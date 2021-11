La meilleure stratégie Fantasy Premier League pour décembre: choix, délais

La stratégie de la Fantasy Premier League pour décembre est toujours difficile à mettre en œuvre. Ce n’est pas différent cette saison avec sept semaines de jeu regroupées dans un mois calendaire. Cependant, les gestionnaires FPL astucieux prennent souvent une longueur d’avance ce mois-ci. Avec une bonne planification, les managers peuvent certainement gagner beaucoup de places dans le classement. Lisez la suite pour en savoir plus sur la façon d’aborder ce mois vital.

La meilleure stratégie Fantasy Premier League pour décembre

Délais

Le plus souvent en décembre, des engagements réels interfèrent avec la planification FPL. C’est donc une bonne idée de créer des alertes pour les délais FPL afin qu’au moins les managers puissent configurer leur équipe pour chaque semaine de jeu. Voici les échéances à venir-

Gameweek 14 : 30 novembre Gameweek 15 : 4 décembre Gameweek 16 : 10 décembre Gameweek 17 : 14 décembre Gameweek 18 : 18 décembre Gameweek 19 : 26 décembre Gameweek 20 : 28 décembre

La stratégie Fantasy Premier League pour décembre : les équipes avec les meilleurs matches

Manchester United ont une très belle série de matches à l’horizon à partir de la semaine 15. Ils n’affrontent aucune des six meilleures équipes et ont également des matchs contre Norwich City, Burnley et Newcastle United en difficulté. Même si leur forme actuelle est atroce, on peut s’attendre à ce que les choses s’améliorent avec le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick. Par ailleurs, ils se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Par conséquent, quelques-uns des débutants réguliers se reposeront probablement dans celui-ci. Cristiano Ronaldo devrait profiter de ces rencontres mais procéder avec prudence – commencera-t-il tous ces matchs sous Rangnick ?

Manchester City n’ont pas besoin de matchs faciles pour marquer des buts, mais ils en ont de très juteux ce mois-ci. Les hommes de Pep Guardiola affronteront Watford, Leeds United et Newcastle United en décembre. En outre, ils peuvent également marquer beaucoup de buts dans les autres rencontres. Mais gardez à l’esprit les risques de rotation pour chaque joueur.

Palais de Cristal étaient en grande forme avant de perdre contre Aston Villa. Ils ont de beaux matchs ce mois-ci, donc Conor Gallagher, Wilfried Zaha et Cristian Benteke devraient être pris en compte. Les matchs à domicile contre Everton, Southampton et Norwich City semblent certainement assez bons pour être ciblés.

Tottenham Hotspur également de belles rencontres, mais principalement au début du mois de décembre. Il ne faut pas oublier que leurs matches tournent au cours de la semaine de jeu 18 lorsqu’ils affrontent Liverpool et West Ham United lors de matchs consécutifs. Envisagez de vendre Harry Kane lors de la 16e semaine de jeu pour Cristiano Ronaldo afin de maximiser pleinement ce mois-ci. Les semaines de jeu 14 et 15 sont idéales pour les joueurs des Spurs avec des matchs consécutifs à domicile contre Brentford et Norwich City.

La stratégie de la Fantasy Premier League pour décembre : les équipes à éviter

Wolverhampton Wanderers, Leeds United et Newcastle United ont des matchs très difficiles ce mois-ci.

Newcastle n’a toujours pas remporté de victoire et fait face à une grave menace d’être jeté à la dérive. Ils ont deux matchs à domicile consécutifs contre leurs compatriotes Norwich City et Burnley à venir, mais après cela, ils affronteront Leicester City, Liverpool, Manchester City et Manchester United.

Les loups sont dans une forme décente mais ont un mois très difficile à venir. Ils affronteront chacune des trois premières équipes et un voyage aux Émirats également.

En difficulté, Leeds United affrontera également les trois premiers et Arsenal ce mois-ci.

Décisions de transfert clés

Comme mentionné ci-dessus, faire venir Cristiano Ronaldo pour Harry Kane lors de la semaine de jeu 16 est une décision possible qui pourrait porter ses fruits. En fait, envisagez de vendre tous les joueurs des Spurs aux joueurs de Manchester United ou de Manchester City au cours de cette semaine de match.

Chelsea a deux matchs consécutifs à domicile lors des semaines 16 et 17 contre Leeds United et Everton. Les managers de la FPL pourraient cibler leurs joueurs pour ces matchs, bien que les Bleus soient à peu près à l’épreuve des matchs cette saison.

Phil Foden et João Cancelo sont probablement bons pour tout le mois. Cependant, les managers FPL devraient avoir une ou deux options de jeu sur le banc s’ils sont reposés pour un match.

Arsenal a des matchs difficiles tout au long du mois, mais ils ont des déplacements à Leeds United et Norwich City au cours des semaines de match 18 et 19. Emile Smith Rowe est un démarreur probable pour chaque match, alors réfléchissez-y à deux fois avant de le vendre. Conor Gallagher a des matches décents bien que le retour d’Eberechi Eze puisse affecter sa sortie. Maxwel Cornet est une autre option que l’on pourrait envisager.

Jamie Vardy a des matchs raisonnables jusqu’à la 17e semaine de match. Sa forme physique lui permettra-t-elle cependant de commencer tous les matchs ? Beaucoup de décisions à prendre, comme toujours.

