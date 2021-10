Frederick Blichert / Autorité Android

Le streamer de NBCUniversal Peacock est encore un acteur relativement nouveau dans le jeu de streaming. Mais il y a déjà du bon contenu original. Avec de nombreux services de streaming à parcourir, nous avons pensé vous faciliter la tâche en vous indiquant la meilleure série originale Peacock que vous pouvez regarder maintenant.

Le contenu original est devenu l’un des meilleurs moyens pour les services de streaming de se démarquer dans le peloton. Les titres sous licence vont et viennent, et ils peuvent être disponibles dans la bibliothèque d’un concurrent. Mais les séries et les films originaux sont quelque chose autour duquel vous pouvez créer une marque, comme The Crown de Netflix ou The Mandalorian de Disney Plus.

Peut-être que l’un de ces huit titres exceptionnels peut le faire pour Peacock. Alors, lisez la suite pour la meilleure série originale de Peacock. Et si vous n’êtes pas déjà membre, vous pouvez vous inscrire au service en cliquant sur le bouton ci-dessous.

paon

Le service de streaming Peacock de NBCUniversal propose de nombreux films et émissions de télévision à diffuser à la demande, ainsi que des actualités et des sports en direct. Mieux encore, vous pouvez regarder une grande partie de son contenu gratuitement ou tout regarder avec un abonnement payant à partir de seulement 4,99 $ par mois.

Dr Mort

L’un des originaux les plus en vue de Peacock, le Dr Death raconte l’histoire d’un neurochirurgien dont les collègues commencent à remarquer des tendances inquiétantes parmi les résultats de santé de ses patients. Plus ils creusent dans son passé, plus il devient clair que cet homme est un danger pour ceux qui l’entourent.

Lire: Tout ce que vous devez savoir sur Peacock

Basé sur une histoire vraie et un podcast du même nom, le Dr Death nous dit dès le saut que le Dr Duntsch a fait quelque chose de mal – nous le voyons d’abord en prison. La série revient en arrière à partir de là pour nous donner une idée plus claire de ce qu’il a fait, comment il s’en est tiré si longtemps et comment il a été découvert. C’est un regard effrayant sur un esprit tordu et l’une des meilleures séries originales de Peacock.

Nous sommes des pièces de dame

We Are Lady Parts est une série hilarante et réfléchie sur un groupe punk musulman entièrement féminin en Angleterre. La professeure de musique geek Amina souffre d’une anxiété incontrôlable et d’un trac conduisant à des accès de diarrhée et de vomissements si jamais elle est sur scène. Cela n’empêche pas le groupe Lady Parts de la recruter comme nouveau guitariste principal.

We Are Lady Parts a été diffusé à l’origine sur Channel 4 au Royaume-Uni. Et c’est une série originale de Peacock aux États-Unis. Le spectacle présente le groupe qui trouve sa voix ensemble, navigue dans les différences culturelles et se déchaîne. Une fois que vous avez commencé, il est difficile d’arrêter de regarder.

L’un de nous ment

C’est le premier jour du lycée, et cinq seniors malchanceux se retrouvent déjà en détention. Mais seulement quatre s’en sortent vivants, et ils sont les seuls suspects de la mort de leur camarade de classe.

En rapport: Critique de L’un d’entre nous qui ment

Faisant référence à tout, de The Breakfast Club à Gossip Girl, en passant par 13 Reasons Why, One of Us Is Lying est un drame solide pour adolescents. Tout le monde a quelque chose à cacher, et c’est une joie de découvrir quoi. C’est facilement l’une des meilleures séries originales de Peacock.

Le spectacle d’Ambre Ruffin

Quiconque a regardé Late Night avec Seth Meyers connaît probablement le talent singulier d’Amber Ruffin. Écrivain du talk-show de fin de soirée NBC depuis 2014, la bande dessinée a été une personnalité à l’antenne avec Meyers ces dernières années. Des morceaux récurrents comme Jokes Seth Can’t Tell et Amber Says What ont été les points forts de la série.

Heureusement, les gens de NBCUniversal ont été assez sages pour reconnaître le talent de Ruffin. En 2020, Peacock a lancé The Amber Ruffin Show, un énorme succès critique qui mêle monologues et sketchs comiques. C’est sans conteste l’une des meilleures séries originales de Peacock.

Chutes Rutherford

L’héritage sombre et honteux du racisme de l’Amérique et de ceux qui souhaitent le défendre et même le célébrer ne semble pas être la meilleure configuration pour une comédie d’une demi-heure. Et pourtant, Rutherford Falls y va, et y va bien. Dans une petite ville, deux meilleurs amis de longue date avec des relations très différentes avec l’histoire de la ville se retrouvent sur des côtés différents de la controverse. Tout cela est lié au passé de la ville et à sa relation avec la nation autochtone Minishonka.

Voir également: Les meilleures comédies sur Amazon Prime

Avec une salle d’écrivain pleine d’écrivains de comédie autochtones, le spectacle est à la fois drôle et intelligent dans son traitement de sujets très sérieux. Il ne vous frappe pas au-dessus de la tête avec ses thèmes. Mais cela ne vous permet pas non plus d’ignorer la base très réelle de son conflit en cours.

Girls5eva

Girls5eva est une émission satirique de groupes de filles des années 90 et de croissance jusqu’à l’âge moyen. Les membres du groupe pop Girls5eva, maintenant des femmes d’une quarantaine d’années qui vivent leur vie après la gloire, se réunissent lorsque leur single à succès est échantillonné par un artiste hip hop populaire. Peuvent-ils faire un retour réussi après des années en dehors de la scène et des ondes ?

Alors que la série trouve beaucoup d’humour dans la façon dont les quatre femmes ont changé au fil des ans et ont évolué dans des directions différentes, elle fonde également son histoire sur de véritables liens entre elles. Ils se soucient tous clairement les uns des autres et leurs retrouvailles sont vraiment émouvantes. Cela ne fait pas de mal que le tout soit hilarant aussi.

Sauve-moi

Drame britannique mettant en vedette Lennie James, qui a écrit et créé la série, Save Me suit un homme à la recherche de sa fille séparée, qui a été enlevée. Alors qu’il renoue avec son ex, qui pense initialement qu’il pourrait avoir quelque chose à voir avec la disparition, Nelly s’investit dans la recherche d’une fille qu’il connaît à peine.

Vérifier: Les meilleures émissions de streaming originales

Le mystère à lui seul fait que Save Me vaut la peine d’être regardé. Mais de grandes performances et un regard profond sur un homme et les communautés auxquelles il appartient font de ce drame un drame captivant. On a parfois l’impression d’empiéter sur des moments profondément intimes entre de vraies personnes. Cela fait de Save Me un drame puissant ainsi qu’un polar convaincant. Et l’une des meilleures séries originales de Peacock aussi.

Le symbole perdu

Les fans du Da Vinci Code de Dan Brown et de son adaptation cinématographique n’auront probablement pas besoin de beaucoup de bras pour essayer The Lost Symbol. La série redémarrée suit le symbologiste Robert Langdon alors qu’il tente de sauver son mentor kidnappé et de le ramener chez lui en toute sécurité. Ayant une longueur d’avance sur la CIA, il doit suivre une série d’indices énigmatiques pour déjouer ses adversaires.

En rapport: La critique du symbole perdu

J’étais sceptique lorsque Peacock a annoncé ce redémarrage de la franchise Dan Brown. Mais The Lost Symbol est une nouvelle approche étonnamment bienvenue d’un monde qui semblait déjà avoir été soigneusement emballé. C’est l’une des meilleures séries originales de Peacock.

Mentions honorables

Biographie de l’AP : Il fait toujours beau à Philadelphie Glenn Howerton incarne un professeur de philosophie de Harvard en disgrâce qui retourne dans sa ville natale pour enseigner la biologie de stage avancé au lycée local.

Brave Nouveau Monde : Pas un grand succès auprès des critiques et annulé après une saison, Brave New World est néanmoins une réimagination luxuriante et impressionnante du roman classique d’Aldous Huxley.

Départ: Cette série canadienne, reprise par Peacok en tant qu’original américain, suit une enquête sur la mystérieuse disparition d’un vol de passagers britannique.

Tueurs à gages : Fran et Jamie ne sont pas vos tueurs à gages typiques. Mais les deux inadaptés feront de leur mieux pour avoir leur homme alors qu’ils se frayent un chemin dans une nouvelle carrière improbable.

Ce sont nos choix des meilleures séries originales de Peacock que vous pouvez diffuser dès maintenant.

Le streamer ajoute constamment de nouveaux titres à sa bibliothèque d’originaux. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cette liste au fur et à mesure que d’autres excellents titres seront disponibles.