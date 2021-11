La mémoire du prince Philip est préservée en pleurant la reine dans un discours déchirant de la Cop26 | Royale | Nouvelles

Le prince Charles craint que l’humanité n’ait abandonné trop tard l’action contre le changement climatique

Le duc d’Édimbourg est décédé à l’âge de 99 ans en avril de cette année, mais la reine veille à ce que le souvenir de son défunt mari perdure alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour la conférence sur le changement climatique à Glasgow.

La monarque – qui avait une photo de son défunt mari sur son bureau – s’est adressée aux dirigeants mondiaux et a déclaré : « Je suis ravi de vous accueillir tous à la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ; et il est peut-être approprié que vous vous réunissiez à Glasgow. , autrefois le cœur de la révolution industrielle, mais maintenant un endroit pour lutter contre le changement climatique.

« C’est un devoir que je suis particulièrement heureux de remplir, car l’impact de l’environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari, le prince Philip, duc d’Édimbourg.

« Je me souviens bien qu’en 1969, il déclarait à une assemblée universitaire : ‘Si la situation mondiale de la pollution n’est pas critique en ce moment, il est aussi certain que tout peut l’être, que la situation deviendra de plus en plus intolérable en très peu de temps.. . Si nous ne parvenons pas à relever ce défi, tous les autres problèmes deviendront insignifiants. »

En tant que fervent défenseur de la sensibilisation au changement climatique, Philip a fait le tour du monde pour attirer l’attention sur le sort de la faune.

La reine Elizabeth II rend hommage au défunt mari, le prince Philip (Image : ./Buckingham Palace)

Le prince Philip est décédé plus tôt cette année (Image: .)

Le duc d’Édimbourg a aidé à fonder le Fonds mondial pour la nature (WWF) en 1961 ainsi que l’Australian Conservation Foundation en 1963.

Il est devenu président du WWF de 1981 à 1996 et est l’auteur de plusieurs livres sur les menaces auxquelles sont confrontés les animaux dans le monde.

Dans son discours, la reine a ensuite félicité son fils, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William, pour avoir poursuivi le travail de son mari.

Elle a poursuivi: « C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile, se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William. Je ne pourrais pas être plus fier d’eux.

Le prince Philip et la reine Elizabeth II (Image : .)

« En effet, j’ai puisé un grand réconfort et une grande inspiration dans l’enthousiasme incessant de personnes de tous âges – en particulier les jeunes – pour appeler chacun à jouer son rôle.

« Dans les prochains jours, le monde a la chance de se joindre à l’objectif commun de créer un avenir plus sûr et plus stable pour notre peuple et pour la planète dont nous dépendons.

« Aucun de nous ne sous-estime les défis à venir : mais l’histoire a montré que lorsque les nations s’unissent pour une cause commune, il y a toujours place à l’espoir. En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grands d’adversités.

« Pendant plus de soixante-dix ans, j’ai eu la chance de rencontrer et de connaître de nombreux grands leaders mondiaux. Et j’ai peut-être fini par comprendre un peu ce qui les rendait spéciaux.

Six façons dont la Grande-Bretagne peut mener la révolution verte (Image : Express)

« On a parfois observé que ce que les dirigeants font pour leur peuple aujourd’hui, c’est le gouvernement et la politique. Mais ce qu’ils font pour le peuple de demain, c’est l’art d’État.

La reine Elizabeth II devait se rendre à la COP26 pour être en personne à la réception.

Mais Buckingham Palace a annoncé la semaine dernière qu’elle devait annuler « à regret » sa présence après que ses médecins lui ont conseillé de se reposer.

Dans son discours, la reine a exprimé le souhait que les dirigeants mondiaux quittent la conférence en tant que « communauté de nations avec une détermination, un désir et un plan pour lutter contre l’impact du changement climatique ».

La reine Elizabeth II aux funérailles de Philip (Image: .)

Elle a déclaré: « Pour ma part, j’espère que cette conférence sera l’une de ces rares occasions où chacun aura la chance de s’élever au-dessus de la politique du moment et d’acquérir un véritable sens de l’État.

« C’est l’espoir de beaucoup que l’héritage de ce sommet – écrit dans des livres d’histoire encore à imprimer – vous décrira comme les dirigeants qui n’ont pas laissé passer l’occasion ; et que vous avez répondu à l’appel de ces générations futures.

« Que vous ayez quitté cette conférence en tant que communauté de nations avec une détermination, un désir et un plan pour lutter contre l’impact du changement climatique ; et de reconnaître que l’heure des mots est maintenant passée à l’heure de l’action.

Le prince Charles au sommet de la COP26 (Image : .)

« Bien sûr, les bénéfices de telles actions ne seront pas là pour nous tous ici aujourd’hui : aucun de nous ne vivra éternellement.

« Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants, et ceux qui suivront leurs traces.

« Et donc, je vous souhaite bonne chance dans cette entreprise importante. »