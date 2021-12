La meilleure recrue universitaire s’engage envers Jackson State, Deion Sanders : « J’ai eu la chance de changer l’histoire »

L’entraîneur-chef de Jackson State, Deion Sanders, a un impact sur le football universitaire.

Mercredi, Travis Hunter, la recrue n ° 1 du football au lycée du pays, a annoncé qu’il jouerait pour Sanders à Jackson State, malgré son engagement verbal dans l’État de Floride il y a des mois.

L’entraîneur-chef de Jackson State, Deion Sanders, marche en marge de la Southern Heritage Classic entre la Tennessee State University et la Jackson State University au Liberty Bowl Memorial Stadium de Memphis, Tenn., le 11 septembre 2021. (Henry Taylor-USA TODAY Sports)

Hunter, qui a joué le demi de coin à Collins Hill High School en Géorgie, a pris la décision lors d’une cérémonie à l’école. Hunter était considéré comme le meilleur espoir du pays par 247 Sports. Lors de la cérémonie, Hunter avait devant lui trois casquettes de baseball provenant de l’État de Floride, d’Auburn et de Géorgie. Après avoir fait tomber chaque chapeau de la table, Hunter a ouvert la fermeture éclair de son sweat-shirt pour présenter un t-shirt avec le mot « Believe ».

Hunter a ensuite attrapé un chapeau de Jackson State qui lui a été lancé par la foule.

L’entraîneur-chef de Jackson State, Deion Sanders, au centre, détient le trophée Orange Blossom Classic après avoir remporté un match contre Florida A et M le 5 septembre 2021, à Miami Gardens, en Floride (AP Photo/Jim Rassol)

« J’ai eu une chance unique de jouer pour l’un des plus grands », a déclaré Hunter à WXIA-TV à Atlanta après avoir fait son annonce. « J’ai eu la chance de faire un changement dans l’histoire. »

Jackson State a remporté son premier titre de la Southwestern Athletic Conference depuis 2007.

Hunter devait signer avec Florida State, l’alma mater de Sanders. Il a pris un engagement verbal non contraignant en mars et a été considéré comme un acteur clé lors de la classe de recrutement de cette année. Les Séminoles n’ont pas remporté de championnat national depuis 2013, et ils ont quatre saisons consécutives perdantes sous deux entraîneurs-chefs différents.

L’entraîneur-chef des Jackson State Tigers, Deion Sanders, s’entretient avec le quart-arrière des Jackson State Tigers Shedeur Sanders (2) lors du match Orange Blossom Classic entre les Florida A et M Rattlers et les Jackson State Tigers le 5 septembre 2021 au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, FL . (Nick Tre. Smith/Icon Sportswire via .)

« Nous allons choquer le pays », a déclaré Sanders mardi lors du podcast « Unnecessary Roughness » de Barstool Sports. Sanders a son propre podcast sur Barstool, « 21st and Prime », et contribue régulièrement à l’émission la plus populaire de la société. , « Pardonnez ma prise. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.