La menace nucléaire chinoise monte soudainement en flèche – et les États-Unis sont « très inquiets » | Monde | Nouvelles

Les États-Unis ont fait part de leur « inquiétude » alors que la Chine réduit l’écart avec le nombre d’ogives nucléaires détenues par chaque nation. La hausse a pris le Pentagone par surprise, montre le rapport annuel au Congrès sur le développement militaire chinois du département américain de la Défense.

Selon le rapport, la Chine pourrait avoir 700 ogives nucléaires livrables d’ici 2027 et pourrait en dépasser 1 000 d’ici 2030.

Ces chiffres sont deux fois et demie la taille de ce que le Pentagone avait prédit il y a seulement un an, lorsque la Chine avait environ 200 ogives et devait doubler ce chiffre d’ici 2030.

Les chiffres sont basés sur la modernisation rapide des options de frappe nucléaire de la Chine et sa construction de silos de missiles.

Le rapport indique que la Chine est en train de construire une « triade nucléaire », avec des capacités de livraison d’armes nucléaires à partir de missiles balistiques terrestres, de missiles lancés depuis les airs et de sous-marins, a-t-il déclaré.

En comparaison, les États-Unis possèdent environ 3 750 armes nucléaires et n’ont pas l’intention d’augmenter, en fait, le nombre a diminué d’environ 10 000 depuis 2003.

Le rapport indique que la Chine ne cherche probablement pas la capacité de lancer une frappe nucléaire non provoquée, mais qu’elle voulait dissuader les attaques des autres en maintenant une menace crédible de représailles nucléaires.

Cependant, les responsables ont toujours exprimé leur inquiétude quant à l’intention chinoise.

Un responsable américain de la défense a déclaré : « L’expansion nucléaire que le [People’s Republic of China] cette entreprise est certainement très préoccupante pour nous.

Ils ont poursuivi : « C’est une chose d’observer ce qu’ils font, mais ils n’ont pas vraiment expliqué pourquoi ils le font.

« Ils évoluent dans une direction qui dépasse considérablement ce qu’ils étaient auparavant en termes de nombre et de capacités. »

Le responsable a déclaré que cela « soulève des questions sur leurs intentions ».

Le plus haut général des États-Unis, le président des chefs d’état-major interarmées, Mark Milley, a lancé un avertissement sévère concernant les progrès militaires de la Chine.

Il a déclaré qu’il s’agissait de « l’un des plus grands changements dans le pouvoir géostratégique mondial dont le monde ait été témoin ».

Le Pentagone a déclaré que la Chine était sa principale préoccupation en matière de sécurité pour l’avenir, alors que Pékin vise à transformer l’Armée populaire de libération en « forces de classe mondiale » d’ici 2049, selon son plan officiel.

La Chine étend ses forces aériennes, spatiales et maritimes, alignant ses capacités sur celles de grandes puissances telles que les États-Unis et la Russie.

La rivalité a accru les inquiétudes concernant un éventuel affrontement entre les États-Unis et la Chine, en particulier à propos de Taïwan, que la Chine revendique comme son territoire mais qui est étroitement soutenu par les États-Unis.

Le nouveau rapport américain indique également que la modernisation militaire rapide de la Chine vise à avoir la capacité d’ici 2027 de surmonter tout recul dans un effort de reconquête de Taiwan, par la pression ou la force militaire.

D’ici 2027, indique le rapport, la Chine vise à avoir « les capacités de contrer l’armée américaine dans la région indo-pacifique et de contraindre les dirigeants de Taiwan à la table des négociations aux conditions de Pékin ».

Si la Chine atteint son objectif de 2027, selon le rapport, elle pourrait détenir une « gamme d’options différentes » sur Taïwan, allant d’un blocus de l’île à une invasion amphibie potentielle de Taïwan lui-même ou de l’une des plus petites îles périphériques.

Le rapport a montré que la Chine visait à différer l’intervention étrangère dans ce qu’elle considère comme un problème intérieur concernant Taïwan.