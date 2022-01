La meilleure technologie de maison intelligente que nous ayons vue au CES 2022

Chaque année qui passe, il devient plus facile (et moins cher) de faire fonctionner votre maison intelligente. Le marché ne fait que monter pour le moment, il n’est donc pas surprenant que nous ayons vu une tonne de technologies pour la maison intelligente au CES 2022. Mais quels appareils ont atteint le sommet ? Pour répondre à cela, nous avons cette meilleure technologie de maison intelligente au CES 2022 !

Les poids lourds habituels sont ici, notamment Samsung et Eufy. GE avait également un excellent appareil, tout comme Withings. Continuez pour voir quels appareils nous ont le plus impressionnés au salon !

Sonnette vidéo de sécurité Eufy double

Les sonnettes intelligentes ne sont pas nouvelles. Qu’elles soient sans fil, filaires ou les deux, à peu près toutes les entreprises de maison intelligente en ont une. Le Eufy Security Video Doorbell Duo, cependant, modifie un peu la formule pour créer quelque chose d’assez excitant.

Ce qui distingue le Video Doorbell Duo de la concurrence, c’est sa deuxième caméra. La caméra principale fait ce que vous attendez : elle est tournée vers l’extérieur pour capturer les visages des personnes qui viennent à votre porte. La deuxième caméra, cependant, est tournée vers le bas pour capturer des images des colis et des livraisons laissés à votre porte. Fini le piratage de porche !

Cette double approche rend la sonnette Eufy incroyablement polyvalente. D’autres sonnettes intelligentes essaient de capturer autant que possible avec une seule caméra, comme la Google Nest Doorbell. Avec deux caméras, cependant, le modèle Eufy l’emporte sur ce système.

En plus de la deuxième caméra innovante, la Eufy Security Video Doorbell Duo est également une excellente caméra de sonnette. Il peut être utilisé avec ou sans fil, ne nécessite pas d’abonnement, dispose d’un son bidirectionnel et la caméra principale est un capteur 2K. Il fonctionne même avec Google Assistant et Alexa d’Amazon. Vous pouvez obtenir tout ce dont vous avez besoin pour utiliser la sonnette – y compris son système de base requis – pour 350 $ à partir de février 2022.

Pèse-personne intelligent Withings Body Scan

Une bonne balance intelligente ne mesure pas seulement votre poids. Non, c’est pour les balances « idiotes » qui existent depuis des décennies. Une bonne balance intelligente peut vous donner beaucoup plus de points de données sur la santé. Cependant, la plupart des balances intelligentes ne peuvent pas faire autant de choses que le Withings Body Scan. Sa richesse de fonctionnalités en fait l’un des meilleurs produits pour la maison intelligente au CES 2022.

Selon Withings, sa nouvelle balance intelligente peut mesurer votre poids, enregistrer un électrocardiogramme (ECG), analyser votre activité nerveuse et même estimer votre composition corporelle.

Pour obtenir cette lecture ECG, vous devrez saisir la poignée rétractable innovante que vous voyez dans l’image ci-dessus. Tenir la poignée enregistre un ECG à six dérivations qui est envoyé à l’application pour smartphone Withings. Depuis l’application, vous pouvez consulter vos résultats et même les partager avec votre médecin.

Pour ceux d’entre vous qui accordent une grande priorité aux mesures de poids, le Body Scan devrait également briller là-bas. Withings dit que la balance peut mesurer votre poids corporel avec une précision de 0,1 lb/50 g.

En plus de l’échelle, Withing a également lancé un nouveau système de coaching de santé par abonnement. Ce service devrait bien s’associer à la balance, mais il n’est pas nécessaire de l’utiliser.

Le Withings Body Scan débarquera au cours du deuxième semestre 2022 pour un prix non divulgué. Withings attend les autorisations CE et FDA avant de prendre des engagements.

Thermostat intelligent GE Cync

La gamme Cync de produits pour la maison intelligente de GE n’a été lancée que l’année dernière au CES 2021. Cependant, la société cherche à rattraper le temps perdu en lançant un tas de produits Cync. Dans cet esprit, son nouveau thermostat intelligent est l’un des meilleurs appareils intelligents pour la maison au CES 2022.

Les deux choses qui distinguent le thermostat Cync sont son prix et sa polyvalence. Le thermostat intelligent Cync commence à seulement 119 $, ce qui le rend très abordable. De même, il peut être installé sans fil commun, ce qui le fera fonctionner dans presque toutes les maisons.

Enfin, pour 29 $ chacun, vous pouvez acheter des nœuds de capteurs à placer autour de votre maison. En les utilisant, vous pouvez contrôler plus précisément la température de votre maison. Encore une fois, nous avons déjà vu cette technologie, mais 29 $ par nœud est un prix assez décent.

Le thermostat intelligent Cync sera mis en vente ce mois-ci (janvier 2022).

Ecovacs Deebot X1 Omni

Comme d’habitude, nous avons vu une tonne de lancements de robots aspirateurs au CES 2022. Roborock nous a impressionnés avec son nouveau S7 MaxV Ultra et son Empty Wash Fill Dock. Cependant, Ecovacs a livré la machine la plus impressionnante avec le Deebot X1 Omni, illustré dans l’image ci-dessus.

C’est désormais le produit phare (lire : le plus cher) du portefeuille d’Ecovacs. Avec les aspirateurs robots, cependant, vous en avez vraiment pour votre argent, et le X1 Omni semble être la nouvelle référence.

Le X1 Omni peut à la fois aspirer et nettoyer vos sols. Ce faisant, il crée des cartes 3D complexes de votre maison afin qu’il puisse naviguer plus facilement vers des zones spécifiques lorsqu’il est commandé. Avec ce modèle, vous pouvez non seulement lui demander de nettoyer votre cuisine, mais vous pouvez même lui dire spécifiquement de nettoyer simplement sous votre table de cuisine.

En parlant de commandes, le X1 Omni prend en charge les commandes vocales. Ecovacs fournit son propre assistant vocal appelé Yiko. Cela signifie que vous pouvez émettre des commandes vocales sans le lier à un système tiers – il suffit de parler directement à l’aspirateur. Les commandes incluent le démarrage, l’arrêt, le basculement des paramètres ou le nettoyage des zones étiquetées.

Enfin, la station d’accueil du X1 Omni peut vider automatiquement son bac à poussière, ce que nous avons déjà vu. Cependant, il peut également vider et remplir le réservoir d’eau de l’aspirateur. C’est vraiment le robot polyvalent à battre.

Bien sûr, toute cette commodité vous coûtera cher. Le Deebot X1 Omni commencera à 1 549 $ lors de son lancement en mars 2022. Aïe.

Réfrigérateur à portes françaises sur mesure Samsung

Samsung a été à la pointe de la technologie de la maison intelligente. La part de marché importante de l’entreprise dans l’industrie de l’électroménager la rend bien adaptée aux innovations dans ce domaine. Comme prévu, Samsung avait beaucoup de choses pour la maison intelligente à montrer lors de l’événement, y compris le nouveau réfrigérateur Samsung Bespoke French Door.

« Sur mesure » ​​est un mot sophistiqué pour personnalisable. Vous pouvez commander votre nouveau réfrigérateur dans un assortiment de 12 couleurs différentes. De plus, vous pouvez mélanger et assortir les panneaux pour que quelque chose se fonde dans votre maison ou ressorte comme une pièce maîtresse. Vous pouvez voir combien de variété vous pouvez obtenir à partir de l’image ci-dessus ainsi que celle en haut de cet article.

Mais rendre votre réfrigérateur cool ne fait pas vraiment partie de la maison intelligente. C’est vrai, mais l’écran tactile Full HD de 21,5 pouces intégré à l’avant du réfrigérateur l’est certainement ! C’est ce qu’on appelle le Bespoke Family Hub et il vous permettra de contrôler divers aspects du réfrigérateur ainsi que votre maison connectée. Vous pouvez également écouter de la musique, regarder des vidéos, faire des courses et trouver des recettes. Il fera également les choses habituelles que vous attendez d’un réfrigérateur intelligent, comme servir de bloc-notes/tableau d’affichage familial. Il s’agit essentiellement d’une énorme tablette connectée à votre réfrigérateur pour que toute la famille puisse y accéder.

Vous pourrez vous procurer un réfrigérateur à portes françaises sur mesure avec le Bespoke Family Hub à partir de cette année. Les prix et la disponibilité varient.

Caméra de contrôle de garage de sécurité Eufy

Eufy a déjà pris la première place de nos meilleurs appareils intelligents pour la maison du CES 2022 avec sa nouvelle sonnette. Cependant, l’entreprise a également trouvé le temps de lancer un dispositif de garage intelligent innovant. En fait, il en a lancé deux.

La caméra de contrôle de garage Eufy Security peut contrôler une porte de garage tout en fonctionnant simultanément comme une caméra de sécurité de garage. Cela vous évite d’avoir à acheter à la fois un contrôleur de garage intelligent et un appareil photo. Tout est là pour vous dans un seul paquet.

La caméra est un système 1080p sans beaucoup de cloches et de sifflets. Il peut reconnaître les personnes et les mouvements, enregistre sur l’appareil sur une carte SD, ne nécessite pas d’abonnement pour fonctionner et dispose d’un son bidirectionnel. C’est à peu près les bases de nos jours.

Si vous souhaitez que la caméra ait une résolution plus élevée ou la capacité de contrôler deux portes de garage, Eufy est également là pour vous. L’Eufy Security Garage Control Cam Plus enregistre en 2K et peut contrôler jusqu’à deux portes de garage.

Le modèle vanille ne coûtera que 99 $ lors de son lancement en mars 2022. La variante Plus sera lancée en même temps pour 129 $.

