologie du verre pliable au moment où il a lancé le Fold.

Cependant, Samsung a corrigé cela l’année dernière et est sur le point de fournir une autre mise à niveau importante de l’écran pliable cette année. Et le Pixel pliable de Google pourrait tirer parti de la même technologie.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Baptisé Ultra Thin Glass (UTG), le couvercle d’écran en verre pliable développé par Samsung a fait ses débuts sur le Galaxy Z Flip l’année dernière. UTG a apporté la même qualité d’écran aux smartphones pliables 2020 de Samsung que vous attendez des smartphones qui ne se plient pas – des couvercles en verre dur sur le dessus de l’écran plutôt que du plastique. Le Fold 2 comportait également UTG, mais le verre pliable n’était pas assez solide pour supporter un stylet. Le prochain Fold 3 devrait comporter un panneau UTG amélioré qui rendra possible l’interaction avec le S Pen.

Aucun autre fournisseur de smartphones pliables n’a mis en place une technologie similaire. C’est pourquoi les téléphones pliables annoncés jusqu’à présent par Huawei, Motorola et Xiaomi ont des écrans en plastique plutôt qu’en verre.

Un rapport du coréen ETNews affirme que Samsung a décidé de mettre sa technologie UTG à la disposition d’autres fabricants de smartphones. Samsung cherche à renforcer son activité d’écrans pliables, note le rapport.

Plus intéressant encore, le rapport mentionne un seul fournisseur de smartphones qui utilisera probablement des panneaux Samsung UTG. C’est Google. “Il est prévu que son panneau OLED pliable et UTG soient appliqués ensemble pour un smartphone pliable que Google prépare”, écrit le rapport.

On dit depuis longtemps que Google travaille sur son propre Pixel pliable, la plus récente de ces rumeurs provenant du logiciel de Google. Le code dans Android 12 indiquait la prise en charge de ce qui semblait être un téléphone Pixel pliable, un appareil qui n’a pas encore été annoncé.

ETNews dit que UTG n’est disponible que pour les téléphones Samsung pour différencier ses pliables de la concurrence. Cependant, Samsung prévoit d’étendre son activité d’écrans pliables, et c’est pourquoi il met la technologie UTG à la disposition de ses concurrents.

Le rapport indique que les panneaux UTG seront vendus à d’autres sociétés à partir du second semestre de l’année. Ce n’est pas suffisant pour confirmer qu’un téléphone Pixel pliable sera lancé cette année. Mais Google et Samsung viennent de montrer à I/O 2021 il y a quelques semaines qu’ils travaillent plus étroitement que jamais. Les deux sociétés ont révélé qu’elles fusionnaient Tizen dans Wear OS pour de nouvelles expériences de smartwatch. Séparément, Samsung fabriquerait la puce Pixel 6 personnalisée en suivant les conceptions de Google. Avoir Google parmi les premières entreprises à accéder à l’offre de panneaux UTG est logique.

La décision non confirmée de Samsung de fournir des panneaux UTG à d’autres fournisseurs de combinés s’aligne sur la stratégie actuelle de Samsung pour sa division d’affichage. Samsung est le principal fournisseur d’écrans pour smartphones OLED haut de gamme et Apple est son client le plus important. Un rapport a récemment indiqué que les besoins OLED de l’iPhone pourraient dépasser les propres exigences OLED de Samsung pour les téléphones Galaxy. Les écrans OLED de Samsung reçoivent toujours des critiques élogieuses, et ils sont l’un des composants les plus chers de l’iPhone. Samsung n’aime peut-être pas la domination de l’iPhone dans les classements et les bénéfices des ventes de smartphones, mais le géant coréen profite également des ventes d’iPhone en tant que principal fournisseur de panneaux OLED à Apple.

Samsung pourrait utiliser une stratégie similaire pour fournir des panneaux OLED-UTG haut de gamme à d’autres fournisseurs de smartphones à l’avenir. Apple travaillerait également sur plusieurs prototypes d’iPhone pliables. On ne sait pas quand ces appareils seront lancés, mais Apple visera des qualités de construction élevées, et cela inclura probablement des écrans en verre.

Google dévoilera le Pixel 6 à un moment donné fin septembre ou début octobre. Si c’est dans les cartes pour une version 2021, un téléphone Pixel pliable pourrait tomber à peu près en même temps.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission