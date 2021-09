La meilleure technologie portable pour votre poignet

De nos jours, cela ne signifie pas grand-chose si votre montre ne peut que vous indiquer l’heure. Alors que les montres magistralement conçues seront toujours intemporelles (sans jeu de mots), la plupart des gens préfèrent de nos jours se fier à une montre intelligente. C’est parce qu’une montre connectée peut faire bien plus que lire l’heure. Certains d’entre eux suivront votre forme physique, vous indiqueront où aller, répondront à un appel téléphonique ou à un SMS, ou paieront vos courses. Vous pouvez même en avoir un qui scanne votre carte d’embarquement avant les vacances, vous n’avez donc pas besoin d’un support.

Il y a tellement de choix sur le marché que vous aurez peut-être du mal à trouver celui qui vous convient le mieux. C’est pour cela que nous sommes là pour vous aider. Nous allons détailler les caractéristiques de certaines des meilleures montres intelligentes pour vous aider à en choisir une. Jetez un œil à nos choix et faites-en plus avec votre montre.

Meilleures montres connectées légères : Amazfit Bip U Pro

Montre intelligente Amazfit Bip U Pro Source de l’image : Amazfit/Amazon

Avantages: Incroyablement léger, autonomie de 9 jours

Les inconvénients: Surveillance du sommeil non cohérente

Obtenir la montre intelligente Amazfit Bip U Pro vous offre une tonne de technologie à votre poignet. Amazon Alexa est intégré et vous aide à contrôler vos appareils domestiques intelligents. Il ne pèse que 31 grammes, vous vous souviendrez donc à peine que vous avez l’une des meilleures montres connectées à portée de main. Cela aide lorsque vous suivez une activité physique ou même que vous faites des activités moins actives. Il vous donne un suivi précis de votre distance, du nombre de pas et des calories brûlées.

Il y a un GPS et un GLONASS intégrés pour garder un œil sur où vous êtes. La durée de vie de la batterie est de neuf jours avec une seule charge, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la recharger constamment. Il suivra avec précision la fréquence cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, les niveaux de stress, la respiration, la qualité du sommeil et les habitudes de sommeil. De plus, vous recevrez des notifications si vous recevez un appel téléphonique ou si vous recevez un SMS.

Principales caractéristiques:

Suivi précis de votre distance Suivi de la fréquence cardiaque et des niveaux d’oxygène dans le sang GPS et GLONASS intégrés

Idéal pour une utilisation avec des applications : Apple Watch Series 6

Gros plan de l’Apple Watch Series 6. Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Les options de suivi de la santé sont de premier ordre,

Les inconvénients: Modèle en acier inoxydable uniquement en version cellulaire

Vous en savez probablement beaucoup sur l’Apple Watch Series 6. Sinon, vous devrez consulter notre critique. Choisir le modèle GPS + cellulaire ouvre tellement plus pour votre montre. Vous pourrez recevoir des appels téléphoniques et des SMS lorsque vous n’êtes pas connecté à Bluetooth. Cela a des applications pour presque tous les types d’options, y compris le fitness, la santé, la banque, le sport, etc. L’écran Always-On Retina est 2,5 fois plus lumineux à l’extérieur lorsque votre poignet est baissé.

C’est jusqu’à 20 % plus rapide que la série 5, ce qui vous offre de nombreuses façons de l’utiliser. Vous pouvez voir les tendances sur votre application Fitness. Mesurer votre niveau d’oxygène dans le sang est nouveau avec cela. Il a également un altimètre qui est toujours allumé, vous connaîtrez donc votre altitude si vous êtes un randonneur. C’est cher et peut être difficile à obtenir, mais cela en vaut la peine.

Principales caractéristiques:

Affichage Always On Retina Altimètre pour l’altitude Suivez les tendances sur l’application Fitness

Meilleures montres connectées pour le fitness : Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 3 Source de l’image : Fitbit/Amazon

Avantages: PurePulse 2.0 pour la fréquence cardiaque, fonctionne à 28 000 pieds

Les inconvénients: Ne mesure pas bien le stress ou la fréquence cardiaque élevée

Fitbit est devenu un nom familier au cours des 10 dernières années. Le Fitbit Versa 3 est une excellente option lorsqu’il s’agit de mesurer votre condition physique. Il mesure votre fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 et dispose d’une batterie qui durera plus de six jours. Il y a un GPS intégré, vous n’avez donc pas à payer pour cela. Le suivi de votre forme physique avec les minutes actives de la zone mesure l’effort d’exercice. Vous pouvez voir votre taux d’oxygène sanguin nocturne en un coup d’œil.

Vous pouvez prendre des appels Bluetooth en mains libres grâce au micro et au haut-parleur intégrés. Cela jouera de la musique de Deezer et Pandora. Il dispose de la technologie Amazon Alexa et Google Assistant. L’application Fitbit est facile à utiliser et à naviguer. Définissez des rappels et des alarmes pour l’heure du coucher avec cela.

Principales caractéristiques:

Prend les appels Bluetooth mains libres Deezer et Pandora Active Zone Minutes

Meilleure montre connectée étanche : TicWatch E2

Source de l’image : TicWatch/Amazon

Avantages: Peut aller jusqu’à 50 mètres sous l’eau, se connecte aux applications avec Google Store

Les inconvénients: Pas autant de stockage que les autres modèles, n’a pas de haut-parleur

Pour ceux d’entre vous qui sont de grands nageurs, le TicWatch E2 est une excellente option. Cela vous aidera à suivre vos statistiques de forme physique pendant que vous nagez. Il est étanche jusqu’à 50 mètres sous l’eau. Il dispose d’un moniteur de fréquence cardiaque 24 heures sur 24 et d’un GPS intégré. Vous pourrez facilement le synchroniser avec votre téléphone. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie avec vos objectifs de mise en forme avec TicMotion.

L’autonomie de la batterie dure plus de deux jours. Vous pouvez voir qui vous appelle sans avoir à sortir votre téléphone. C’est l’une des meilleures montres intelligentes à utiliser pour des applications comme Uber, Spotify, Facebook Messenger, etc. Changez le fond et le cadran de la montre ainsi que le bracelet pour plus de personnalisation.

Principales caractéristiques:

L’autonomie de la batterie dure plus de deux jours Changez l’arrière-plan et le visage TicMotion

Le plus facile à charger : Samsung Galaxy Watch 4

Visage Samsung Galaxy Watch 4. Source de l’image : Samsung/Amazon

Avantages: Les pistes dorment bien, surveillance ECG précise

Les inconvénients: La batterie ne durera pas aussi longtemps que les autres modèles

Le Samsung Galaxy Watch 4 est fantastique pour les utilisateurs d’Android. Cela vous donne la possibilité de choisir une option Bluetooth ou cellulaire, vous offrant ainsi une flexibilité. Il peut également être livré avec un chargeur sans fil, vous permettant de charger votre montre et vos écouteurs. La fonction de suivi du sommeil fonctionne bien pour vous aider à atteindre vos objectifs de bien-être. Il reconnaîtra automatiquement six activités courantes différentes pour mesurer vos séances d’exercice. Vous pouvez également le configurer pour en suivre d’autres.

Le chargeur fourni avec cela a une large capacité de charge. Les lectures de VO2 max évalueront votre taux d’oxygène dans le sang pour vous assurer que vous êtes en bonne santé. Vous pouvez diffuser de la musique YouTube et accéder à Google Assistant et Bixby avec cela. Payez également les articles avec cela.

Principales caractéristiques:

Accès à Google Assistant et à Bixby Diffusez de la musique YouTube Reconnaît automatiquement six activités courantes

