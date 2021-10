La meilleure habitude à prendre si vous voulez vous libérer de vos dettes

Malgré toutes ses difficultés, la pandémie a été utile à de nombreux épargnants, en particulier aux travailleurs qui ont eu la chance de survivre à Covid sans perdre de revenus. Dans l’ensemble, le taux d’épargne personnelle continue d’être historiquement élevé, selon le Bureau of Economic Analysis, et la dette des cartes de crédit a diminué de plus de 15 % depuis le début de la pandémie, selon la Federal Reserve Bank de New York.

C’est une excellente nouvelle, disent les experts, même s’ils s’attendent à ce que la dette personnelle revienne éventuellement aux niveaux d’avant la pandémie.

« Jusqu’à présent, tout va bien, en termes de personnes qui établissent de nouvelles habitudes pour épargner plus, dépenser moins et rembourser leurs dettes », a déclaré Ted Rossman, analyste principal chez CreditCards.com. « Je pense, malheureusement, que cela finira par redevenir comme avant. »

Cependant, vous n’êtes pas obligé de revenir au statu quo, déclare Chantel Bonneau, planificatrice financière certifiée chez Northwestern Mutual à San Diego. Que vous ayez maîtrisé votre dette pendant la pandémie ou que vous commenciez tout juste à travailler sur cet objectif maintenant, la clé, ajoute-t-elle, est de ne plus s’endetter.

« La meilleure habitude que les gens peuvent prendre est de connaître leurs liquidités et de ne pas s’endetter pour financer leur style de vie », dit Bonneau. « Ou vous allez payer pour ça très, très longtemps. »

Suivre attentivement vos dépenses est crucial pour comprendre votre trésorerie, dit Bonneau, et cette connaissance permet de « vivre selon vos moyens », dit-elle. Et maîtriser vos dettes peut faciliter le développement d’autres bonnes habitudes financières.

Dépenser moins pour s’endetter permet d’épargner plus facilement

Les Américains consacrent une grande partie de leur budget mensuel au service de leur dette : en moyenne, 30 % de leur budget mensuel est consacré au remboursement de la dette, selon l’enquête annuelle de Northwestern Mutual sur les habitudes financières américaines. Et quand vous payez autant pour votre dette chaque mois, vous n’épargnez probablement pas beaucoup, dit Bonneau.

« Si vous dépensez déjà 30 % en dette, vous n’économiserez probablement pas 20 % de plus, alors essayez de maîtriser cette dette », dit Bonneau.

Prendre le contrôle de votre dette signifie que vous pouvez utiliser cet argent pour épargner. « Prenez l’habitude de payer vous-même et d’épargner le plus tôt possible », dit Bonneau. « Si vous commencez avec 1 %, ou 50 $ ou 100 $, il est plus facile de passer à 130 $ le mois suivant, puis à 150 $ puis à 200 $. »

« Sur le net, le consommateur est dans un meilleur endroit » maintenant

La principale raison pour laquelle les experts sont si enthousiastes à propos de la santé financière de l’Américain moyen en ce moment est qu’elle s’est vraiment beaucoup améliorée pendant la pandémie. Au niveau individuel, l’endettement personnel a encore plus baissé, selon l’enquête de Northwestern Mutual. Sans compter les prêts hypothécaires, les adultes aux États-Unis ont une dette de 23 325 $, le nombre le plus bas enregistré par Northwestern Mutual depuis qu’elle a commencé à poser cette question en 2017.

Cette année-là, hors hypothèques, l’adulte type aux États-Unis devait 37 000 $. Une fois ajusté pour l’inflation, c’est une diminution de 44%, selon le calculateur d’inflation du Bureau of Labor Statistics.

« Sur le net, le consommateur est dans un meilleur endroit à la sortie de la pandémie », a déclaré Christian Mitchell, directeur de la clientèle chez Northwestern Mutual. « Le montant de la dette que les consommateurs portent a été réduit. »

Il y a une mise en garde à cette bonne nouvelle, déclare Mitchell : « De plus en plus de gens disent que leur plan pour s’attaquer à cette dette a été allongé. »

Ainsi, alors que la dette personnelle diminue, par exemple, un nombre important d’Américains ont repoussé la date à laquelle ils seront totalement libres de dettes, selon l’enquête de Northwestern Mutual. Plus d’un tiers, 34%, des personnes interrogées ont déclaré que la pandémie avait allongé leurs délais pour se désendetter complètement.

Cela peut sembler raisonnable à court terme, surtout avec des taux d’intérêt aussi bas qu’ils le sont actuellement, dit Mitchell, mais cela pourrait devenir plus un problème dans un avenir pas si lointain.

Les taux d’intérêt ne resteront pas aussi bas pour toujours

Au cours des premiers mois économiquement incertains de la pandémie, de nombreuses personnes ont estimé qu’elles devaient reporter le paiement de dettes non essentielles.

Les remboursements de prêts étudiants en sont un bon exemple. Grâce à un moratoire mis en place par le gouvernement fédéral, les emprunteurs n’ont eu à effectuer aucun paiement sur leurs prêts étudiants depuis mars 2020. Les prêts n’ont porté aucun intérêt et il n’y a pas de frais de pénalité. La mesure visait à aider les personnes qui ont perdu des revenus pendant la pandémie, mais toute personne bénéficiant d’un prêt étudiant soutenu par le gouvernement fédéral, quel que soit son statut d’emploi, en a bénéficié.

Ce moratoire prend fin en janvier 2022, date à laquelle les paiements seront à nouveau dus et les intérêts recommenceront à courir.

Pour de nombreuses personnes, le moratoire a été un répit bienvenu pour comprendre leurs habitudes de dépenses et comment prioriser le paiement de leur dette étudiante. C’est un intelligent idée d’utiliser la pandémie pour réévaluer votre santé financière, dit Mitchell, surtout lorsque les taux d’intérêt sont si bas.

Allonger votre échéancier pour payer la dette est bien quand il est si bon marché de rembourser cette dette, mais Mitchell prévient que les Américains endettés, en particulier ceux dont les taux d’intérêt fluctuent, doivent gardez à l’esprit que le coût d’emprunt ne restera pas aussi bas pour toujours.

« Je n’annonce pas que les taux d’intérêt vont augmenter de sitôt, mais c’est une possibilité », a déclaré Mitchell. « Plus ils allongent ce remboursement, plus ils pourraient être sujets à une augmentation des taux d’intérêt. »

Au lieu de cela, les consommateurs peuvent « utiliser cela comme une occasion de réfléchir à leurs comportements par rapport à l’endettement et de s’engager à se comporter différemment à l’avenir », explique Mitchell.

L’article « La meilleure habitude que vous puissiez adopter si vous voulez vous libérer de vos dettes, selon un planificateur financier » initialement publié le Cultivez (CNBC + Glands).