La meilleure performance rencontre la grande valeur

L’affichage bord à bord a longtemps été interrompu par la caméra frontale. Apple, notamment, semble parfaitement satisfait de couper une partie de l’écran pour l’appareil photo et les capteurs Face ID. Les fabricants d’Android, cependant, ont opté pour la perforation et travaillent sur des moyens de créer une expérience d’affichage totalement ininterrompue, comme la caméra sous-écran. Le dernier à offrir cette nouvelle technologie est le ZTE Axon 30.

Le ZTE Axon 30 est plus qu’une simple vitrine pour la technologie des caméras sous-écran. Il offre également toutes sortes d’autres fonctionnalités intéressantes, comme un Snapdragon 870, un écran 120 Hz et un système à quatre caméras. C’est tout pour seulement 500 $, ce qui est bien moins que la majorité des autres téléphones phares.

Mais oui, il dispose également d’une caméra frontale intégrée à l’écran.

Le ZTE Axon 30 vaut-il réellement les 500 $ ? Ou devriez-vous plutôt opter pour quelque chose de OnePlus ou de Samsung ? J’ai utilisé le téléphone pour le savoir.

Conception ZTE Axon 30

Le ZTE Axon 30 est peut-être en grande partie construit en plastique, mais il offre toujours un design généralement élégant et élégant que la plupart peuvent apprécier. Ce n’est pas nécessairement parfait pour tout le monde, surtout ceux qui préfèrent un look minimaliste. Mais en fait, j’aime bien la conception globale de l’appareil.

Retour ZTE Axon 30 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Au dos, il y a un module de caméra relativement grand, avec deux grands cercles. Celui du haut abrite le capteur principal de la caméra, tandis que celui du bas abrite les trois autres capteurs. C’est certainement un look unique, mais pas moche en aucun cas. Vous trouverez également un flash vers le bas du module. Sur la droite du téléphone, vous trouverez la bascule du volume et le bouton d’alimentation, tandis qu’en bas se trouve le port USB-C.

L’arrière de l’appareil n’est pas seulement une dalle noire comme beaucoup d’autres téléphones. Dans le bon éclairage, vous trouverez un motif gris holographique avec le logo “Axon”, et c’est une touche cool.

Bien sûr, la chose la plus intéressante à propos du téléphone est peut-être la façade, grâce à cet écran bord à bord magnifiquement grand et ininterrompu. Contrairement au Samsung Galaxy Z Fold 3, il n’y a pas de véritable effet de porte d’écran ici, à moins que vous ne le cherchiez vraiment hors de l’angle. L’appareil propose une caméra sous-écran de deuxième génération, et cela semble vraiment faire la différence.

Caméra intégrée ZTE Axon 30 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le téléphone offre un cadre en plastique et un dos en plastique. Ce n’est pas le téléphone le plus haut de gamme, et des appareils comme le OnePlus Nord 2 semblent avoir une meilleure construction. Mais il fait le travail.

Écran ZTE Axon 30

L’affichage sur le téléphone est super. Le ZTE Axon 30 offre un écran OLED de 6,92 pouces avec une résolution de 1 080p et une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, bien que vous puissiez modifier la fréquence de rafraîchissement à 60 Hz si vous le souhaitez. Nous avons vu de nombreux fabricants sacrifier une résolution de 1440p au profit d’un taux de rafraîchissement plus élevé récemment, et j’apprécie vraiment cela – étant donné le choix, le taux de rafraîchissement plus élevé est certainement une priorité plus élevée pour moi.

Écran ZTE Axon 30 Source de l’image : Christian de Looper pour .

De manière générale, l’écran de ce téléphone était réactif et fluide, offrant des niveaux de noir profond et d’encre grâce à la technologie OLED. Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir les pixels, en raison de la résolution inférieure de l’affichage. Mais ce n’est pas grave et cela n’a pas vraiment d’impact sur l’expérience globale.

Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales à l’écran, et il était également assez réactif. Vous devrez le tenir là pendant une fraction de seconde, et certains autres capteurs semblent un peu plus rapides – mais il a facilement fait le travail et n’a presque jamais manqué de reconnaître mon empreinte digitale.

Performances et batterie ZTE Axon 30

Le téléphone n’offre pas la puce Qualcomm la plus performante du marché, mais il s’en rapproche assez. Il y a un Qualcomm Snapdragon 870 ici, couplé à 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. J’examine le modèle de 8 Go de RAM et il a fonctionné parfaitement pendant toute la durée de l’examen. Cela inclus dans les jeux mobiles et le multitâche lourd.

Des jeux comme Call of Duty: Mobile et Asphalt 9 se sont très bien déroulés, sans sauts ni pertes d’images en cours de route. La commutation entre les applications était tout aussi fluide. Honnêtement, pas une seule fois je n’ai eu de problème avec les performances de ce téléphone, alors ne pensez pas que vous avez besoin d’un Snapdragon 888 pour obtenir de bonnes performances.

Les benchmarks ont confirmé la bonne performance. Voici les scores que nous avons obtenus :

GeekBench 5: 984 monocœur, 3180 multicœur

3DMark Vie sauvage : 4241

Ces scores ont battu la plupart des autres téléphones dans cette gamme de prix et ont presque atteint les téléphones alimentés par Snapdragon 888 comme le Galaxy S21.

La durée de vie de la batterie du téléphone est solide. Le téléphone m’a facilement permis de passer une journée complète d’utilisation même intensive, y compris les jeux mobiles et la productivité. La batterie est de 4200 mAh, et bien que vous deviez la recharger après chaque jour, je ne pense pas que l’utilisateur moyen manque de jus pendant la journée.

Lorsque vous le chargez, vos options sont malheureusement limitées. L’appareil ne prend pas en charge le chargement sans fil, et j’aimerais qu’il le fasse. Cela dit, il prend toujours en charge Quick Charge 4+ et 55W Fast Charging, et il s’est effectivement chargé extrêmement rapidement.

Caméra ZTE Axon 30

Caméra ZTE Axon 30 Source de l’image : Christian de Looper pour .

Le ZTE Axon 30 propose un système à quatre caméras avec une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels, une caméra macro de 5 mégapixels et une caméra de profondeur de 2 mégapixels. C’est une configuration assez standard de nos jours, mais je souhaite toujours que plus de téléphones incluent le trio d’appareils photo principaux, ultra-larges et téléobjectifs.

Quoi qu’il en soit, le téléphone était capable de fournir des couleurs vives et éclatantes la plupart du temps. Les couleurs semblaient parfois un peu atténuées et un peu trop saturées à d’autres moments, mais pas trop. L’appareil photo principal de 64 mégapixels était capable de capturer de nombreux détails, en particulier pour un téléphone dans cette gamme de prix, et même lorsque l’éclairage était un peu limité.

La caméra n’était pas nécessairement la plus cohérente, le réglage des couleurs semblant varier considérablement entre les différentes caméras. Ce n’était pas une grosse affaire, mais cela n’a pas vraiment permis une expérience sans faille dans l’ensemble.

Ce diaporama nécessite JavaScript.

L’application appareil photo est bien conçue et facile à utiliser. L’application permet un accès rapide et facile aux différents paramètres, et il existe des tonnes de paramètres que vous pouvez modifier, si vous le souhaitez.

Bien sûr, la caméra frontale est peut-être la caméra la plus intéressante. Il s’agit d’un appareil photo intégré de 16 mégapixels, et même s’il semble un peu mieux que les appareils photo intégrés de la génération précédente, il n’a toujours pas l’air génial. En général, les images semblent troubles et manquent de détails.

Cela n’enlève rien à la fraîcheur d’une caméra intégrée à l’écran. Espérons que ZTE et d’autres continueront d’affiner cette technologie jusqu’à ce qu’elle puisse rivaliser avec les caméras frontales non couvertes.

Logiciel ZTE Axon 30

L’expérience matérielle sur le ZTE Axon 30 est excellente, mais l’expérience logicielle n’est que bonne.

Le téléphone est livré avec Android 11, avec MyOS de ZTE par-dessus. MyOS n’essaie pas d’en faire trop, ce qui est bien, mais cela peut parfois sembler un peu daté, grâce à des choses comme les icônes carrées. Heureusement, vous pouvez modifier les choses pour qu’elles correspondent mieux à ce que vous voulez qu’elles ressemblent.

Selon ZTE, l’Axon 30 obtiendra Android 12 vers la fin de cette année ou le début de l’année prochaine, bien que nous devions attendre et voir si cela fonctionne.

Conclusion

Le ZTE Axon 30 a beaucoup à offrir. Le téléphone fonctionne parfaitement, offre un appareil photo solide et est à la pointe de la technologie des appareils photo intégrés. Cela ne veut pas dire qu’il possède des spécifications presque phares à une fraction du prix.

Il est important de noter, bien sûr, que tout le monde ne pourra pas utiliser l’appareil. L’Axon 30 n’est pas compatible avec Verizon et n’aura pas un accès complet au réseau 5G de T-Mobile. Mais si vous recherchez un téléphone très performant pour 500 $ ou moins, le ZTE Axon 30 est le téléphone à battre.

La compétition

Il y a une concurrence sérieuse à considérer, et cette concurrence pourrait être meilleure pour vous en fonction de vos priorités. Si vous voulez le meilleur appareil photo et Android stock dans la gamme de prix, cela vaut la peine d’envisager le Google Pixel 5a à la place, si vous êtes aux États-Unis Si vous n’êtes pas aux États-Unis, le OnePlus Nord 2 vaut également la peine d’être considéré, cependant ZTE Axon 30 a de meilleures performances, un meilleur appareil photo et un meilleur affichage.

Dois-je acheter le ZTE Axon 30 ?

Oui, si vous voulez un téléphone performant à moins de 500 $.