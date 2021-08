La meilleure méthode de conditionnement des cheveux bouclés de 2021

ImaxTree / Matteo Scarpelini

Je parie que votre routine de conditionnement actuelle consiste à ratisser au hasard une goutte de revitalisant dans vos boucles, à la laisser reposer pendant quelques minutes (jk, comme 60 secondes maximum), à la rincer et à l’appeler un jour. Hé, c’était aussi mon MO avant. Et puis je suis tombé sur le très magique, très excellent”squish to condish »(ou S2C), une méthode de conditionnement des cheveux qui aide à pousser encore plus d’humidité dans vos boucles pour les garder hydratées et en bonne santé même après le rinçage. Et comme le sait toute personne aux cheveux bouclés, hydratation = vie.

Squish to condish, qui a été créé à l’origine par la coiffeuse et experte en boucles Melissa Stites, est maintenant l’une des méthodes de conditionnement des boucles les plus populaires que vous trouverez sur les interwebs (comme, essayez de passer quelques minutes sur la communauté r / curlyhair de Reddit sans le voir mentionné). Et le battage médiatique, IMO, est mérité : pour la majorité des types de boucles (mes cheveux fins et bouclés inclus), squish to condish fait vraiment augmenter les niveaux d’humidité, encourager la formation de boucles et réduire les frisottis et les mèches rebelles— Tant que vous savez comment le faire correctement.

Et c’est là que j’interviens. Je décompose les meilleurs tutoriels et produits squish to condish pour vous aider à tester la technique s2c sans vous perdre dans une surcharge d’informations. Continuez à lire et préparez-vous pour de très, très bons cheveux (après quelques essais et erreurs – vous connaissez l’exercice). Mais d’abord…

Faites le plein de ces revitalisants pour cheveux bouclés dès que possible :

Qu’est-ce qu’un squish à conditionner ?

La méthode squish to condish est une technique de conditionnement qui aide à pousser l’eau dans les cuticules de vos cheveux afin qu’ils soient (et restent) correctement hydratés. Lorsque vous passez juste une poignée de revitalisant dans vos cheveux mouillés et que vous les rincez – c’est-à-dire votre façon habituelle de le faire – le revitalisant ne pénètre pas vraiment sous la cuticule de vos cheveux ; c’est surtout juste assis sur le dessus avant d’être rincé dans les égouts.

Squish to condish, cependant, utilise la manipulation – comme l’écrasement et le froissement – pour soulever légèrement les cuticules des cheveux et y forcer l’eau et le revitalisant. Pensez-y comme brumiser une plante vs. l’arroser complètement. Ou comme mélanger soigneusement une pâte jusqu’à ce que chaque ingrédient soit complètement incorporé et dissous.

Est-ce que squish to condish fonctionne ?

Comme pour tous les produits, routines, astuces et astuces pour cheveux bouclés, vos résultats peuvent varier. MAIS, parlant comme quelqu’un qui a essayé d’écraser le conditionnement et remarqué des boucles plus heureuses et moins semblables à de la paille après seulement trois semaines de s2c constant, je suis définitivement du côté de “yup”.

En fait, si vous voulez des « preuves » visuelles sur le fonctionnement du squish to condish par rapport à votre conditionnement habituel, consultez ces photos de cheveux microscopiques du blog Science-y Hair (un blog très le monde des cheveux bouclés). Les photos montrent la différence entre une mèche de cheveux régulièrement conditionnée (où la cuticule semble mal enduite et inégale), vs. une mèche de cheveux squish to condish (où la cuticule semble uniformément enduite et saturée d’eau et de revitalisant). Dans l’ensemble, bien mieux.

Comment squish pour condiment ?

L’idée derrière le squish pour conditionner vos cheveux bouclés est assez simple : retournez votre tête, remplissez vos cheveux mouillés d’après-shampooing, puis écrasez-les dans de l’eau pour les rincer lentement. Mais laissez-moi le décomposer pour vous :

Après avoir nettoyé vos cheveux avec un shampooing co-wash ou sans sulfate, pressez une goutte géante de revitalisant (comme, beaucoup plus que vous ne le feriez normalement) dans votre paume.Rake et écraser le conditionneur à travers vos cheveux mouillés, en vous concentrant sur les pointes, jusqu’à ce que vos cheveux soient complètement saturés et enduits de revitalisant. Vous saurez que vous avez ajouté suffisamment de revitalisant lorsque vos cheveux sont glissants comme des algues. Utilisez vos doigts pour démêler en douceur vos cheveux. Si vos cheveux ne sentent plus les algues, ajoutez un peu plus d’après-shampoing.Retournez la tête en bas (restez hors du courant d’eau – nous devons garder ce conditionneur intact!). Ensuite, c’est là qu’intervient la partie réelle de l’écrasement pour conditionner.Recueillir de l’eau dans les paumes de vos mains, puis écrasez l’eau dans vos cheveux. Vous devriez entendre des bruits de “squelching” forts et clairs. Sinon? Vous avez besoin de plus de conditionneur.Répétez cette étape encore et encore, en ventousant l’eau et en l’écrasant dans vos cheveux section par section, jusqu’à ce que le revitalisant soit finalement rincé. Le but ici est de diluer lentement le revitalisant tout en écrasant simultanément le mélange eau- revitalisant dans la cuticule de vos cheveux. Continuez avec votre routine de curl habituelle, qu’il s’agisse d’appliquer vos autres produits coiffants (conseil de pro : écraser vos produits avec vos cheveux toujours à l’envers est un excellent moyen d’encourager la formation de boucles dans les types de boucles plus lâches) ou de passer directement au plissement et au séchage à l’air ou à la diffusion.

Tutoriels Squish to condish

Oh, vous dites que les mots ne sont pas très utiles et que vous avez besoin de didacticiels vidéo ? Ouais, ouais – je comprends. Voici donc quelques-uns de mes squish préférés pour préparer des vidéos pratiques.

Action de squish pour débutants

Squish pour conditionner les boucles ondulées / lâches

Squish pour traiter les types de boucles serrées

Dépannage de votre squish à condish (comment je fais s2c)

Tout le monde peut-il squish pour condiment?

Chaque type de boucle peut essayer la méthode squish to condish, mais si vos cheveux sont très sujets aux enchevêtrements ou aux nœuds de fée, ou si vous faites face à des cassures et des dommages importants en ce moment, squish to condish peut potentiellement causer plus de nœuds par écrasement. Pourquoi? Parce que lorsque vos cheveux sont très poreux ou abîmés – pensez: colorés ou traités chimiquement – votre cuticule de cheveux est déjà soulevée et ouverte (les cuticules saines doivent être plates et lisses; les cuticules surélevées peuvent s’emmêler et se casser). Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas essayer d’écraser pour condenser, mais soyez simplement conscient du risque que vos cheveux s’emmêlent ou se nouent encore plus.

Remarques finales

Considérez le squish to condish comme une simple prise de votre ceinture à outils à cheveux bouclés. Essayez-le pendant quelques semaines (vraiment, je crois fermement qu’il faut essayer une méthode de curl au moins six fois avant de décider que ce n’est pas pour vous) et voyez comment vont vos cheveux. Pas fan les premières fois ? Essayez de changer de revitalisant (les formules comptent !) et voyez comment vous vous en sortez. Et heureusement pour vous, il existe fondamentalement un nombre infini de tours de curling, donc si celui-ci ne fonctionne pas, il y en a toujours un autre.

