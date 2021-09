La meilleure offre de verrouillage intelligent d’Amazon vous permet d’économiser 45 $ sur un superbe modèle eufy avec déverrouillage par empreinte digitale

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La dernière gamme de serrures intelligentes de la marque de maison intelligente d’Anker eufy s’appelle la eufy Security Smart Lock Touch. Il est actuellement à prix réduit et c’est l’une des meilleures offres de serrures intelligentes Amazon que vous trouverez. Ce modèle génial est facilement l’option la plus élégante que nous ayons rencontrée au cours des années de tests de serrures intelligentes. Jetez un coup d’œil et vous serez d’accord. Tout aussi important, cependant, est le fait que les valeurs de la marque eufy d’Anker fonctionnent tout autant que la forme. Cette serrure figure également parmi les modèles les plus riches en fonctionnalités que nous ayons jamais testés. Il propose quatre méthodes de déverrouillage différentes, dont notre préférée : le déverrouillage par empreinte digitale. C’est vrai, vous pouvez déverrouiller votre porte d’entrée en un instant. C’est parce qu’il utilise la même technologie que vous utilisez pour déverrouiller votre smartphone !

Nous sommes tous de grands fans de cette serrure intelligente ici chez . Deals. Mais il y avait toujours un problème qui empêchait le modèle original d’être parfait. La bonne nouvelle est qu’eufy a résolu ce problème et créé un verrou qui est aussi proche de la perfection que nous n’avons jamais vu.

Offres de serrures intelligentes Amazon sur les modèles Eufy

Comme nous l’avons mentionné, nous aimons sérieusement l’eufy Security Smart Lock Touch. Il se vend 200 $, bien qu’il soit actuellement en vente sur Amazon pour seulement 154,99 $. C’est vraiment génial. Il a un design magnifique et une construction robuste. De plus, cette serrure intelligente de la marque de maison intelligente d’Anker eufy est l’un des modèles les plus riches en fonctionnalités. Avec le Smart Lock Touch d’eufy, vous pouvez déverrouiller votre porte de quatre manières différentes. Notre préféré de loin vous permet de déverrouiller votre porte avec un balayage rapide des empreintes digitales. Cela fonctionne si rapidement et vous permet de déverrouiller votre porte de la manière la plus naturelle possible. Vous n’avez pas à vous soucier des clés ou même de votre smartphone.

À quel point cela est cool?!

Presque tout sur le Smart Lock Touch est génial. Mais il y avait un problème que nous avons avec cela. Le verrouillage et le déverrouillage à distance nécessitent un pont Wi-Fi séparé. Maintenant, cependant, eufy a sorti un tout nouveau modèle qui résout enfin ce problème.

La nouvelle version de cette impressionnante serrure intelligente s’appelle la eufy Security Smart Lock Touch & Wi-Fi. Comme son nom l’indique, ce nouveau modèle est exactement comme la version précédente que nous aimons tant en termes de design et de fonctionnalité. La seule différence, bien sûr, est que le Wi-Fi est désormais intégré à la serrure elle-même, vous n’avez donc pas à vous soucier d’acheter un autre matériel.

Nous n’avons aucun doute que cette serrure est aussi proche de la perfection que vous le trouverez. Il est actuellement de retour en stock après avoir été épuisé récemment. Ne manquez pas !

eufy Security Smart Lock Touch & Wi-Fi avec lecteur d’empreintes digitales Prix: $249.99 Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Voici les principaux points à retenir :

Le moyen le plus rapide de déverrouiller votre porte – le lecteur d’empreintes digitales intégré lit votre empreinte en 0,3 seconde et déverrouille votre porte en seulement 1 seconde. il a une résistance à l’eau et à la poussière IP65 Contrôlez votre serrure de n’importe où avec la connectivité Wi-Fi intégrée (version plus récente) ou avec le pont Wi-Fi supplémentaire (version plus ancienne)

