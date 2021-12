La meilleure stratégie contre omicron est-elle de booster avec le vaccin original ?

Les responsables fédéraux de la santé exhortent tous les adultes vaccinés à se faire vacciner de rappel Covid au milieu d’une alarme croissante concernant la variante omicron, une souche de coronavirus fortement mutée qui a déjà été détectée dans une poignée d’États aux États-Unis. les vaccins pourraient rendre les futurs vaccins, si nécessaire, moins efficaces.

Les mutations du variant suggèrent qu’il pourrait esquiver une partie de l’immunité fournie par la vaccination ou l’infection naturelle. Alors que les responsables fédéraux de la santé et les fabricants de médicaments attendent les résultats de laboratoire très attendus pour voir à quel point l’omicron représente une menace pour les vaccins, pour l’instant, les boosters existants sont la meilleure défense contre la nouvelle souche et la variante delta hautement transmissible, le Dr Anthony Fauci, le Selon les épidémiologistes et les immunologistes, le conseiller médical en chef de la Maison Blanche.

Mais quelle est la meilleure stratégie pour les boosters à l’avenir ? Et si des boosters sont nécessaires pour les années à venir, comme l’a suggéré Albert Bourla, PDG de Pfizer, devront-ils être modifiés ?

Des études montrent qu’une dose supplémentaire des vaccins Covid actuels « augmente les niveaux d’anticorps neutralisants contre toutes les variantes », a déclaré vendredi Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, lors du briefing de l’équipe d’intervention Covid-19 de la Maison Blanche. « Il y a tout lieu de croire que si vous vous faites vacciner et booster, vous auriez au moins un certain degré de protection croisée, très probablement contre une maladie grave, même contre la variante omicron. »

Cette semaine, le ministre israélien de la Santé, qui a commencé à distribuer des troisièmes doses de rappels Pfizer en été, a déclaré qu’une quatrième dose de rappel pourrait être nécessaire si les cas de Covid dans le pays continuaient d’augmenter.

Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson travaillent sur des vaccins spécifiques à l’omicron à utiliser contre la nouvelle variante si les tests de laboratoire montrent une baisse significative de la protection contre les maladies graves, bien que cela puisse prendre des mois avant qu’ils ne soient prêts à être distribués.

Pourtant, certains experts de la santé discutent de l’opportunité d’utiliser les vaccins existants comme rappels contre les nouvelles souches émergentes, car les injections sont toujours formulées pour cibler la forme originale du virus identifiée fin 2019.

« La question est, si vous continuez à vous amorcer et à booster avec une souche, qui consiste essentiellement à produire une réponse immunitaire contre la souche ancestrale, cela limitera-t-il votre capacité à produire une réponse immunitaire à un virus, ce qui est très différent de la ancestral? » a déclaré le Dr Paul Offit, expert en vaccins à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.

Offit décrit un phénomène que les immunologistes appellent « le péché antigénique originel » dans lequel le système immunitaire du corps s’appuie sur la mémoire de sa première rencontre avec un virus, conduisant parfois à une réponse immunitaire plus faible lorsqu’il rencontre plus tard une autre version du virus.

Les vaccins peuvent également activer ce phénomène, a déclaré Offit, également membre du comité consultatif sur les vaccins de la Food and Drug Administration. Un exemple est avec le virus du papillome humain, ou VPH, à la suite de la sortie d’un vaccin mis à jour qui ciblait neuf souches du virus au lieu de seulement quatre lors du tir initial, a-t-il déclaré.

« Si vous avez le VPH4 puis le VPH9, sachant que les quatre souches de [HPV]4 étaient également en [HPV]9, vous avez eu une très bonne réponse immunitaire aux quatre souches, mais vous n’avez pas eu une réponse immunitaire aussi bonne qu’aux cinq autres souches », a-t-il déclaré.

Théoriquement, cela pourrait également s’appliquer à Covid, a déclaré Offit.

Il a déclaré que certains experts ont fait valoir qu’il serait peut-être préférable pour les personnes ne présentant pas un risque élevé de maladie grave d’attendre pour recevoir un rappel jusqu’à ce qu’une option spécifique à la variante soit disponible.

Lui, avec Philip Krause et Marion Gruber, deux anciens responsables de la FDA, ont écrit un éditorial publié lundi dans le Washington Post qui affirmait que les injections de rappel devraient être réservées aux personnes à haut risque de maladie grave, telles que les personnes âgées et celles qui vivre ou travailler dans des milieux à haut risque, comme les travailleurs de la santé. Ils ont déclaré que les deux doses originales des vaccins à ARNm fonctionnent toujours pour la plupart des adultes en bonne santé.

Michael Osterholm, épidémiologiste et ancien conseiller Covid du président Joe Biden, a rétorqué que la troisième dose d’ARNm ou la deuxième dose de J&J devrait être considérée comme faisant partie de la série primaire du vaccin d’origine et que les gens devraient recevoir un rappel dès qu’ils sont éligibles. Une dose de rappel « peut en fait compenser l’évasion immunitaire que nous avons observée avec cette variante particulière », a déclaré vendredi Osterholm à Hallie Jackson de MSNBC.

Ali Ellebedy, professeur agrégé de pathologie et d’immunologie à la Washington University School of Medicine à St. Louis, a souligné que pour la grippe également, avoir trop d’anticorps contre les souches précédentes peut interférer avec les vaccinations contre d’autres variantes de la grippe.

Cependant, il a déclaré qu’il rejetait l’idée que cela puisse arriver pour Covid, du moins en ce moment.

La population mondiale n’a pas accumulé suffisamment d’anticorps de base contre le SRAS-CoV-2 « pour bloquer tout autre rappel, ce qui est le cas de la grippe pour certaines personnes », a-t-il déclaré. Il a également noté que les vaccins contre la grippe sont des « vaccins peu immunogènes », rien à voir avec les vaccins à ARNm.

Ellen Foxman, immunologiste à l’Université de Yale, a déclaré que même si le rappel avec le vaccin d’origine rendait les futurs vaccins moins efficaces, il n’est pas « sage » d’attendre un vaccin spécifique à une variante pour obtenir un coup de pouce. L’essentiel, a-t-elle dit, est qu’il y a un virus potentiellement mortel qui se propage toujours à travers le pays et que les vaccins actuels se sont avérés protéger contre lui.

Le tir existant sera-t-il aussi bon qu’il l’était contre le virus d’origine ? « Peut-être ou peut-être pas, mais cela fournira probablement au moins une certaine protection contre cela », a-t-elle déclaré.

« Si nous savions que nous avions besoin d’un booster mis à jour et que nous savions qu’il sortirait la semaine prochaine, vous devriez peut-être attendre », a-t-elle déclaré. « Mais la vérité est que ce coronavirus circule maintenant et c’est principalement la variante delta. »

Le Dr Peter Hotez a accepté, ajoutant que l’augmentation de 30 à 40 fois des anticorps liés au virus générés par les injections de rappel pourrait être suffisante contre la nouvelle souche.

« Quoi qu’il en soit, vous ne pouvez pas attendre votre rappel car le delta est toujours la variante dominante et le sera, je pense, dans un avenir prévisible », a déclaré Hotez, codirecteur du Center for Vaccine Development du Texas Children’s Hospital. et doyen de la National School of Tropical Medicine du Baylor College of Medicine de Houston.

Il a ajouté qu’un vaccin spécifique à une variante n’était peut-être pas nécessaire et qu’il était possible que les boosters spécifiques à l’omicron développés par les fabricants de médicaments ne fonctionnent pas.

« Un slam dunk n’est pas garanti », a déclaré Hotez. « Attendre un rappel spécifique à l’omicron est une stratégie à très haut risque. »

John Moore, professeur de microbiologie et d’immunologie au Weill Cornell Medical College, a déclaré qu’il y avait encore des inconnues sur les utilisations des vaccins, et donc la « meilleure stratégie de stimulation » émergera au fil du temps.

« Tout le monde veut des réponses instantanées, mais il est plus important d’obtenir les bonnes réponses. Cela prend du temps », a-t-il déclaré.