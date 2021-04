La menace de Boris Johnson contre les clubs anglais a mis fin à la Super League

22/04/2021 à 10h34 CEST

L’une des principales raisons pour lesquelles Super ligue Cela a été si éphémère que cela est dû aux paroles de Boris Johnson dirigés contre les clubs anglais et leur menace de les expulser de la Premier League car ils n’étaient pas couverts par la législation de la Union européenne.

Le Royaume-Uni étant en dehors de l’UE, ils ne pouvaient pas bénéficier de la réglementation européenne qui empêche les expulsions de ce type. Le football anglais et son niveau de statu quo dérivé de Brexit C’est l’une des principales causes qui expliquent l’effondrement du projet Superliga en seulement 48 heures. C’est ce que des sources bien informées du projet ont dit au journal SPORT.

Un projet qui a commencé avec six clubs anglais comme un excellent point de départ (Liverpool, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United Oui Chelsea), mais ce sont aussi eux qui ont fini par le casser une fois mercredi après-midi, ils ont commencé à annoncer leur départ.

Cette sortie s’explique par la menace que les six pourraient être expulsés du première ligue. Une situation qui pourrait se produire, puisque l’Angleterre n’est plus sous l’égide de l’Union européenne depuis le 1er janvier, ce qui a bien protégé les trois équipes espagnoles et italiennes en cas de tentative d’expulsion des ligues nationales. Ligue des champions.

Mais il n’en est pas de même pour les six clubs anglais, qui étaient uniquement de droit britannique. Ici est apparue la figure du premier ministre Boris Johnson et sa menace de lancer une bombe législative pour empêcher les équipes anglaises de participer à la Super League européenne.

Johnson a tenu une réunion avec les directeurs du Premier ministre et de la fédération de football et avec des représentants des supporters, après quoi il a déclaré que le Parlement pouvait même prendre des mesures à ce sujet. C’est-à-dire qu’il pourrait expulser ces clubs de leur compétition nationale, générant de l’impuissance en ne pouvant faire appel à la réglementation européenne.

Ce vide existant dérivé du Brexit a fait naître ces énormes doutes qui ont provoqué une chute, dans le plus pur style d’un château de cartes de tous les clubs britanniques. Comment allaient-ils expliquer à leurs fans qu’ils ont été exclus de la ligue nationale pour avoir participé à une Super League?

Et cela a été la cause de la désintégration rapide du projet. Au moment où les six clubs anglais sont partis, les autres ont abandonné jusqu’à la situation actuelle, où la Juventus continue de faire confiance à cette idée qu’elle comprend que pour l’instant ce n’est pas faisable et où ils ne se sont pas encore manifestés. Real Madrid Oui Barcelone.