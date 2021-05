La meilleure smartwatch Fitbit est maintenant en vente: elle coûte 169 € et est une alternative idéale à l’Apple Watch | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le marché de la smartwatch est plus important que jamais car grâce à ces appareils nous pourrons suivre notre santé en temps réel, en plus d’avoir des données beaucoup plus précises et claires sur l’efficacité de tous nos exercices, que ce soit en salle de sport ou en extérieur. .

Si vous ne pouvez pas investir dans une toute nouvelle Apple Watch et que vous recherchez la meilleure alternative, le Fitbit Versa elles restent très proches, et le meilleur de tous est qu’elles peuvent être obtenues à des prix très abordables offrant des caractéristiques techniques enviables qui en font l’une des montres les plus demandées sur le marché.

L’un de nos préférés est le Fitbit Versa 3 qui est actuellement en vente à seulement 169 € sur Amazon, ce qui représente pas moins d’un 27% de réduction par rapport à son prix précédemment marqué.

Smartwatch pour les athlètes avec suivi sportif, GPS, capteur de fréquence cardiaque et niveau d’oxygène dans le sang. Une des meilleures montres pour faire toutes sortes de sports et maintenir une vie active.

La Fitbit Versa 3 de l’offre à 169 €, représente un 60,95 € de réduction, et vous l’avez disponible en bleu nuit, gris mauve, noir ou rose. C’est un produit vendu et géré par Amazon lui-même et vous le recevrez chez vous tout au long de la semaine prochaine avec une garantie complète.

Quelque Caractéristiques de la Fitbit Versa 3 Ce que nous voulons souligner, c’est qu’il s’agit d’une montre intelligente qui comprend de nombreuses fonctionnalités telles que GPS intégré, analyse continue de la fréquence cardiaque, analyse et score du sommeil, assistance vocale et une batterie qui dure plus de six jours, et au-dessus compatible avec la charge rapide.

Grâce à son GPS intégré, nous ne dépendrons plus de notre téléphone portable, et la montre nous permettra d’analyser l’allure et la distance parcourue lorsque nous sortirons pour faire du sport, que ce soit à l’extérieur ou à la salle de sport. Il est également capable de surveiller en permanence la fréquence cardiaque et effectue également un analyse et notation du sommeil que nous pouvons gérer, aussi bien pour la nuit que pour les siestes.

La batterie, en plus de durer plus de six jours par charge complète, peut être chargé pour durer une journée entière en seulement 12 minutes, ce qui peut vous sortir des problèmes étranges au cas où vous n’auriez pas le temps d’attendre un peu plus longtemps pour qu’il soit complètement chargé.

