Generalmente cuando se piensa en comprar una pulsera inteligente, viene a la cabeza la Mi Band de Xi9aomi… Pero, lo cierto, es que hay otros fabricants que tiene modelos muy actuales y de gr5an calidad. Un exemple Huawei, que ahora mismo tiene su accesorio más moderno con una excelente oferta en Amazon que no debes dejar pasar.

La gran virtud que tiene el wearable frente a su competence es que cuenta con una pantalla que puede hacer pensar que es un smartwatch. Esta es AMOLED y tiene unas dimensions de 1,47 pulgada por lo que tienes espacio más que de sobra para ver los contenidos que se muestran con una comodidad muy superior a la que ofrece cualquier smartband que hay en el mercado. Por cierto, que el acabado del dispositivo es excelente, ya que combiner le métal et la silicone de forma muy acertada… y, además, los maracos del panel son muy reducidos, lo que consigue que tenga un aspecto de lo más llamativo.

El componente antes mencionado puede hacer pensar que la autonomía se ve perjudicada, algo que no ocurre ya que se integra una batería de un alto amperaje que asegura cuando menos un par de semanas de uso sin tener que recurrir a una enchufe. Esto sitúa a la Huawei Band 6 como uno de los mejores en este apartado de entre todos los que hay en el mercado. Y, además, los tiempos de recarga son reducidos, lo que siempre es bastante positivo. Por lo tanto, creemos que este es un accesorio que encaja a la perfección con los que suelen salir de viaje constantmente.

Una oferta que impresiona en Amazon

El precio que tiene habitualmente este producto es de 59 euros, que ya esta bastante bien. Pero, ahora mismo, puedes realizar la compra sin sumar nada por los gastos de envío en el caso de tener una cuenta Prime por sólo 39€. Esto hace que la compra de este producto de Huawei que pesa sólo 18 gramos sea una auténtica ganga. Para no dejar escapar esta ocasión, te dejamos el correspondiente enlace que tienes que utilizar en Amazon:

Buenas opciones en esta Huawei

Esto se debe a que este es un modelo con lo que puedes realizar todas las acciones que se esperan de una pulsera inteligente. Un exemple es que gracias a su buena cantidad de sensores (Como por ejemplo TruSeenTM 4.0 et TruSleepTM 2.0). Por lo tanto, puedes utilizar este accesorio en tu día a día sin problemas e, incluso, como ayuda para tener información de la activité physique que realizas -en este caso, lo ideal es combinar el wearable with the app Huawei Salud que isá available tanto para iOS como para Android-.

A todo lo comentado hay que sumarle una efectiva résistance al agua y posibilidades tan interesantes como conocer la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre, lo que te permite conocer de forma bastante precisa si tu estado de e salud es bueno o malo. Un detalle final de la Huawei Band 6: incluye un opciones avanzadas para sacarle el máximo partido, como por ejemplo darle uso como disparador de la caméra del teléfono o el poder controlar las reproductions de musique en el smartphone. ¡No le falta de nada a esta excelente smartband !