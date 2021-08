La meilleure offre d’aspirateur Roomba d’Amazon est le Roomba 675 pour 199 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

L’incroyable boom que le marché des robots aspirateurs a connu ces dernières années est fantastique. Pourquoi? Parce que cela signifie qu’il y a quelque chose pour tout le monde. Tant de nouvelles entreprises sont entrées dans l’espace avec des modèles formidables. Vous souhaitez dépenser le moins possible pour un aspirateur basique ? Ou avez-vous un budget énorme et voulez-vous toutes les cloches et de sifflets? Dans les deux cas, vous pouvez trouver des dizaines d’aspirateurs robots différents qui répondront à vos besoins.

Bien sûr, il y a un problème à avoir autant d’excellentes options parmi lesquelles choisir. Il peut être très difficile de prendre votre décision finale. Heureusement, nous sommes là pour vous aider à trouver la solution parfaite pour vos besoins. Vous recherchez les meilleures offres sur les aspirateurs Roomba ? Rien en ce moment ne bat le Aspirateur robot Roomba 675 pour seulement 199,99 $ renouvelé sur Amazon.

Meilleures offres d’aspirateurs Roomba d’août 2021

Si vous êtes à la recherche d’un cheval de bataille d’entrée de gamme qui ne coûte pas un bras et une jambe, vous devriez consulter le Aspirateur robotique Experobot K5AV c’est en quelque sorte disponible dès maintenant pour seulement 72,98 $ sur Amazon. Non, sérieusement, c’est un excellent aspirateur robot d’entrée de gamme à moins de 75 $ ! Bien sûr, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il y a deux bonnes affaires en ce moment sur les modèles Roomba les plus vendus que vous ne voulez certainement pas manquer.

Amazon offre une remise solide de 50 $ sur le haut de gamme Aspirateur robot Roomba i3+ ça fait tout. Ce n’est pas simplement l’un des meilleurs Roombas que vous puissiez obtenir en ce moment. C’est aussi l’un des meilleurs aspirateurs robots jamais fabriqués, Période. Il offre des tonnes de puissance et des fonctionnalités avancées telles que la vidange automatique. Faites-nous confiance, l’auto-vidage change totalement la donne. Avec elle, vous pouvez passer un mois ou deux sans même penser à votre aspirateur ! A quel point c’est génial ?!

Maintenant, beaucoup de gens veulent plutôt quelque chose au milieu de la route. Vous êtes toujours à la recherche de quelque chose qui a beaucoup de puissance, bien sûr. Mais vous ne voulez probablement pas dépenser près de 550 $. Ne vous inquiétez pas car nous avons ce qu’il vous faut.

Nous savons tous que la vidange automatique est une fonctionnalité de commodité impressionnante. Mais ce n’est toujours pas vraiment ce que l’on pourrait appeler une fonctionnalité indispensable pour tout le monde. C’est génial de n’avoir à vider votre bac à poussière qu’une fois toutes les quelques semaines au lieu de le faire après chaque fonctionnement de votre robot aspirateur. Mais prendre 60 secondes pour vider un bac à poussière plusieurs fois par semaine est encore bien mieux que d’avoir à passer l’aspirateur sur les sols vous-même.

Le Robot aspirateur iRobot Roomba 675 est parmi les modèles les plus populaires parmi nos lecteurs, et il est en vente aujourd’hui pour 249,99 $ au lieu de 300 $. C’est déjà une bonne affaire, mais c’est encore mieux. Si vous vous procurez un Roomba 675 rénové à la place, vous ne paierez que 199,99 $ ! C’est vrai… un super aspirateur robot Roomba avec support Alexa pour moins de 200 $ ! Il est garanti d’avoir l’air et de fonctionner comme neuf. Dans le cas contraire, vous disposez de 90 jours pour le retourner et être intégralement remboursé.

Pourquoi quelqu’un laisserait-il passer cette super affaire ? ! Le seul problème est que cette affaire se vend à chaque fois que nous la couvrons. Cela signifie que c’est probablement non ou jamais si vous voulez participer à l’action.

Roomba 675 – 199,99 $ (rég. 300 $)

Le robot aspirateur Roomba 675 est un fantastique modèle d’entrée de gamme. Utilisez la programmation intégrée pour nettoyer la saleté et les débris tous les jours ou selon votre horaire, et vous pouvez le contrôler avec votre assistant vocal préféré ou l’application iRobot HOME sur votre smartphone. Un système de nettoyage personnalisé en 3 étapes se combine avec deux brosses multi-surfaces pour aspirer la saleté des tapis et des sols durs. Les bords de vos pièces sont recouverts par la brosse spéciale de balayage des bords de Roomba. Les horaires personnalisés apprennent de vos habitudes, tandis que la prise en charge de Google Assistant et Alexa vous permet de commencer à nettoyer avec une simple commande vocale.

Roomba i3+ – 549,99 $ (rég. 600 $)

Le nouveau robot aspirateur Roomba i3+ vous permet de vous débarrasser de votre esprit et de votre liste de tâches pendant des mois grâce à une fonctionnalité spéciale qu’iRobot a aidé à mettre au point. Comment pouvez-vous oublier de passer l’aspirateur pendant des mois à la fois ? Un système spécial « Clean Base Automatic Dirt Disposal » permet à l’i3+ de se vider de lui-même après avoir passé l’aspirateur jusqu’à 60 jours. Les sacs AllergenLock d’iRobot sont fabriqués dans un matériau spécial qui capture et piège 99% du pollen et des moisissures. Le Roomba i3+ d’iRobot élimine la saleté et les dégâts tenaces grâce à un système de nettoyage haut de gamme en 3 étapes. Ce modèle est également doté de « 10X la puissance d’aspiration de levage ». Ce Roomba fonctionne selon les horaires, ou vous pouvez utiliser l’application gratuite iRobot HOME – ou même des commandes vocales via Google ou Siri – pour nettoyer.

