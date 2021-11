La meilleure offre Chromebook Cyber ​​Monday est ici

Bien qu’il existe des dizaines d’offres Chromebook Black Friday parmi lesquelles choisir aujourd’hui, il existe peu d’offres universellement intéressantes pour tout le monde. Donc, que vous vouliez simplement essayer Chrome OS et voir de quoi il s’agit, vous avez besoin d’un Chromebook de démarrage pour votre enfant, ou vous voulez juste une tablette qui restera à jour pendant sept ans et qui a fière allure pour Netflix et Disney+, Lenovo a le seul accord Chromebook dont vous avez besoin.

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler du Lenovo 10e, mais je vous garantis que vous avez entendu parler de son plus joli jumeau bicolore : le Lenovo Chromebook Duet. Le 10e partage les mêmes performances stables, la même qualité d’écran et la même taille portable que le Duet, mais la coque et le verre ont été renforcés et le prix a baissé de 65 à 70 %.

Tablette Chromebook Lenovo 10e (économisez jusqu’à 265 $)



Il s’agit de la version testée en classe du Lenovo Chromebook Duet, avec un écran tactile de 400 nits, 1 920 x 1 200 pixels, une batterie longue durée et, contrairement au Duet, cette version dispose toujours d’une prise casque. Vous pouvez acheter uniquement la tablette pour 99 $, mais je vous recommande de prendre le pack clavier pour 139 $ pour une meilleure expérience prête à l’emploi.

À partir de 99 $ chez Lenovo

Plutôt qu’un écran tactile Gorilla Glass, le Lenovo 10e utilise Dragontail Pro, une alternative populaire au Gorilla Glass qui offre une résistance 30% supérieure aux chutes d’angle, ce qui est essentiel pour une tablette Chrome avec un verre bord à bord. Rassurez-vous, l’écran affiche toujours une luminosité de 400 nits pour une visibilité facile à l’extérieur à l’ombre. Bien sûr, 400 nits seront toujours lavés à la lumière directe du soleil, mais pour 99 $, cet écran fait honte à la plupart des écrans de Chromebook à moins de 400 $.

Une autre mise à niveau importante est que, plutôt que de devoir compter sur des écouteurs Bluetooth, vous pouvez brancher de bons écouteurs ou écouteurs filaires à l’ancienne lorsque vous êtes sur une frénésie Netflix ou que vous écoutez un appel vidéo. L’un des rares inconvénients du Lenovo Fuet est que les haut-parleurs n’étaient pas très puissants, les écouteurs sont donc essentiels pour les marathons YouTube.

Vous avez toujours accès à toutes vos applications Android préférées via Google Play, mais contrairement aux tablettes Android qui sont lentes à recevoir les mises à jour (et reçoivent 3 à 4 ans de mises à jour au maximum), le Lenovo 10e obtiendra des mises à jour mensuelles du système et de la sécurité directement de Google jusqu’en juin 2028, sa date d’AUE. Cela signifie que si vous en prenez soin, cette tablette compacte pourrait vous durer près d’une décennie.

Lenovo vend la tablette seule ou en lot avec l’étui à béquille, et je recommande fortement d’acheter l’étui, car il est de plus en plus difficile de trouver des pièces de rechange. Bien que Chrome OS soit de plus en plus facile à utiliser uniquement sur tablette, il est toujours préférable de le connecter à un clavier, compte tenu de tous les raccourcis clavier dont vous pouvez profiter.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.