La meilleure offre de robot nettoyeur de piscine d’Amazon est le Paxcess Cordless 8600 à un nouveau prix bas de tous les temps

Vous grincer des dents à chaque fois que vous devez nettoyer votre piscine ? Eh bien, faites-nous confiance lorsque nous vous disons que vous n’êtes certainement pas seul. Avoir une piscine dans son jardin, c’est génial ! Avoir à se soucier de le nettoyer constamment ne l’est pas. Cette année, nous vous présenterons une paire de petits appareils étonnants qui changeront complètement votre routine de piscine. Nous parlons de la Robot nettoyeur de piscine sans fil Paxcess 8600 et le Robot nettoyeur de piscine Paxcess 5000, qui sont tous deux en vente dès maintenant aux prix les plus bas que nous ayons vus. En fait, la vente sur le modèle phare 8600 est la meilleure offre de robot nettoyeur de piscine d’Amazon de l’année !

Robot nettoyeur de piscine sans fil PAXCESS – Fonction d’escalade murale avec plan d’itinéraire intelligent Prix catalogue : 899,99 $ Prix : 649,99 $ Vous économisez : 250,00 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Les meilleures offres de robots nettoyeurs de piscine d’Amazon

Les robots de nettoyage de piscine sont populaires depuis assez longtemps. C’est parce qu’ils aident à éliminer certaines des parties les plus ennuyeuses de l’entretien de la piscine. Aussi grands soient-ils, cependant, ils viennent souvent avec de petits problèmes qui leur sont propres. Parfois, ils se coincent et parfois les tuyaux se détachent. D’autres fois, ils se retournent et ne peuvent pas se redresser, ou ils se bouchent simplement. Si vous aimez le concept mais que vous ne supportez pas tous les petits problèmes ennuyeux qui surviennent, nous avons une solution géniale.

Non, nous n’allons pas vous suggérer de revenir à un aspirateur de piscine manuel pour nettoyer votre piscine et nous n’allons certainement pas vous dire de sortir votre vieille brosse à récurer. Au lieu de cela, vous devriez certainement jeter un coup d’œil à l’un des superbes robots de nettoyage de piscine sans fil de Paxcess !

Le Robot nettoyeur de piscine sans fil Paxcess 8600 est un produit particulièrement puissant pour tout propriétaire de piscine. Nous avons récemment reçu un modèle à tester et nous devons dire que… nettoyer votre piscine d’une autre manière semblera fou après avoir essayé ce robot nettoyeur de piscine génial. Il est complètement sans fil et il n’y a pas de tuyau ou quoi que ce soit d’autre à craindre, et il dispose d’une grande batterie de 8 600 mAh qui fonctionne pendant 90 minutes par charge. C’est un puissant robot nettoyeur de piscine qui nettoie toute la saleté du fond de votre piscine.

Avons-nous dit « fond de la piscine ? » Ce robot génial peut également escalader les parois de votre piscine. Cela signifie qu’il couvrira chaque centimètre carré !

Le nettoyeur de piscine sans fil phare de Paxcess est fantastique, mais c’est aussi une proposition coûteuse. Lors de son lancement au printemps de cette année, il coûtait 1 400 $. Bien sûr, cela valait chaque centime à ce prix car c’est tellement génial. Mais ce n’est pas parce qu’il vaut 1 400 $ que vous devriez payer 1 400 $.

Amazon a depuis réduit le prix de détail à 900 $, ce qui est une excellente affaire. À l’heure actuelle, cependant, il existe un énorme coupon de 250 $ que vous pouvez couper pour réduire le prix à seulement 649,99 $! C’est un prix incroyable !

Si vous aimez l’idée de ce gadget de nettoyage de piscine génial mais que 649,99 $ sont encore bien en dehors de votre budget, il existe une autre option que vous devriez certainement envisager à la place. Le Robot nettoyeur de piscine sans fil Paxcess 5000 est presque aussi impressionnant que le modèle phare 8600, mais son prix est de seulement 350 $. Et grâce à une remise importante uniquement sur Prime et à un coupon, c’est seulement 264,99 $ aujourd’hui ! C’est un vol absolu, mais l’accord pourrait se terminer bientôt, vous devrez donc vous dépêcher.

Quel que soit le robot Paxcess avec lequel vous finirez par aller, cela changera la donne pour vous cet été. Ne manquez pas !

Robot nettoyeur de piscine sans fil 8600

Robot nettoyeur de piscine sans fil 5000

Nettoyeur de piscine automatique sans fil PAXCESS, robot nettoyeur de piscine avec batterie rechargeable de 5000 mAh Prix catalogue : 349,99 $ Prix : 264,99 $ Vous économisez : 85,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

