Netflix, Disney+ et HBO : La meilleure série sortie en 2021

Nous ne sommes qu’à une semaine d’atteindre la fin de cette année et c’est pourquoi nous vous présenterons la meilleure série sortie en 2021 dans le plates-formes de Netflix, Disney + Oui HBO Max.

La vérité est qu’il est impossible d’établir un classement par points avec la grande liste des premières cette année.

Cependant, cette fois, nous essayons de mettre en évidence les meilleurs et ce sont ceux que nous avons choisis pour vous dans la partie du séries.

Nul doute que « The Squid Game » a été la surprise et le grand succès de l’année dans le monde des séries en 2021 qui s’est clôturée en grand avec « The paper house ».

Mais si ces deux productions Netflix étaient les plus populaires, la qualité est venue de la main de « Succession » (HBO Max) ou « Wandavision » (Disney +).

Alors sans plus attendre, voici les meilleures séries sorties en 2021 :

un

Le jeu du calmar

La série « Squid Game » a été créée en septembre sans publicité; Netflix ne se doutait même pas que ce jeu de survie dans lequel 456 participants se crevaient les yeux pour gagner un concours deviendrait la proposition la plus regardée de son histoire, avec 142 millions de téléspectateurs lors de ses 28 premiers jours de diffusion.

deux

La casa de papel saison 5 vol. deux

Divisée en deux parties, la dernière saison de « La casa de papel » a mis un terme au braquage le plus suivi de l’histoire de la télévision en Espagne et à un grand succès international.

Selon les données de Netflix, la série a accumulé 1 832 millions d’heures vues, soit les 28 premiers jours de diffusion de ses cinq saisons.

3

Bridgerton

Créée par Chris Van Dusen d’après les romans à succès de Julia Quinn, cette série d’époque, se déroulant dans le monde compétitif de la haute société londonienne où les jeunes femmes cherchaient des maris lors de leurs comparutions devant le tribunal, « Bridgerton » a engendré une légion d’adeptes, qui sont déjà en attendant la deuxième saison.

4

Jument d’Easttown

La série de sept épisodes, sortie en avril 2021, dépeint la vie d’une petite ville de Pennsylvanie à travers les enquêtes qu’une détective locale – l’impressionnante Kate Winslet – mène dans son environnement pour élucider la perte d’une fille ; entre les deux, elle doit également se battre pour la garde de son petit-fils.

5

WandaVision

Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprennent leurs rôles de Wanda Maximoff et Vision, joués dans d’autres films Marvel, cette fois avec un hommage aux sitcoms américaines des années 50 et 60, avec l’inclusion de ces deux êtres surpuissants dans la vie idyllique typique à la périphérie d’une ville, jusqu’au jour où ils commencent à soupçonner que tout n’est pas ce qu’il paraît.

6

Succession

Avec des personnages à l’apogée des tragédies shakespeariennes, brillamment interprétés par Brian Cox (le patriarche Logan Roy) et ses fils Roman (Kieran Culkin), Siobhan (Sara Snook), Kendall (Jeremy Strong) et Connor (Alan Ruck) – la série tourne sur son axe dans les manœuvres les plus inattendues, désaffectées et traîtresses : le but, changer et changer pour que tout reste pareil.

sept

Le Mandalorien

L’anticipation de la série qui anticipait l’univers Star Wars créé par George Lucas a duré tout au long de 2021 avec les aventures de Din Djarin, le Mandalorien joué par Pedro Pascal, un tireur solitaire au-delà des portées de la République dont la mission est de protéger l’un des plus délicieux personnages Disney +, Baby Yoda, Grogu.