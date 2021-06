La meilleure offre Prime Day d’Amazon est cachée là où la plupart des gens ne peuvent pas la trouver – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Il existe actuellement des offres vraiment époustouflantes au début du Prime Day 2021 sur Amazon. Parmi les lecteurs de . Deals, il y a deux ventes particulières vers lesquelles tout le monde s’est tourné. Premièrement, la caméra de sécurité domestique Blink Mini est déjà une bonne affaire à son prix normal de 35 $. Cependant, si vous êtes membre Prime, vous pouvez acheter autant de Mini caméras clignotantes comme vous le souhaitez dès maintenant pour seulement 19,99 $ chacun. C’est fou! Ensuite, en plus de cela, Amazon offre les 100 $ Ring Video Doorbell avec pack Echo Dot aux abonnés Prime pour le prix insensé de seulement 44,99 $. Nous n’avons jamais vu d’offres similaires s’approcher du prix le plus bas de tous les temps.

Les acheteurs d’Amazon ont afflué pour obtenir ces premières offres Prime Day, et à juste titre. Mais si vous nous demandez, il y a un premier Prime Day 2021 différent qui est encore meilleur – et presque personne ne le sait parce qu’il n’est pas promu sur le site d’Amazon. Au lieu de cela, il est caché, et la seule façon de le trouver est de tomber dessus.

Eh bien, c’est le seul moyen de le trouver, à moins que vous ne soyez un lecteur de . Deals, bien sûr.

Dirigez-vous vers le Fire TV Stick 4K page en ce moment sur le site d’Amazon et vous verrez toujours le même prix de 40 $ qui existe depuis le début de la semaine dernière. Mais si vous en ajoutez un à votre panier et utilisez le code promo HELLOFTV à la caisse, vous réduirez le prix à seulement 29,99 $. C’est le prix le plus bas de l’année jusqu’à présent, et c’est probablement le même prix qu’Amazon facturera le mois prochain lors de sa grande éruption Prime Day 2021. En d’autres termes, il s’agit probablement de la meilleure affaire sur n’importe quel appareil Amazon sur l’ensemble du site du détaillant en ce moment !

Cette année a été énorme pour les offres d’appareils Amazon jusqu’à présent. Presque tous les produits matériels populaires de marque Amazon ont été mis en vente à un moment donné au cours des premiers mois de 2021, des Kindles et tablettes aux sonnettes Ring, en passant par les haut-parleurs intelligents Echo, etc. Inutile de dire que tous les appareils Fire TV les plus populaires de la société ont également été réduits. Malheureusement, la plupart de ces bonnes affaires ont disparu le mois dernier, ce qui signifie que vous avez manqué si vous n’avez pas profité de la grande vente que nous avons couverte le mois dernier. C’est pourquoi c’est tellement génial que cette offre cachée soit apparue sur le site d’Amazon !

Maintenant, pour l’inévitable mise en garde – parce que vous saviez qu’il devait y avoir un hic. Rendez-vous sur la page des conditions générales d’Amazon pour cette offre et vous verrez la note suivante : « Il s’agit d’une offre à durée limitée. Clients éligibles uniquement. Et comme il est d’usage avec les offres cachées d’Amazon comme celle-ci, il n’y a absolument aucune indication de qui est admissible à la remise spéciale et qui ne l’est pas.

La dernière fois que nous avons parlé à notre public de cette vente secrète, nous avons entendu une poignée de lecteurs qui n’ont pas pu bénéficier de la réduction. Cela étant dit, des milliers de nos lecteurs ont utilisé le code avec succès, il semble donc qu’il devrait fonctionner correctement pour la plupart des gens. La seule façon de savoir si cela fonctionnera pour vous est de sauter sur Amazon Fire TV Stick 4K page, entrez le code promo HELLOFTV à la caisse, et voyez si le prix descend à 29,99 $.

Cette offre devrait se terminer le mardi 15 juin, alors lancez-vous dès maintenant pendant que vous le pouvez encore !

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa | Dolby Vision | Version 2018 Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 29,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (25%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo : HELLOFTV

Voici les principaux points à retenir :

Le Fire TV Stick 4K est le lecteur multimédia en streaming le plus puissant d’Amazon avec le facteur de forme de dongle populaire Prend en charge tous vos services de streaming préférés comme Netflix, HBO Max, Apple TV+, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+, Peacock, Paramount+, Discovery+ et tellement plus. Vous pouvez également diffuser gratuitement avec Tubi, Pluto TV, IMDb TV et d’autres services de streaming gratuits De nombreux jeux et autres applications parmi lesquels choisir dans l’App Store d’Amazon La télécommande vocale Alexa incluse vous permet de contrôler votre contenu et plus encore avec votre voix Vous pouvez utilisez également les commandes vocales Alexa pour vérifier la météo, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore Prend en charge 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10+ Fire TV vous donne accès à plus de 500 000 films et épisodes télévisés différents Les membres Amazon Prime obtiennent accès gratuit à Amazon Prime Video

