La meilleure offre de caméras de tableau de bord d’Amazon ajoute également Super Night Vision à n’importe quelle voiture

Lorsque les systèmes de vision nocturne ont commencé à apparaître dans les voitures, j’étais sceptique. Ensuite, j’en ai essayé un. Les conducteurs adorent avoir la possibilité de voir plus clairement lorsqu’ils conduisent la nuit. Et ce n’est pas seulement utile pour les personnes malvoyantes non plus. Les fonctions de vision nocturne peuvent aider n’importe qui à voir mieux et plus loin dans l’obscurité. En plus de cela, ces systèmes contribuent également à améliorer la visibilité sous la pluie et la neige. Qui ne voudrait pas voir mieux dans une tempête ? Bien sûr, cela nous amène au principal problème des systèmes de vision nocturne dans les voitures : ils ne sont généralement disponibles que sur les voitures de luxe chères qui coûtent une fortune. Mais pas si vous obtenez l’une des meilleures offres de caméras de tableau de bord d’Amazon.

La barrière à l’entrée était exactement la raison pour laquelle mon intérêt a été piqué lorsque Lanmodo a contacté sa dernière caméra de tableau de bord. Ils m’ont demandé si je voulais tester le tout nouveau Caméra de tableau de bord Lanmodo Vast Pro, qui ajoute également une vision nocturne claire à n’importe quelle voiture. Il est facile à installer dans n’importe quelle voiture, et il est en vente dès maintenant sur Amazon avec une remise importante.

LANMODO Vast Pro Dash Cam avec Full Color Super Night Vision max 984ft Prix catalogue : 299,99 $ Prix : 269,99 $ Vous économisez : 30,00 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Meilleure offre de caméra de tableau de bord d’Amazon

le Caméra de tableau de bord Lanmodo Vast Pro est un appareil génial qui fait d’une pierre deux coups. Premièrement, il ajoute une vision nocturne cristalline à n’importe quelle voiture. Deuxièmement, il fonctionne également comme une dashcam. Cela signifie que vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe pendant que vous conduisez. La fonction spéciale du mode Parking enregistre également lorsqu’elle détecte un mouvement. Vous n’aurez plus jamais à vous soucier de prouver votre innocence si vous êtes impliqué dans un accident qui n’est pas de votre faute.

L’unité dispose d’un joli grand écran HD de 8 pouces qui vous donne une vue claire de la route devant vous. Après tout, un système de vision nocturne n’est pas très utile si vous ne pouvez rien distinguer à l’écran. Et la nuit, lorsque la vision nocturne est activée, ce n’est pas cette vidéo verte ennuyeuse qui a l’air si étrange. Vous bénéficiez d’une vision nocturne en couleur qui vous permet de voir des distances allant jusqu’à 984 pieds devant vous.

C’est incroyable !

Un capteur Sony haut de gamme enregistre des vidéos 1080p d’une clarté cristalline. Il y a aussi un deuxième modèle qui comprend une caméra de recul vous montez à l’arrière de votre voiture. De cette façon, la dashcam enregistre la vidéo dans les deux sens et ne rate rien.

Le prix de la Lanmodo Vast Pro Dash Cam a commencé à 350 $ pour le modèle à caméra unique lors de sa sortie en juin. La version à double caméra s’est vendue 400 $. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant, et les deux versions ont des prix de vente au détail inférieurs et des remises supplémentaires ! le version monocaméra est à seulement 269,99 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page du produit. Pendant ce temps, la mise à niveau modèle à double caméra est en vente pour 314,99 $.

Ce sont vraiment quelques-unes des meilleures offres de caméras de tableau de bord Amazon que nous ayons vues depuis longtemps. Ne manquez pas !

Faits rapides sur la Lanmodo Vast Pro Dash Cam

Vous voulez en savoir plus sur la meilleure offre de caméra de tableau de bord d’Amazon ? Voici quelques points clés à retenir :

La caméra Lanmodo Vast Pro Dash Cam vous offre une vision nocturne en couleur dans une résolution époustouflante de 1080p Full HD La technologie exclusive « Super Night Vision » est limpide, colorisée et permet de voir jusqu’à 984 pieds. , neige et plus Grand écran haute définition de 8 pouces Enregistre des vidéos sur une carte microSD jusqu’à 128 Go pour qu’elle fonctionne également comme une caméra de tableau de bord Caméra arrière en option pour que vous puissiez enregistrer dans les deux sens La caméra arrière a une résistance à l’eau et à la poussière IP67 surveiller les enregistrements des fonctionnalités si quelqu’un ou quelque chose s’approche de votre voiture pendant qu’elle est garée Compatible avec 99% des modèles de voiture La boîte comprend tout ce dont vous avez besoin pour l’installer

