La meilleure photo de l’histoire de la NBA ? Pippen, Jordan et LeBron ensemble

in

Avec la permission de Kareem Abdul Jabbar et peut-être de Wilt Chamberlain pour leur nombre impressionnant, Michael Jordan et LeBron James Ils figurent sur toutes les listes spécialisées comme les deux meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA (GOAT). Ils n’ont jamais eu de bonnes relations, surtout après la séparation de MJ après l’arrivée de LeBron à Miami. Par conséquent, il n’est pas facile d’en trouver de bonnes vibrations. En cela il y a. Nous pouvons voir Jordan embrasser LeBron et tous les deux sourire à quelque chose qu’il commente Scottie Pippen. Photon!.