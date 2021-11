La menace terroriste à Londres éclate – la police s’empresse d’arrêter deux personnes alors qu’elles lancent un appel au public | Royaume-Uni | Nouvelles

Les hommes, âgés de 19 et 21 ans, ont été arrêtés et détenus mardi matin en vertu de l’article 41 de la loi sur le terrorisme de 2000. Ils sont toujours en détention et les perquisitions dans l’ouest de Londres se poursuivent.

Le commandant Richard Smith du Met’s Counter Terrorism Command a déclaré que le public et la police doivent travailler ensemble après que la menace terroriste au Royaume-Uni est devenue grave hier.

Il a déclaré : « Sur la base des enquêtes menées jusqu’à présent par les détectives, il n’y avait aucune menace immédiate pour le public, et les personnes arrêtées restent en détention.

« Nous sommes tous conscients que le niveau de menace national au Royaume-Uni est passé de substantiel à grave à la suite des événements du Merseyside et nous devons travailler ensemble pour vaincre le terrorisme. »

Les arrestations ne sont pas liées à l’incident à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool dimanche, selon le Met.

Plus à venir…