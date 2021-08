La même vieille histoire que Bruce nomme deux raisons principales de la perte de Newcastle

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, a tracé une ligne familière alors que le patron de Newcastle a estimé que VAR était une fois de plus le coupable de la défaite 2-0 de son équipe contre Aston Villa.

Les Magpies ont perdu 4-2 à domicile contre West Ham United lors de leur match d’ouverture en Premier League. Et toutes les pensées d’un rebond immédiat ont été terminées par un spectaculaire Danny Ings’ objectif et Anwar El Ghazi’s peine. Cela laisse les Tynesiders inutiles et avec seulement Norwich City en dessous d’eux dans le tableau.

Bruce était furieux lorsque l’arbitre a refusé de regarder le moniteur du côté du terrain lors de la défaite des Hammers. C’était l’inverse samedi mais le même résultat négatif pour Newcastle.

« Ça ne va pas pour nous, n’est-ce pas ? Nous avons perdu un match la semaine dernière avec un gros sujet de discussion et aujourd’hui nous nous sentons aussi lésés », a-t-il déclaré à BBC Match of the Day. « Le même officiel est impliqué, la semaine dernière, nous criions à l’arbitre de jeter un œil au moniteur, il ne l’a pas fait et aujourd’hui il l’a fait.

«Je pensais que VAR était pour propre et évident. Le pénalty pour nous, il n’y a pas eu de lignes tracées la semaine dernière mais il y en a eu cette semaine, pourquoi ? Nous parlons toujours de VAR.

L’équipe du nord-est s’est ralliée vers la fin de 2020-2021 pour terminer 12e du classement. Mais, avec Mike Ashley gardant une emprise serrée sur les cordons de la bourse du club, le recrutement a été difficile cet été.

Joe Willock est arrivé d’Arsenal mais les couteaux seront sortis après des pertes consécutives. Mais Bruce ne croit pas qu’il y avait trop de séparation entre les côtés à Villa Park.

“Nous avons eu un bon départ et une grande chance, mais il y avait de petites marges entre les équipes, elles ont pris les grandes décisions clés au bon moment”, a-t-il ajouté.

“Rien dedans” pour Bruce

Le patron de la villa, Dean Smith, était mécontent de l’affichage de son côté dans la victoire. Il sentait que ses hommes auraient pu mieux jouer mais était content du résultat. Bruce a estimé que c’était un jeu de peu d’occasions et a laissé entendre qu’un match nul aurait été le bon résultat.

“Cela va toujours être difficile, nous avons eu suffisamment d’occasions, je ne me souviens pas que l’un ou l’autre gardien de but ait fait un arrêt mais nous étions une menace et n’avons pas saisi nos chances, surtout Callum Wilson”, a-t-il ajouté.

“Danny Ings a marqué un bon coup de vélo mais il n’y avait rien dedans.”

