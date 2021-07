La meilleure technologie de fitness à domicile que vous pouvez acheter ⋆ .

Nous avons testé la meilleure technologie de fitness à domicile que vous puissiez acheter (Echelon)

Rien ne vaut la sensation de terminer un entraînement difficile au gymnase ou une course épuisante en plein air.

Mais si l’année dernière nous a appris quelque chose, c’est qu’avoir un équipement de fitness de choix dans le confort de votre foyer est une sauvegarde utile.

Naturellement, de nombreuses entreprises trouvent maintenant des moyens de rendre nos entraînements à domicile aussi similaires que possible à une séance de sueur au gymnase.

Des appareils connectés aux gadgets intelligents et peu encombrants, vous avez le choix entre un tas d’excellentes technologies de fitness.

Nous avons chaussé et mis certains des meilleurs à l’épreuve pour savoir quoi obtenir pour transformer votre gaffe en un paradis du fitness.

Le remplaçant courant : Echelon Stride

La foulée d’échelon (Echelon)

L’idée d’acheter un tapis roulant pour la maison sera suivie de l’inévitable « où diable allons-nous le mettre ? » conversation – mais le compact Echelon Stride est conçu pour les petits espaces.

Arrivé assemblé, son impressionnante fonction de pliage automatique est la cerise sur ce gâteau cardio, le rendant éminemment stockable, avec des roues qui signifient qu’il est facile à déplacer.

Bien qu’il dispose de plusieurs boutons d’inclinaison et de vitesse et d’options d’entraînement prédéfinies, il lui manque un affichage. Alors, pour une expérience complète, abonnez-vous à l’application pour les cours dirigés par un instructeur.

Les cours vont des marches chronométrées et des sprints en côte aux courses d’endurance, tandis que ceux du camp d’entraînement impliquent de passer la moitié du temps sur le tapis roulant et l’autre moitié à faire des pompes et des squats.

Pour une session décontractée, courez dans des endroits pittoresques.

Gamifier vos courses tout en affrontant la communauté Echelon fera ressortir votre côté compétitif. Mais si vous ne voulez pas dépenser 39,99 £ pour un abonnement mensuel et préférez l’utiliser comme tapis roulant autonome, une console tactile numérique pour toutes les métriques habituelles est à portée de main.

À partir de 1 599 £, echelonfit.uk

Le flash de fitness : BlazePod Trainer Kit

Le kit d’entraînement BlazePod (Crédits : Gilad Kavalerchik)

Si vous aimez l’idée de gamifier vos entraînements avec des défis offrant différents degrés de difficulté, ces rondelles robustes et tactiles constituent un système d’entraînement flash réflexe qui apportera un élément de compétition aux entraînements.

Les pods connectés par Bluetooth s’allument, fournissant des repères visuels pour les exercices et les exercices pour aider à améliorer votre temps de réaction, votre coordination, votre équilibre, votre force, votre agilité et plus encore, lorsque vous appuyez sur les pods tactiles avec vos mains, genoux ou pieds pendant une séance d’entraînement .

Lancez l’application compagnon et il existe des centaines d’exercices, d’entraînements pour le sport, d’entraînements à domicile et de compétitions. L’application suit les progrès et vous permet de concevoir des exercices personnalisés.

399,99 £, smartech.buzz

Les poids Wi-Fi : JaxJox Kettlebell Connected 2.0

Le JaxJox Kettlebell Connecté 2.0 (JaxJox)

Le Kettlebell connecté se connecte à votre téléphone et offre une commodité d’économie d’espace en combinant six poids dans un système d’empilage entièrement réglable. Aussi innovante que simple d’utilisation, cette kettlebell modulable repose sur une base électronique qui ajuste le poids (de 5,4 kg à 19 kg) sur simple pression d’un bouton. Mieux encore, les capteurs intégrés fournissent des mises à jour en temps réel sur la forme, les répétitions, les minutes d’exercice et la puissance de sortie moyenne directement sur votre téléphone.

Si vous ne savez pas quoi faire avec votre nouvel équipement connecté, les cours et programmes de formation par abonnement vous permettront de vous tourner vers les instructeurs pour 12,99 £/m. Les nombreuses vidéos d’entraînement montrent à quel point le Kettlebell est polyvalent.

249 £, jaxjox.co.uk

L’entraîneur de voyage: Machine à câble portable MaxPro SmartConnect

La machine à câble portable MaxPro SmartConnect (Maxprofitness.com)

Cette machine à câble soutenue par Shaquille O’Neal est une plate-forme trompeusement compacte qui peut imiter l’équipement encombrant d’un gymnase entier. Avec 50 réglages de résistance, il peut atteindre 68kg de résistance de chaque côté. Assez impressionnant, étant donné que cette chose pèse moins de 5 kg et peut se glisser dans votre sac à dos.

Il vous permet de faire une variété d’exercices avec différents niveaux de résistance, selon la façon dont vous l’installez. Ainsi, vous pouvez le placer sur le sol, l’ancrer à un banc ou même le fixer à un support de porte, et basculer entre les sangles de cheville, les poignées et une fixation de barre.

Il propose des entraînements gratuits prédéfinis par des professionnels, des cours encadrés et des entraînements de résistance personnalisés, qui sont vraiment utiles si vous ne savez pas ce que vous faites. Des capteurs intelligents détectent ensuite des éléments tels que les niveaux de résistance, le nombre de répétitions et les calories brûlées à l’aide d’une application dédiée. Avec un outil comme celui-ci dans votre arsenal d’entraînement, il n’y a vraiment aucune excuse pour ne pas aller au gymnase. Si c’est assez bon pour Shaq…

613,41 £, maxprofitness.com

Changez de régime de remise en forme… avec des jeux vidéo

Nintendo Ring Fit Aventure

Nintendo Ring Fit Adventure Fantasy fitness (Nintendo)

Une expérience de remise en forme déguisée en jeu vidéo, Ring Fit Adventure offre un entraînement complet du corps en combinant des éléments RPG-lite avec des répétitions inspirées de la gym, du yoga et du pilate.

Adapté à vos capacités, vous passerez du temps à courir sur place avec des instructions pour presser, faire pivoter et séparer le Ring-Con pendant que vous sautez, glissez et écrasez des caisses à l’écran. Attendez-vous à ce que les choses montent d’un cran lorsque vous rencontrez des ennemis, en choisissant parmi une gamme d’exercices – des squats aux poses de yoga – pour infliger des dégâts.

69,99 £ (Console de commutation 279 £), store.nintendo.co.uk

FitXR sur l’Oculus Quest 2

FitXR sur l’Oculus Quest 2 (FitXR)

Imaginez attacher un casque VR à votre visage et être transporté dans un club de fitness futuriste. Le cours commence et vous lancez des coups de poing sur des objets virtuels lancés sur votre chemin tout en vous accroupissant pour éviter les autres, et en faisant tout cela de manière synchrone sur la musique. Vous transpirez et, en regardant autour de vous, vous pouvez voir d’autres personnes faire la même chose – seulement elles sont sous forme d’avatar. Bienvenue sur FitXR.

La start-up de fitness numérique a peaufiné son expérience de cardio-corps total, avec des séances d’entraînement cardio de boxe et de danse et un nouveau studio HIIT. Pour les personnes ayant des difficultés rythmiques, suivre un entraîneur lors d’un cours d’entraînement de danse cardio est une fonctionnalité bienvenue, tandis que des mots d’encouragement beuglés dans votre oreille vous aident à continuer pendant un cours HIIT intense.

Si vous aimez faire de l’exercice avec d’autres, les classes multijoueurs (jusqu’à sept membres) vous permettent d’entrer dans une salle virtuelle privée avec des amis propriétaires d’Oculus Quest.

Gratuit / 7,99 £ p/m (Oculus Quest 2, à partir de 299 £, oculus.com)

ACCESSOIREZ VOTRE EXERCICE

Même si vous ne voulez pas tout mettre en œuvre et remplir la chambre d’amis d’appareils, il existe de nombreuses technologies de fitness peu encombrantes.

Ces gadgets portables peuvent être utilisés pour accessoiriser un entraînement standard et tirer plus d’efficacité de votre session.

Que vous cherchiez à augmenter votre force ou à raffermir votre tonus, ces gadgets vous aideront.

Haltère ajustable MuscleSquad

L’haltère ajustable MuscleSquad

Qui a vraiment de la place pour un rack entier ? Cet ensemble d’haltères réglables fournit tout le poids dont vous avez besoin dans une forme ultra-compacte qui n’encombrera pas votre salon.

L’haltère peut être ajusté entre 5 kg et 32,5 kg par incréments de 2,5 kg – parfait pour une progression progressive.

200 £, musclesquad.com

MZ-Switch

Le commutateur MZ

Ce moniteur de fréquence cardiaque interchangeable et connecté à une application résout l’énigme cardio-vasculaire de savoir si le suivi au poignet ou à la ceinture thoracique est meilleur en offrant les deux.

Attendez-vous donc à un ECG pour les mesures de la poitrine et à une lumière PPG qui éclaire votre poignet/bras pour mesurer le flux sanguin pour un suivi plus précis.

139,99 £, acheter.myzone.org

Ceinture Abs SixPad LL3L

La ceinture abdominale SixPad LL3L

Si vous aimez le son d’envoyer des impulsions électriques à vos muscles abdominaux pendant 23 minutes pendant que vous vous entraînez, le tout au nom de la création d’un pack de six, cette ceinture EMS est faite pour vous. Ce n’est pas pour les timides, mais vous aurez des abdos de planche à laver comme l’ambassadeur Cristiano Ronaldo en un rien de temps.

399 £, smartech.buzz

Activ5

L’Activ5

Ce galet de musculation portable guide les utilisateurs vêtus d’un bandeau absorbant pendant cinq minutes de séances de musculation isométrique sur tout le corps, partout où vous avez quelques mètres à parcourir.

L’application propose plus de 100 exercices d’entraînement assis et debout basés sur la force, tous mesurés par les capteurs de pression de l’Activ.

124,95 £, activbody.com

Cet article contient des liens d’affiliation. Nous pouvons gagner une petite commission sur les achats effectués via l’un de ces liens, mais cela n’influence jamais les opinions de nos experts. Les produits sont testés et revus indépendamment des initiatives commerciales.



PLUS : Des achats brillants pour la santé et la forme physique à attraper cette semaine



PLUS : Meilleurs gadgets pour bébé 2021 : technologie du sommeil, lits, poussettes et stérilisateurs de biberons

Comment obtenir votre dose de journal Metro

Journal du métro est toujours disponible pour vous permettre de récupérer tous les matins de la semaine ou vous pouvez télécharger notre application pour toutes vos actualités, fonctionnalités, énigmes préférées… et l’édition exclusive du soir !

Téléchargez gratuitement l’application du journal Metro sur App Store et Google Play

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();