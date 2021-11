La meilleure montre Garmin pour coureurs et triathlètes a 210 euros de réduction sur Amazon pour la semaine du Black Friday | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon se réchauffe la semaine avant le Black Friday avec des milliers d’offres très importantes, dont une qui laisse ce qui est considéré comme la meilleure montre de sport du moment à un prix avantageux.

Les montres de sport peuvent être votre meilleure alliée pour l’entraînement, que vous soyez sportif professionnel ou amateur, et c’est qu’elles fournissent des données toujours utiles pour connaître votre forme physique et optimiser vos séances, et de plus en plus moins chères.

Il existe des modèles à tous les prix, mais si ce que vous recherchez est une montre de sport de haut niveau pour le triathlon ou la course à pied, l’offre que vous attendiez l’a Amazon, qui a abaissé la Garmin Fenix ​​​​6X Pro à son prix le moins cher. Maintenant, il ne coûte que 489 euros.

Cette montre de sport d’élite dispose de la fonction BodyBattery, d’un oxymètre de pouls et de toutes les mesures de course que vous pouvez imaginer, ainsi que de dizaines de modes sportifs, dont le triathlon.

Normalement ça tourne autour de 600 euros, donc la remise est assez considérable. Il arrive à l’occasion de la Black Friday Week et durera environ 10 jours ou jusqu’à ce que les unités soient épuisées, ce qui pourrait parfaitement arriver, alors si tu veux l’acheter tu ferais mieux de te dépêcher.

C’est une montre multisports, qui regroupe les disciplines classiques et quelques autres, mais dont la principale valeur réside d’abord dans la précision de ses capteurs, l’une des caractéristiques qui ont fait de Garmin la marque leader du secteur.

En plus de cela, il offre des métriques avancées telles que le rythme, la longueur de la foulée, les partiels et bien plus encore. Il prédit même quel devrait être votre rythme et votre temps dans la course en fonction de vos performances, afin que vous puissiez savoir si vous êtes au-dessus ou en dessous de votre niveau.

Vous pouvez voir tout cela dans votre application mobile, sur votre montre ou sur votre ordinateur, quelque chose qui vous permet de planifier des entraînements avec le maximum d’informations disponibles chaque fois que vous le pouvez.

Il mesure également des données telles que VO2 Max, qui sert à connaître l’état de votre système cardiovasculaire pratiquement en temps réel. C’est l’un des détails qui en fait l’une des meilleures montres Garmin, bien qu’il y en ait d’autres qui sont évidemment moins chères.

La livraison est gratuite partout en Espagne, que vous soyez ou non un utilisateur Amazon Prime, comme toujours pour les commandes de 29 euros ou plus dans ce magasin.

