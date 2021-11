La meilleure manette pour PC à acheter en 2021

Oliver Cragg / Autorité Android

Le meilleur contrôleur pour PC n’est pas un choix facile à faire, surtout compte tenu de la variété d’options disponibles aujourd’hui. Les contrôleurs de jeu ne sont peut-être pas les meilleurs pour tous les jeux, mais ils sont certainement une façon vraiment amusante de jouer de toute façon. Ils ont beaucoup évolué au fil des ans et c’est le moment idéal pour acheter un contrôleur pour votre PC, grâce au grand nombre d’options disponibles, couvrant différents niveaux de prix.

Il y a beaucoup de facteurs à garder à l’esprit lors du choix du meilleur contrôleur de jeu pour PC. Compte tenu de tous les facteurs, nous avons actuellement sélectionné les meilleurs contrôleurs PC, et si vous deviez en acheter un, ce devrait être l’un d’entre eux.

Le meilleur contrôleur pour PC

L’ensemble de fonctionnalités et la disposition du contrôleur de jeu parfait ont été plus ou moins perfectionnés à ce stade. En tant que tel, vous remarquerez que les candidats de notre liste des meilleurs contrôleurs de jeu pour PC présentent de nombreuses similitudes. Cela étant dit, il y a beaucoup d’options. Vous cherchez la meilleure manette pour les jeux sur PC ? Voici nos choix.

Manette sans fil Xbox — La meilleure manette pour PC

Lorsqu’il s’agit de choisir le meilleur contrôleur de jeu pour PC, il n’y a vraiment aucune concurrence avec Microsoft. La manette sans fil Xbox a été mise à niveau avec les Xbox Series X et S, améliorant ainsi ce qui était déjà la meilleure manette du marché. La conception a été plus ou moins acceptée comme l’une des meilleures conceptions de contrôleurs à ce stade, et la plupart des contrôleurs de cette liste ressemblent à celui-ci. Avec des prix allant de 40 $ à 65 $ pour les options de couleur de base, ce contrôleur offre également l’un des meilleurs rapports qualité-prix.

Vous obtenez maintenant un port USB-C au lieu de l’ancien micro-USB. Vous bénéficiez également d’options de personnalisation via Xbox Design Labs. La manette sans fil Xbox utilise toujours les vieilles piles AA ordinaires, ce qui peut être gênant pour certains. Vous pouvez acheter séparément une batterie rechargeable Xbox auprès de Microsoft ou opter pour un ensemble rechargeable tiers.

Manette sans fil Xbox Elite Series 2 — La meilleure manette premium pour PC

Alors que la manette sans fil Xbox, ou la manette Core comme on l’appelle parfois, est géniale, la Xbox a également une manette Elite pour ceux qui en veulent plus. La manette sans fil Xbox Elite Series 2 s’appuie sur la manette Core, ajoutant un tas de cloches et de sifflets. Ceux-ci incluent une manette à tension réglable, des serrures à gâchette pour cheveux plus courtes, une poignée caoutchoutée, et plus encore.

En gros, si vous n’avez pas de contraintes budgétaires et que vous souhaitez des performances maximales, alors l’Elite est le meilleur contrôleur PC pour vous. Contrairement au contrôleur Core, vous bénéficiez également d’une batterie rechargeable intégrée. Une personnalisation est disponible directement dans la boîte, avec des ensembles de palettes, de pavés directionnels et de manettes, ces derniers bénéficiant d’un outil de réglage.

Un câble USB-C et une station de charge sont également inclus, le tout emballé dans une mallette de transport. Vous obtenez beaucoup pour 180 $, ce qui est souvent réduit jusqu’à 50 $.

Manette sans fil Sony DualSense — La meilleure manette PlayStation pour PC

Les anciens contrôleurs DualShock de Sony n’avaient rien d’extraordinaire, mais avec le lancement de la PlayStation 5, Sony a frappé un coup de circuit. La manette sans fil Sony DualSense est fournie avec la PS5 et est sans aucun doute la meilleure manette Sony pour vos besoins de jeu sur PC. Beaucoup de gens préfèrent la disposition symétrique de la manette, et les contrôleurs avec ceux-ci ne sont pas beaucoup mieux que celui-ci. Les options de couleurs ne sont pas les meilleures du marché, mais elles sont suffisantes.

Cependant, l’utilisation du DualSense avec un PC pose quelques problèmes. Tout d’abord, Sony n’a pas de pilotes officiels pour PC. Cependant, Steam prend en charge le DualSense, et c’est un excellent moyen de faire fonctionner ce contrôleur avec un PC. Vous aurez un support limité, mais les meilleures fonctionnalités de ce contrôleur – retour haptique et déclencheurs adaptatifs – commencent à être pris en charge dans de plus en plus de jeux, faisant du DualSense un choix solide pour le meilleur contrôleur sans fil pour PC tag.

Razer Wolverine V2 Chroma — Le meilleur contrôleur PC avec RVB

Lorsque vous achetez le meilleur contrôleur de jeu pour PC, l’éclairage RVB n’est pas exactement une priorité, mais certains d’entre nous l’aiment beaucoup trop pour ne pas l’avoir dans tous les accessoires possibles. Si c’est vous, alors le Razer Wolverine V2 Chroma est un excellent choix. Il apporte quelques modifications par rapport à la conception de base du contrôleur Xbox, mais rien de trop choquant. Vous obtenez six boutons remappables supplémentaires, ce qui est génial.

Il prend entièrement en charge les fonctionnalités Xbox et la prise en charge de Chroma signifie un tas d’intégrations. Ce contrôleur se situe quelque part entre le contrôleur Xbox Core et le contrôleur Xbox Elite en termes de fonctionnalités. Si vous êtes un fan de la façon dont Razer conçoit ses produits, cette manette est faite pour vous.

Scuf Instinct Pro — Le meilleur contrôleur PC personnalisable

Scuf fabrique certains des meilleurs contrôleurs de jeu sur le marché. Si vous voulez un contrôleur alternatif pour votre PC, le Scuf Instinct Pro est un choix solide. Il est livré avec le superbe aspect et la convivialité que nous attendons de Scuf, ainsi que les nombreuses options de personnalisation proposées par Scuf. Vous pouvez choisir l’apparence de plus ou moins chaque composant en fonction de vos préférences.

Vous obtenez des palettes remappables et un commutateur de signature pour les déclencheurs instantanés qui peuvent basculer entre la sensation habituelle et un clic de souris. La manette fait partie des meilleures du marché mais son prix est même supérieur à celui de la manette Xbox Elite. À partir de 209,99 $, ce contrôleur est cher mais fait également une proposition unique.

Contrôleur filaire amélioré PowerA – Le meilleur contrôleur PC économique

Dépenser beaucoup d’argent sur la meilleure manette sans fil pour PC n’est peut-être pas votre truc, donc notre dernier choix est celui qui ignore toutes les fonctionnalités supplémentaires, y compris la connectivité sans fil. Le contrôleur filaire amélioré PowerA est le meilleur contrôleur de jeu économique que vous puissiez obtenir, et il offre un excellent rapport qualité-prix.

Arrivant à environ 38 $, le contrôleur filaire amélioré PowerA couvre les bases, y compris les moteurs à double grondement, une belle prise en main à l’arrière et même un D-pad en métal. Vous obtenez même le passthrough audio de 3,5 mm, si vous le souhaitez. Une garantie de deux ans ajoute encore plus de valeur. Si vous voulez un contrôleur pratique qui ne coûte pas cher, celui-ci est une évidence.

