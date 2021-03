Zak Brown a été satisfait des performances de McLaren au début de 2021, mais s’attend à ce qu’il reste encore quelques années avant d’atteindre la «force de combat maximale».

Au début du siècle, McLaren était une équipe qui se battait vers le sommet de la grille en tant que constructeur mais, depuis le début de l’ère hybride de la Formule 1, elle a quelque peu chuté.

La reconstruction a eu lieu ces dernières années, cependant, la tenue basée à Woking ayant régulièrement augmenté au cours des dernières saisons, atteignant P3 en 2020.

Sur la bonne voie jusqu’à présent cette année, ils ont déjà impressionné, ayant un week-end de tests régulier à Bahreïn avant de redevenir bon à l’entraînement, avec Lando Norris terminant P3 en FP1.

Mais Brown s’attend à une saison de hauts et de bas.

«Je pense que c’est une bonne voiture», a déclaré Brown à Formula1.com. «C’est définitivement une bonne unité motrice. Nous avons deux excellents pilotes, nous avons juste besoin de plus de temps.

«Je pense que ça va devenir plus difficile. Nous avons fait ce voyage, neuvième, sixième, quatrième, troisième et je ne pense pas que ce sera deux, un.

«Alors je pense que ça va devenir plus difficile maintenant, ce qui signifie [there will be] des jours très excitants, mais il y aura aussi des jours assez frustrants.

Leurs progrès au cours des dernières années ont été surveillés de près, et beaucoup s’attendent à ce qu’ils soient à nouveau les meilleurs des autres derrière Mercedes et Red Bull, mais reviendront-ils eux-mêmes bientôt au sommet?

«J’espère que oui», a déclaré Brown. «Je pense que nous avons besoin du plafond budgétaire pour s’installer. Nous avons fait beaucoup d’investissements, mais ces choses prennent du temps, comme la soufflerie, pour être en ordre de marche, donc je ne pense pas que nous allons vraiment être à notre meilleur niveau de combat pendant encore quelques années, alors nous venons de le faire. pour continuer à démanger une session à la fois.

« [We will] saisissez toutes les opportunités que nous pouvons obtenir à coup sûr. »

Depuis la fin de la dernière campagne, McLaren a travaillé dur – plus que toute autre équipe selon Brown – étant donné qu’elle a équipé un nouveau moteur Mercedes.

Brown a ajouté: «L’équipe fait un excellent travail, Andreas et toute son équipe, [I am] extrêmement fier d’eux.

«Nous avons certainement eu le plus à faire pendant l’hiver, puis vous le faites toujours dans un environnement Covid, donc ce n’est pas comme si vous pouviez travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et lancer tout le monde.

«Donc, vous devez en quelque sorte naviguer, mettre le bloc moteur, avoir la voiture en premier sur la piste, pour avoir un test fiable, jusqu’à présent tout va bien, mais nous ne sommes qu’une pratique, alors je ne le fais pas. Je ne veux pas encore être trop excité, mais ils ont fait un excellent travail. »

