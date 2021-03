La mémoire de Diana offre le «plus grand espoir de réconciliation» pour William et Harry – expert | Royal | Nouvelles

Les frères royaux étaient autrefois très proches, mais ces dernières années se sont disputés. Le duc de Sussex a d’abord laissé entendre publiquement que lui et son frère n’étaient plus en bons termes dans une interview avec Tom Bradby lors d’une tournée en Afrique du Sud en 2019. Harry a dit au présentateur d’ITV que lui et son frère aîné étaient sur des «chemins différents» .

La faille n’a depuis montré aucun signe de guérison, comme Harry l’a confié à Oprah Winfrey lors de sa tristement célèbre interview du 8 mars.

Harry a dit au magnat des médias que leur relation était toujours «spatiale pour le moment».

Cependant, l’auteur royal Anna Pasternak pense que William et Harry essaieront d’enterrer la hache de guerre à la mémoire de leur mère décédée.

Elle a déclaré à Fox News: « Le plus grand espoir de réconciliation réside dans la mémoire de leur mère.

«C’est ce qui les unira encore aujourd’hui.

«Je crois qu’ils mettront leurs différences de côté pour elle.

« Et je crois qu’il est possible que nous assistions à cela lors du dévoilement. »

LIRE LA SUITE: « Outrageous! » La fureur de la BBC alors que les payeurs de droits de licence couvrent les frais juridiques de Bashir

Un ami proche de Diana a révélé dans une interview avec le magazine People que la princesse n’espérait que le meilleur pour ses fils.

Ils ont dit: « Elle aimait ses garçons et voudrait qu’ils soient très heureux. »