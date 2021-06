La menace sous-jacente de pandémie sur la santé des femmes

Selon les principaux gynécologues, la plupart des femmes n’auront besoin que de soins symptomatiques avec des médicaments simples tels que le paracétamol. (Image représentative : .)

Loin de décliner, la pandémie a fait des millions de vies sous son giron, plongeant les systèmes de santé dans un coma profond. Comme toutes les autres crises, l’épidémie a touché les femmes de manière disproportionnée. Des anecdotes historiques témoignent du fait que la crise des soins de santé n’a jamais été neutre en termes de genre et le coronavirus ne fait pas exception. Aujourd’hui, alors que nous luttons contre cette pandémie sans précédent, le traitement au COVID a été prioritaire et la santé des femmes est passée au second plan.

Même avant la pandémie, nous avions des statistiques lamentables telles que l’Inde se classant au 155e rang sur 156 pays interrogés sur la santé des femmes selon un rapport publié par le Forum économique mondial 2021. Cette situation ne s’est détériorée que de plusieurs manières au cours de la dernière année.

En fait, des experts comme le Dr Nozer Sheriar, obstétricien et gynécologue consultant engagé de longue date dans la promotion de la santé et des droits des femmes, affirment que les services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes, bien que répertoriés comme essentiels, ont été traités avec une négligence bénigne face au du fardeau accru sur le système de santé en raison de la COVID-19. Parmi ces services, ce sont les services de planification familiale et d’avortement sans risque qui ont été considérés comme moins importants que les services de soins maternels et néonatals pendant la pandémie. Le registre de la Fédération des sociétés obstétricales et gynécologiques de l’Inde (FOGSI) et notre enquête sur « Comprendre les soins obstétricaux pendant la pandémie de Covid 19 » (une enquête pan-indienne où 93 obstétriciens et gynécologues ont partagé leur expérience des 14 derniers mois (mai 2021) les résultats ont démontré que la plupart des femmes atteintes de COVID-19 pendant la grossesse ont eu une évolution sans incident. Travail prématuré, fausse couche, interruption de grossesse, la section C ne semble pas augmenter chez les femmes enceintes atteintes de COVID-19. Si le virus se transmet au nouveau-né n’a pas encore été établi, bien que les preuves montrent une probabilité extrêmement faible de cela.

Zoom sur les inquiétudes concernant les femmes enceintes atteintes de COVID-19

Selon les principaux gynécologues, la plupart des femmes n’auront besoin que de soins symptomatiques avec des médicaments simples tels que le paracétamol. Les médicaments qui peuvent et ne peuvent pas être utilisés pour les femmes enceintes sont assez clairs. . En ces temps difficiles, la distanciation sociale a fait de la téléconsultation un moyen efficace et le plus sûr d’interaction entre patients et médecins. Il est impératif de surveiller l’anémie et l’hypertension chez les femmes enceintes et moins de visites de soins antennaires de routine pourraient signifier des occasions perdues de les diagnostiquer. Alors que nous luttons contre une pandémie, les problèmes de dépression post-partum, d’anxiété et de paranoïa peuvent être exacerbés. Le Dr Parikshit Tank, co-trésorier, FOGSI corrobore ce point et convient que tous ces facteurs entraînent un retard de récupération après l’accouchement et pourraient avoir des impacts à long terme sur la santé des femmes.

De plus, comme les visites à la clinique entraînent une exposition au risque de contracter le virus, les traitements de l’infertilité ont été impactés. Cela a conduit les couples qui ont des problèmes de temps pour le traitement de fertilité comme un âge reproductif avancé, une réserve ovarienne diminuée ou une réduction du nombre de spermatozoïdes reportant leur traitement.

Sauver la situation : mesures de prévention du COVID-19 chez les femmes enceintes

Au centre de ces préoccupations se trouvent l’efficacité et l’innocuité de la vaccination pendant la grossesse et l’allaitement. Il est essentiel de vacciner ce groupe. Très récemment, la vaccination a été approuvée pour les femmes allaitantes. Cependant, il est essentiel d’annoncer une politique de vaccination des femmes enceintes. De plus, il existe plusieurs mythes autour des vaccinations qui sont totalement infondés, tels que les vaccins provoquent l’infertilité et des changements de règles. Il faut des campagnes d’éducation et de sensibilisation autour de ces mythes pour réduire la paranoïa et pousser le gouvernement à autoriser la vaccination pendant la grossesse. Ce point de vue est conforme à la déclaration de position du FOGSI sous la direction du Dr Alpesh Gandhi, président et du Dr Shantha Kumari, président élu, préconisant la vaccination dans ce groupe.

La pandémie a certainement changé nos vies de manière imprévisible et sans précédent. Et les maladies et affections non-Covid ont été les plus touchées en raison de la réduction des visites à la clinique et de la pénurie aiguë de personnel médical et d’infrastructures hospitalières pour la détection et le traitement des affections non-Covid, y compris les chirurgies. Il est essentiel de ne pas perdre de vue et de prêter également attention aux patients non-Covid. Pour s’assurer que l’Inde ne chancelle pas sous le fardeau supplémentaire de ces problèmes dans une ère post COVID-19, il est urgent de continuer à éduquer les experts de la santé et les masses sur l’importance des autosoins et de disposer d’une infrastructure de santé solide en place. .

