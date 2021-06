La mémoire virtuelle d’Oppo donne à votre téléphone plus d’espace pour respirer

in

Oppo ajoute la prise en charge de la RAM virtuelle aux téléphones de la série Reno 5. L’approche transforme temporairement jusqu’à 7 Go de stockage en mémoire temporaire lorsque votre RAM physique est faible. La marque sœur d’Oppo, Vivo, utilise cette fonctionnalité, mais pas de manière aussi agressive.

Comme avec une fonctionnalité similaire pour la marque sœur d’Oppo, Vivo, vous pouvez appuyer sur une option de paramètres qui fournit jusqu’à 7 Go de mémoire virtuelle en utilisant le stockage de votre téléphone. Ce n’est pas aussi rapide que la vraie RAM, mais cela devrait empêcher votre téléphone de s’étouffer si vous jonglez avec plusieurs applications ou si vous exécutez un logiciel particulièrement intensif. Vous pouvez choisir parmi trois capacités en fonction de vos besoins.

La mise à jour de la mémoire virtuelle devrait être disponible dès maintenant sur au moins certains appareils, bien que l’accès puisse varier en fonction de votre région et de votre modèle.

Cela ne vous donnera pas les performances d’un ROG Phone 5 ou d’un autre appareil avec des tas géants de mémoire réelle. Le stockage est généralement beaucoup plus lent que la RAM et la mémoire virtuelle peut avoir des difficultés si vous exécutez certains jeux ou d’autres applications nécessitant un accès rapide. Cela devrait, cependant, réduire la pression d’acheter un nouveau téléphone juste pour la mémoire supplémentaire – et cela pourrait vous permettre de vous en tirer avec un téléphone moins cher si vous n’êtes pas très exigeant par ailleurs.