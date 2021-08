La menace croissante de Joe Biden pour l’Amérique 10z viral

Les gens pensants supposaient que Joey Biden, vieillissant, confus et embarrassé, ne serait qu’un président de marque et que ses politiques viendraient de conseillers plus intelligents et réfléchis. Mais en supposant que ses conseillers soient plus intelligents que notre Joey mentalement incompétent, ce que nous avons des raisons de ne pas croire après le fiasco de la semaine dernière en Afghanistan, nous avons récemment vu Joey gonfler la poitrine et proclamer avec colère que nos alliés soutiennent et respectent complètement la retraite réussie de Joey d’Afghanistan. et que tous les Américains bloqués là-bas peuvent simplement se rendre à l’aéroport de Kaboul, montrer aux gardes talibans leurs papiers et tous les citoyens seraient rapatriés par avion en peu de temps.

L’homme qui parlait de la Maison Blanche niait la réalité, avec son vice-président et secrétaire d’État se tenant immédiatement derrière lui (bien qu’ils ressemblaient plus à des membres d’une tribu taliban qu’à des diplomates américains avec leurs masques noirs et intégraux fièrement en place) et ils n’ont offert aucune contradiction avec ses paroles mensongères.

Plus tard, les porte-parole du département de la Défense et du département d’État ont remis les pendules à l’heure et ont dit la vérité sur la faute totale de Biden, mais il semble toujours que les employés du gouvernement craignent Joey et ne le contrediront pas tant qu’il sera là. On craint que ce vieil homme pousse le commandant en chef à la limite et qu’il puisse faire des choses plus incompétentes et dangereuses et ne pas être contrarié par ses conseillers, qui craignent ses représailles ou sa punition.

Comme si nous n’avions pas vu assez de bêtise de la part de l’administration Biden, avec sa frontière ouverte et le fiasco afghan, nous sommes toujours confrontés à un monde en guerre avec les libertés qui nous sont chères, et le vieux Joey ne nous assurera pas que ces libertés seront protégé, compte tenu de son enquête du 6 janvier sur les partisans de Trump, de sa menace constante d’un nouveau verrouillage national, de son ordre que chaque Américain soit vacciné et de son mandat de masquer à volonté. Et si Joey, toujours redevable aux Chinois pour les millions de dollars qu’ils ont donnés à la famille Biden au fil des ans, invite une équipe de diplomates chinois à superviser les prochaines élections américaines, et bien sûr les diplomates doivent être accompagnés d’un compagnie armée de troupes chinoises et d’un personnel de sécurité, et ils ont l’intention de résider à la Maison-Blanche après les élections pour veiller au siège paisible des démocrates nouvellement élus et au transfert du pouvoir aux vainqueurs, yada, yada.

Je ne doute pas que la prochaine irrégularité commise par Biden fera reculer l’Amérique encore plus loin qu’il ne nous l’a fait jusqu’à présent, et j’ai des raisons de soupçonner qu’il ne sera pas opposé à ces actes par son personnel. Qui va arrêter cet homme idiot et son insistance sur le fait qu’il est le dirigeant de cette nation ?

Joey est pire qu’un canon lâche, c’est un autocrate à l’esprit lâche, et nous devrions tous avoir très peur de lui et de son exercice du pouvoir.