La meilleure saison de Garbiñe

20/11/2021 à 11:52 CET

Garbiñe Muguruza, nouvelle numéro trois du classement WTA féminin, a battu l’Estonienne Anett Kontaveit en finale du Women’s Masters (6-4 et 7-5) et a conquis le titre dans le tournoi des maîtres WTA devenant le premier joueur de tennis de la « Marine » de toute l’histoire à l’atteindre.

Avec le titre obtenu à Guadalajara, Garbiñe clôture 2021 avec trois titres, dans ce qui a été sa saison la plus victorieuse de sa carrière. L’hispanique vénézuélien s’est levé avec les triomphes de Dubaï et de Chicago, avant de devenir la meilleure raquette d’une saison qui restera dans l’histoire.

MuguruzaA 28 ans, elle est devenue la première Espagnole à soulever le trophée de championne du tournoi qui réunit les huit meilleures joueuses de l’année. En 1993, Arantxa Sanchez Vicario Il a atteint la finale mais était à un pas de remporter le trophée.

Son grand but, le ‘Grand Chelem’

« J’en ai encore de grands qui me manquent. Ce sont les tournois qui motivent le plus. Le classement était déjà à son époque, mais c’est ce sentiment de gagner qui me pousse à être ambitieuse », a-t-elle déclaré.

Muguruza a expliqué que les tournois du Grand Chelem sont plus colorés, mais quand un joueur de tennis a entre huit ans et joue chaque match en finale, elle sait que celui qui remporte ce trophée est le meilleur de l’année. « C’est peut-être moins apprécié de l’extérieur, mais pour nous le trophée du professeur équivaut à un Grand Chelem », a-t-il conclu.