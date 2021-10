La menace tactique de cette semaine : la phase de construction du Shakhtar

Les principes de possession de De Zerbi

Au cours des dernières années, l’entraîneur italien Roberto De Zerbi est devenu une superstar parmi les nerds et les hipsters du football. L’équipe de Sassuolo de De Zerbi est devenue l’une des équipes les plus excitantes du football italien sur le plan tactique, montrant des mécanismes d’attaque complexes en possession, notamment lorsqu’elle jouait à l’arrière.

Sassuolo était impeccablement entraîné et présentait bon nombre des mécanismes et principes que l’on attend d’une grande équipe de possession.

Invitation de la presse : Sassuolo passait fréquemment le ballon à travers leur ligne défensive pour attirer le pressing adverse, forçant les adversaires à engager plus de joueurs vers l’avant et à laisser de plus grands espaces derrière leur ligne de pressing.

Passe mur : Disons que le joueur A veut passer le ballon au joueur B mais ne peut pas le faire car un adversaire presse. A ne peut pas passer le ballon directement à B, mais il peut passer le ballon à un joueur C qui se trouve dans une position plus pratique et peut alors remettre le ballon à B. C’est ce qu’on appelle une « passe murale ». Les défenseurs centraux de Sassuolo le faisaient souvent lorsqu’ils étaient sous pression, utilisant les milieux de terrain comme mur lorsqu’ils devaient passer le ballon à l’autre défenseur central. La première moitié de la vidéo ci-dessous montre comment Sassuolo a invité le mur pressé et utilisé de l’Inter à le traverser.

La montée en puissance de Sassuolo en 3v2 pour attirer la presse et wall-pass pour accéder à l’homme libre (LCB). Passe au joueur le plus éloigné (abandon CF) pour ouvrir le demi-espace gauche et mise à pied pour le 3e homme (LCM). pic.twitter.com/cW4wR1vJ6G – Kareem Bianchi (@PositiespeI) 20 août 2018

Surcharge pour isoler : L’un des extraits sonores les plus célèbres de Pep Guardiola résume facilement ce principe. « Déplacez l’adversaire, pas le ballon. Invitez l’adversaire à appuyer. Vous avez le ballon d’un côté, pour finir de l’autre. » Sassuolo était très doué pour garder le ballon d’un côté du terrain, attirant les adversaires vers eux et se déplaçant rapidement de l’autre côté, où leurs attaquants avaient désormais plus d’espace pour opérer contre des adversaires déplacés et isolés. C’est utile pour casser la presse d’opposition et pour désorganiser des blocs défensifs compacts et profonds.

Participation du gardien : Sassuolo de De Zerbi a souvent impliqué le gardien Andrea Consigli dans la phase de préparation. Il pourrait échanger des passes courtes avec ses coéquipiers pour inviter la presse adverse ou délivrer de bonnes passes longues pour contourner complètement la presse adverse.

L’Atalanta avait une presse orientée vers les hommes pour arrêter l’accumulation de Sassuolo par l’arrière. Consigli sortait donc de la surface et fournissait de longues passes verticales aux attaquants de Sassuolo. De cette façon en quelques secondes, ils avaient l’avantage de capitaliser et d’annuler la presse pic.twitter.com/yeTPmTLgAG – Sahil Dani (@cdsahildani) 22 juin 2020

Les structures de possession de De Zerbi à Sassuolo et au Shakhtar présentent une particularité intéressante : contrairement à la plupart des équipes basées sur la possession utilisant le 4-3-3, il opte généralement pour un 4-2-3-1. Les arrières latéraux jouent des rôles plutôt conservateurs en possession et restent plus proches des arrières centraux, tandis que les ailiers restent larges pour donner de la largeur à la structure offensive. Le jeu à double pivot est inhabituellement rapproché pour maximiser leur capacité à se retrouver grâce à des passes sûres et à garder le ballon. Pendant ce temps, l’attaquant et le numéro dix ne participent généralement pas beaucoup à l’accumulation, cherchant davantage à frapper la surface depuis des positions profondes plutôt que de tenir le ballon et de se lier avec ses coéquipiers.

Réseau de passes de Sassuolo contre la Juventus, un match de Serie A joué le 12 mai 2021.Between The Posts https://betweentheposts.net/match-plots/

L’aventure du Shakhtar de De Zerbi

Cet été, De Zerbi a mis fin à son mandat avec Sassuolo et a rejoint le projet sportif toujours fascinant du Shakhtar Donetsk. Au cours des deux dernières décennies, le Shakhtar a développé un excellent système d’académie et de recrutement qui les aide à trouver, développer et vendre des talents de leur propre région et du Brésil. Ensuite, ils associent ce talent de joueur à des managers stimulants comme Paulo Fonseca ou De Zerbi, qui épousent des idées de football plus agressives et offensives.

Cependant, Rome et les grandes structures de possession n’ont pas été construites en un jour. Le Shakhtar a encore du chemin à parcourir avant de s’adapter au style de son nouvel entraîneur, ce qui se voit dans ses performances et ses résultats. Lors des phases préliminaires de la Ligue des Champions, Monaco leur était nettement supérieur lors du match retour (24 tirs de Monaco contre 7 du Shakhtar). Pourtant, le Shakhtar a réussi à se qualifier grâce à un but contre son camp comique mais malheureux à Monaco pendant les prolongations.

Le Shakhtar a eu du mal à jouer à l’arrière en raison du pressing de Monaco, et ils ont souvent été contraints d’abandonner les passes courtes et d’essayer de longues passes à la place de leurs attaquants. Leurs rotations au milieu de terrain pour perturber la défense monégasque étaient également lentes, les joueurs ayant encore besoin de plus de temps pour développer plus de chimie entre eux.

Le Shakhtar de De Zerbi a eu quelques chances contre Monaco, et ils s’assurent d’en tirer pleinement parti avec :

Hors des mouvements de balle pour créer de l’espace/retirer des marqueurs

Triangle dans la moitié de l’espace pour passer à travers les blocs

Les joueurs sont suffisamment proches pour une combinaison tactile pic.twitter.com/OKdRVubyem – Quan Tran mar (@QuanTue) 18 août 2021

Pour démarrer, le Shakhtar a maintenant un problème d’attaquant puisque Junior Moraes et la nouvelle recrue Lassina Traoré sont blessés, ce dernier avec une blessure à long terme. Contre le Real Madrid, De Zerbi utilisera probablement l’un de ses ailiers – Pedrinho ou Tetê – dans le rôle d’attaquant, bien que le milieu de terrain Alan Patrick ait également joué le rôle d’attaquant lors de quelques matchs récents. Ce problème rend plus difficile pour le Shakhtar de marquer même lorsque son jeu de possession parvient à dominer les matchs.

Malgré les problèmes en Europe, le Shakhtar a réussi à imposer les principes de possession de De Zerbi à ses adversaires du championnat ukrainien. Pour donner un exemple très ponctuel, voici une séquence d’accumulation soignée de leur récent match contre Zorya Luhansk qui présente certains des principes que nous avons mentionnés précédemment, comme inviter la presse, surcharger pour isoler et utiliser le gardien pour contourner la presse.

Alaba et Militão à la rescousse

Si le Real Madrid continue de presser aussi mal qu’il l’a fait au cours des deux derniers mois, ce match du Shakhtar pourrait finir par ressembler beaucoup à celui contre Villarreal le mois dernier. À maintes reprises, les joueurs de Villarreal pouvaient facilement se frayer un chemin à travers la presse désorganisée de Los Blancos. Villarreal d’Emery a utilisé les mêmes principes de possession que De Zerbi aime mettre en œuvre dans ses équipes, comme inviter la presse, passer les murs et surcharger un côté du terrain pour isoler les adversaires de l’autre côté.

Visto el Real Madrid vs Villarreal de anoche, voy con un par de apuntes. La presión de los de Ancelotti no es que sea mala, es que es anticompetitiva. Lo viene siendo desde agosto, pero ayer como vs Inter, se topó con una gran salida de balón. Aquí explico qué fallaba. pic.twitter.com/p2pU3OhS1M – Albert Blaya Sensat (@Blayasensat) 26 septembre 2021

Heureusement pour le Real, l’attaque de Villarreal manquait de punch pour capitaliser sur tous les espaces libres laissés derrière la ligne de pressing du Real tandis qu’Eder Militão et David Alaba ont réalisé l’une de leurs meilleures performances sous le maillot du Real Madrid. La paire de défenseurs centraux a toujours réussi à annuler de nombreuses attaques de Villlareal, soit avec de bonnes interceptions en dehors de la surface, soit avec des interventions de dernière minute à l’intérieur de la surface. Si les hommes d’Ancelotti n’améliorent pas leur pressing de manière significative cette fois-ci, la paire devra à nouveau éteindre les incendies sur le terrain.

Cependant, cette fois-ci, ils recevront également l’aide de Ferland Mendy, qui est enfin de retour dans l’équipe et commencera probablement ce match pour améliorer sa forme physique avant le prochain Clásico. Bien que l’arrière gauche français ne puisse pas résoudre à lui seul les problèmes de structure défensive de l’équipe, son rythme de récupération et sa capacité exceptionnelle à gagner des duels individuels seront extrêmement précieux pour compenser les lacunes du pressing du Real.

En fin de compte, cependant, le Real ne devrait pas se fier à la capacité de sa ligne défensive à éteindre les incendies. La seule façon pour l’équipe de bien se défendre est de trouver une structure défensive compacte qui ne laisse pas des hectares d’espace aux attaquants adverses. Si les hommes d’Ancelotti continuent à lutter autant avec les mécanismes de pressage, il n’y a aucune honte à revenir au bloc défensif plus profond que les équipes de Carlo ont habituellement mis en place dans le passé.