La menace antitrust pour Apple augmente alors que le comité de la Chambre approuve le projet de loi

Le comité judiciaire de la Chambre a approuvé ce matin un projet de loi qui constitue potentiellement une menace antitrust importante pour Apple.

L’American Choice and Innovation Online Act rendrait illégal pour les entreprises d’accorder un traitement préférentiel à leurs propres produits par rapport à ceux des produits concurrents hébergés sur la même plate-forme. Le débat a commencé hier matin, et n’a abouti à un vote qu’au petit matin de ce matin…

2019 a vu le début d’une enquête d’un an visant à déterminer si les géants de la technologie étaient coupables de comportement anticoncurrentiel. Apple était l’une des sociétés ayant fait l’objet d’une enquête, Tim Cook étant tenu de témoigner devant le Congrès – et figurait parmi les sociétés technologiques qui se sont livrées à un comportement anticoncurrentiel « profondément dérangeant ».

Le Congrès devait initialement essayer d’adopter un seul projet de loi antitrust pour s’attaquer à tous les problèmes identifiés, mais plutôt pour plusieurs projets de loi. Nous en sommes actuellement à six, dont l’un a été décrit comme mettant en danger l’ensemble de l’écosystème Apple

S’il était adopté, cela aurait un impact sur le traitement par Apple d’applications comme Spotify, mais certains ont suggéré que cela pourrait même empêcher l’entreprise de pré-installer ses propres applications sur les iPhones.

Le WSJ rapporte que le comité judiciaire de la Chambre a approuvé le projet de loi du jour au lendemain, ce qui signifie qu’il sera désormais soumis à un vote complet à la Chambre.

Un comité de la Chambre a approuvé une législation de grande envergure pour freiner la domination du marché des géants de la technologie, y compris Google et Facebook Inc. d’Alphabet Inc., mais une grande partie de l’effort a fait face à un lobbying intensif de la part des entreprises concernées qui a ralenti le travail du comité et préfiguré une bataille rangée au Sénat.

La pièce maîtresse du paquet de six projets de loi, une mesure visant à empêcher les grandes entreprises technologiques de favoriser leurs propres produits dans diverses circonstances sur leurs plateformes, a été approuvée jeudi matin par un vote de 24 à 20. Connu sous le nom d’American Choice and Innovation Online Loi, la législation interdirait aux grandes plateformes de se livrer à des comportements qui avantagent leurs propres produits ou services, ou désavantagent d’autres utilisateurs professionnels, ou établissent une discrimination entre les utilisateurs professionnels dans une situation similaire.