La meilleure surprise des Game Awards 2021

Capture d’écran : Studios de conception magique

Entre les « exclusivités mondiales », les « premières mondiales », les célébrités invitées, les performances musicales, les performances musicales douteuses et la poignée de récompenses réelles, la diffusion de quatre heures des 2021 Game Awards la nuit dernière était beaucoup. Au milieu de la cacophonie, vous auriez pu facilement manquer l’un des débuts les plus cool de la soirée : Have a Nice Death, un roguelike 2D avec un humour fantasque et un style artistique décalé.

Je sais, je sais… « Pourquoi chaque nouveau jeu doit-il être un roguelike avec un humour fantasque et un style artistique décalé ? »

Contrepoint : Il ne peut jamais y avoir trop de roguelikes avec un humour fantaisiste et des styles artistiques originaux. Et si c’est votre sac, Have a Nice Death semble lui convenir parfaitement. Au cas où vous l’auriez manqué, voyez par vous-même :

Have a Nice Death, développé par Magic Design Studios, basé en France, avec Perfect World Entertainment attaché en tant qu’éditeur, vous présente comme le PDG d’une organisation de l’au-delà. Au milieu d’une vague de décès, vous vous retrouvez surchargé de travail et surchargé, votre bureau empilé avec des piles de papiers de traitement d’une hauteur d’un kilomètre. Au lieu de déléguer l’une de ces responsabilités à votre personnel, vous – encore une fois, je le répète ici, un PDG – décidez de « le faire vous-même ».

Ouais, Avoir une belle mort n’est pas vraiment réaliste.

Mais ce qui lui manque en réalisme, il semble le compenser dans le gameplay, qui semble aussi rapide et fluide que certains des hauts niveaux du genre. Selon un communiqué de presse fourni par Perfect World, Have a Nice Death propose plus de 30 armes au lancement. Il y a un mouvement de tiret qui ressemble directement à Hollow Knight. Et chaque niveau – qui sont tous réalisés dans un style artistique dessiné à la main – est généré de manière procédurale, un peu comme un certain autre roguelike doux au beurre créé par un développeur indépendant français. (En fait, Sébastien Bénard, développeur sur Dead Cells, est consultant sur Have a Nice Death.)

Have a Nice Death n’a actuellement pas de date de sortie, mais une sortie anticipée sur PC est prévue en mars 2022. De toute évidence, un extrait de gameplay d’une minute ne donne pas une image complète, mais celui-ci est définitivement sur mon radar maintenant .