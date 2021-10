La menace climatique exige une augmentation des dépenses malgré l’inflation et les problèmes de la chaîne d’approvisionnement: le sénateur Tom Carper

Le sénateur démocrate du Delaware, Tom Carper, a déclaré à Just the News que la menace d’un changement climatique catastrophique était la raison pour laquelle les démocrates devaient adopter une facture de dépenses à l’épreuve de l’obstruction systématique malgré la hausse de l’inflation et une crise de la chaîne d’approvisionnement qui entraîne des retards dans la production et la livraison des produits.

« Notre planète est en feu », a déclaré Carper après une conférence de presse sur l’action climatique incluse dans le projet de loi de dépenses démocrate en cours de négociation. « Le Delaware est l’État le plus bas d’Amérique. Malheureusement, notre état est en train de couler. La mer qui nous entoure monte.

Carper a rappelé qu’un législateur de Louisiane lui avait dit que la Louisiane perdait un morceau de terre de la taille d’un terrain de football « à la mer » chaque minute.

« Nous n’avons pas la liberté de simplement dire, eh bien, nous y reviendrons une autre fois », a-t-il déclaré. « C’est ici, et maintenant la question est : pouvons-nous lutter contre le changement climatique de manière significative et créer des emplois ? Et la réponse est absolument oui. Nous devons faire les deux.

Carper a fait référence à son service dans la Marine et a déclaré que personne n’était mort à bord de navires à propulsion nucléaire dans la Marine au cours des 60 dernières années.

« Ce n’est pas renouvelable, mais c’est sans carbone, c’est comme 50% de notre électricité sans carbone, et je pense que nous devons nous appuyer sur cela à l’avenir », a-t-il déclaré. « Il y a donc beaucoup d’outils dans la boîte à outils. »

Dans le cadre du projet de loi de réconciliation, le président Biden a proposé plus de 170 milliards de dollars d’initiatives en matière de véhicules électriques en plus de la création d’un Civilian Climate Corps de plus de 250 000 jeunes.

Le projet de loi prévoit également 213 milliards de dollars pour « construire, préserver et rénover plus de 2 millions de maisons et de bâtiments commerciaux ; moderniser les écoles, les collèges communautaires et les établissements d’enseignement préscolaire de notre pays ; et moderniser les hôpitaux pour anciens combattants et les édifices fédéraux.

Les républicains ont critiqué l’utilisation par les démocrates du processus de réconciliation budgétaire pour faire adopter le programme de Biden. Les démocrates ont utilisé le processus cette année pour la loi sur le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de Biden.