La meilleure offre de Chromebook Cyber ​​Monday de Best Buy revit, mais pas pour longtemps

Nous sommes arrivés aux deux dernières heures des offres Chromebook Cyber ​​Monday, et une offre qui a été épuisée ce matin est de retour sur le bloc pour vous, acheteurs en retard. Le Chromebook Lenovo Flex 3 est à peu près le Chromebook parfait à moins de 200 $ pour les enfants, les voyageurs et tous ceux qui ont besoin d’un petit ordinateur portable solide; l’écran tactile facilite l’interaction avec les applications et les médias sociaux, et le grand port et l’autonomie de la batterie vous permettent de le jeter dans votre sac et de partir pour une journée complète de travail, sans problème.

Bien qu’il existe des Chromebooks plus sophistiqués, si vous voulez simplement essayer Chrome OS, il n’y a rien de mieux que le Lenovo Flex 3 car il vous offre tout ce que vous voulez dans un Chromebook tout en restant dans le territoire des achats impulsifs. (Si vous souhaitez une passerelle vers Chrome OS de meilleure qualité mais plus petite, la tablette Lenovo 10e Chromebook est toujours à 99 $ chez Lenovo).

Lenovo Chromebook Flex 3 (économisez 230 $)



Le Lenovo Chromebook Flex 3 est la même formule gagnante que le Lenovo C330, mais il bénéficiera des mises à jour de Chrome OS jusqu’en juin 2028. La combinaison de cela avec un écran tactile 2 en 1, une autonomie de batterie exceptionnelle et une construction durable en fait un non- cerveau pour les enfants.

149 $ chez Walmart

Le Flex 3 dispose du même chipset et des mêmes performances que le Chromebook le plus populaire depuis trois ans, le Lenovo Chromebook C330. C’était le Chromebook sur lequel je suis retombé amoureux des Chromebooks compacts, car il était bon, vieux et fiable. Si je m’ennuyais dans mon appartement, je pourrais le ramasser et l’emmener dans un parc à thème pour écrire dans un endroit plus amusant. (J’habite à Walt Disney World ; quel meilleur endroit pour tester de nouveaux téléphones et gadgets, n’est-ce pas ?)

Il n’est pas classé pour la durabilité comme un Chromebook édition éducation, mais il est tout aussi résistant, et le mien a tenu le coup comme un champion – jusqu’au jour où je l’ai envoyé à un collègue pour que son enfant l’utilise lorsque la pandémie a commencé. Bien que j’aimerais que ce soit le modèle de 64 Go – Amazon l’a réduit à 160 $, mais cet accord est également épuisé – c’est le Chromebook que j’ai recommandé aux collègues et aux membres de la famille ce week-end de magasinage des Fêtes.

« Hé, mon enfant a besoin d’un nouveau Chromebook ! Quel est votre choix ? » « Quel est votre budget ? » « Moins de 200 $. » « Celui-ci juste ici !

Vous avez jusqu’à 1 heure du matin, heure de l’Est, pour en profiter avant que cette offre ne se transforme en citrouille, en supposant qu’elle ne se vende pas à nouveau d’ici là.

Offres du Cyberlundi

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.